PF demonsta esquema de extração e venda ilegal de diamantes em RO; 4 são presos

Publicado

3 horas atrás

em

Ação flagrou negociação clandestina e revelou rede de extração e venda ilegal de minerais valiosos.

Um esquema de extração e venda ilegal de diamantes que operava na zona rural de Espigão do Oeste foi desmantelado após uma ação de inteligência da Polícia Federal. O grupo, que já vinha sendo monitorado, foi surpreendido na quarta-feira (19) no momento em que concluía uma negociação das pedras preciosas.

O trabalho sigiloso dos agentes permitiu flagrar a transação e reunir elementos considerados essenciais para aprofundar a investigação. No local, foram recolhidos diamantes brutos, celulares e outros objetos ligados à atividade clandestina.

De acordo com informações obtidas pela PF, os envolvidos participavam de uma estrutura organizada para extrair, comercializar e transportar minerais de alto valor sem qualquer autorização legal — prática que fere a legislação mineral e representa apropriação indevida de bens da União.

Após a abordagem, os quatro suspeitos foram levados para a Delegacia da Polícia Federal em Ji-Paraná, onde passaram pelos procedimentos de praxe. As investigações continuam, agora com foco em identificar eventuais comparsas e mapear a dimensão real do esquema.

Geral

Alan Rick diz que prisão de Bolsonaro tem “caráter intimidatório”

Publicado

4 horas atrás

em

22 de novembro de 2025

Por

Foto: Reprodução/Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O senador Alan Rick (Republicanos), pré-candidato ao governo do Acre, usou as suas redes sociais neste sábado, 22, para se posicionar a respeito da prisão preventiva decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, por supostamente tentar romper a tornozeleira e possível tentativa de fuga pela madrugada.

“A decretação da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que já se encontra em prisão domiciliar, com a saúde fragilizada, tem caráter intimidatório e desrespeita garantias constitucionais. Na ausência de fatos concretos e fundamentos objetivos, inventam uma responsabilização por vínculo familiar, situação vedada pela Constituição e sem nenhum amparo na jurisprudência. Medidas excepcionais exigem provas claras. Prisão preventiva não pode servir como punição antecipada, especialmente quando há sinais de pré-julgamento que comprometem a imparcialidade do processo”, pontuou o senador.

Para Alan, quando o Direito deixa de analisar a conduta e passa a mirar o “inimigo”, abre-se um precedente que ameaça qualquer cidadão. “O Estado de Direito exige equilíbrio, proporcionalidade e respeito às regras. Toda solidariedade ao ex-presidente e sua família”, finalizou.

Geral

Acre registra maior número de casos de violência doméstica dos últimos cinco anos

Publicado

4 horas atrás

em

22 de novembro de 2025

Por

Estado contabiliza 5.307 ocorrências entre janeiro e outubro de 2025; Rio Branco concentra quase metade dos registros

O Acre registrou, entre janeiro e outubro de 2025, o maior número de ocorrências de violência doméstica para o período dos últimos cinco anos. Os dados são do Painel de Acompanhamento de Registros de Ocorrências de Violência Doméstica Consumadas ou Tentadas, do Ministério Público do Acre (MP-AC), que contabilizou 5.307 casos nos dez primeiros meses deste ano.

O número supera todos os totais registrados no mesmo intervalo da série recente: 2.997 ocorrências em 2021, 4.450 em 2022, 4.651 em 2023 e 4.812 em 2024. Ao todo, entre janeiro de 2021 e outubro de 2025, o painel já soma 25.701 registros em todo o estado.

A série histórica anual completa — que considera o acumulado de janeiro a dezembro — também aponta crescimento contínuo: foram 3.730 casos em 2021, 5.358 em 2022, 5.564 em 2023 e 5.752 em 2024. Em 2025, o total até outubro já se iguala ao acumulado anual do ano anterior, indicando que o estado pode encerrar 2025 com o maior volume de ocorrências da série, caso o ritmo se mantenha.

O levantamento ainda apresenta a distribuição dos casos por município no período de 2021 a 2025. Rio Branco concentra quase metade das ocorrências, com 12.034 registros (46,82% do total). Em seguida aparecem:

  • Cruzeiro do Sul: 2.995 casos (11,65%)

  • Sena Madureira: 1.592 (6,19%)

  • Tarauacá: 1.202 (4,68%)

  • Brasiléia: 1.046 (4,07%)

Também registram números expressivos os municípios de Feijó (838), Senador Guiomard (750), Epitaciolândia (743), Acrelândia (622) e Xapuri (601).

Com menores volumes, mas ainda relevantes no levantamento, estão: Bujari (423), Mâncio Lima (392), Capixaba (391), Plácido de Castro (386), Manoel Urbano (330), Assis Brasil (313), Porto Acre (289), Marechal Thaumaturgo (225), Rodrigues Alves (212), Porto Walter (154), Santa Rosa do Purus (113) e Jordão (50).

Os dados reforçam a tendência de alta e seguem servindo de base para o monitoramento e formulação de políticas de combate à violência doméstica no estado.

Geral

PMAC apreende drogas e arma de fogo durante ação em Sena Madureira

Publicado

5 horas atrás

em

22 de novembro de 2025

Por

O 8º Batalhão da Polícia Militar do Acre realizou, na manhã desta quinta-feira, 20, uma ação de patrulhamento rural que resultou na apreensão de drogas, munições e um revólver calibre .38 em uma residência localizada no Ramal do 15, zona rural de Sena Madureira. Um homem foi preso e outro conduzido para averiguação.

A equipe da Patrulha Rural recebeu denúncia anônima informando que o imóvel estaria sendo utilizado como ponto de venda de entorpecentes e possível esconderijo de um foragido da Justiça. Com apoio da Equipe Alfa, os militares se deslocaram até o endereço para verificar a veracidade das informações.

Ao perceber a chegada da guarnição, um dos suspeitos tentou fugir pelos fundos e se desfazer de materiais ilícitos, arremessando-os em uma pia conectada a um poço dágua. Os policiais conseguiram recuperar o conteúdo, identificando 16 porções de substância semelhante à maconha e duas porções aparentando ser cocaína.

Durante a ação, o suspeito informou ainda possuir uma arma de fogo adquirida de outro indivíduo que estava no local. A arma — um revólver calibre .38, com seis munições intactas — foi entregue pela esposa do conduzido após solicitação da equipe. Todo o material ilícito foi apreendido e os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

