PF demonsta esquema de extração e venda ilegal de diamantes em RO; 4 são presos

Ação flagrou negociação clandestina e revelou rede de extração e venda ilegal de minerais valiosos.

Um esquema de extração e venda ilegal de diamantes que operava na zona rural de Espigão do Oeste foi desmantelado após uma ação de inteligência da Polícia Federal. O grupo, que já vinha sendo monitorado, foi surpreendido na quarta-feira (19) no momento em que concluía uma negociação das pedras preciosas.

O trabalho sigiloso dos agentes permitiu flagrar a transação e reunir elementos considerados essenciais para aprofundar a investigação. No local, foram recolhidos diamantes brutos, celulares e outros objetos ligados à atividade clandestina.

De acordo com informações obtidas pela PF, os envolvidos participavam de uma estrutura organizada para extrair, comercializar e transportar minerais de alto valor sem qualquer autorização legal — prática que fere a legislação mineral e representa apropriação indevida de bens da União.

Após a abordagem, os quatro suspeitos foram levados para a Delegacia da Polícia Federal em Ji-Paraná, onde passaram pelos procedimentos de praxe. As investigações continuam, agora com foco em identificar eventuais comparsas e mapear a dimensão real do esquema.

