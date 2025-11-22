Conecte-se conosco

Geral

PF deflagra Operação Smokeout contra contrabando de cigarros eletrônicos em Rondônia

Publicado

34 minutos atrás

A operação resultou no cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão em cinco municípios do estado

A Polícia Federal deflagrou a Operação Smokeout nesta semana, com o objetivo de coletar provas em investigação que apura a prática do crime de contrabando, em razão da comercialização ilegal de cigarros eletrônicos e acessórios, cuja venda é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

As investigações indicam que um grupo de empresas, controlado por pessoas associadas, estaria envolvido na prática criminosa. Diante dos indícios, a Polícia Federal representou ao Poder Judiciário, que expediu 14 mandados de busca e apreensão, cumpridos nos municípios de Ariquemes/RO, Cacoal/RO, Pimenta Bueno/RO, Rolim de Moura/RO e Alta Floresta D’Oeste/RO.

A investigação prossegue com a análise do material apreendido, visando à identificação de todos os envolvidos e ao aprofundamento dos fatos. Os investigados poderão responder pelo crime de contrabando, sem prejuízo de outros delitos eventualmente constatados no curso do inquérito.

Geral

PMAC apreende drogas e arma de fogo durante ação em Sena Madureira

Publicado

5 horas atrás

22 de novembro de 2025

Por

O 8º Batalhão da Polícia Militar do Acre realizou, na manhã desta quinta-feira, 20, uma ação de patrulhamento rural que resultou na apreensão de drogas, munições e um revólver calibre .38 em uma residência localizada no Ramal do 15, zona rural de Sena Madureira. Um homem foi preso e outro conduzido para averiguação.

A equipe da Patrulha Rural recebeu denúncia anônima informando que o imóvel estaria sendo utilizado como ponto de venda de entorpecentes e possível esconderijo de um foragido da Justiça. Com apoio da Equipe Alfa, os militares se deslocaram até o endereço para verificar a veracidade das informações.

Ao perceber a chegada da guarnição, um dos suspeitos tentou fugir pelos fundos e se desfazer de materiais ilícitos, arremessando-os em uma pia conectada a um poço dágua. Os policiais conseguiram recuperar o conteúdo, identificando 16 porções de substância semelhante à maconha e duas porções aparentando ser cocaína.

Durante a ação, o suspeito informou ainda possuir uma arma de fogo adquirida de outro indivíduo que estava no local. A arma — um revólver calibre .38, com seis munições intactas — foi entregue pela esposa do conduzido após solicitação da equipe. Todo o material ilícito foi apreendido e os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

Geral

PF demonsta esquema de extração e venda ilegal de diamantes em RO; 4 são presos

Publicado

12 horas atrás

22 de novembro de 2025

Por

Ação flagrou negociação clandestina e revelou rede de extração e venda ilegal de minerais valiosos.

Um esquema de extração e venda ilegal de diamantes que operava na zona rural de Espigão do Oeste foi desmantelado após uma ação de inteligência da Polícia Federal. O grupo, que já vinha sendo monitorado, foi surpreendido na quarta-feira (19) no momento em que concluía uma negociação das pedras preciosas.

O trabalho sigiloso dos agentes permitiu flagrar a transação e reunir elementos considerados essenciais para aprofundar a investigação. No local, foram recolhidos diamantes brutos, celulares e outros objetos ligados à atividade clandestina.

De acordo com informações obtidas pela PF, os envolvidos participavam de uma estrutura organizada para extrair, comercializar e transportar minerais de alto valor sem qualquer autorização legal — prática que fere a legislação mineral e representa apropriação indevida de bens da União.

Após a abordagem, os quatro suspeitos foram levados para a Delegacia da Polícia Federal em Ji-Paraná, onde passaram pelos procedimentos de praxe. As investigações continuam, agora com foco em identificar eventuais comparsas e mapear a dimensão real do esquema.

Geral

Alan Rick diz que prisão de Bolsonaro tem “caráter intimidatório”

Publicado

13 horas atrás

22 de novembro de 2025

Por

Foto: Reprodução/Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O senador Alan Rick (Republicanos), pré-candidato ao governo do Acre, usou as suas redes sociais neste sábado, 22, para se posicionar a respeito da prisão preventiva decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, por supostamente tentar romper a tornozeleira e possível tentativa de fuga pela madrugada.

“A decretação da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que já se encontra em prisão domiciliar, com a saúde fragilizada, tem caráter intimidatório e desrespeita garantias constitucionais. Na ausência de fatos concretos e fundamentos objetivos, inventam uma responsabilização por vínculo familiar, situação vedada pela Constituição e sem nenhum amparo na jurisprudência. Medidas excepcionais exigem provas claras. Prisão preventiva não pode servir como punição antecipada, especialmente quando há sinais de pré-julgamento que comprometem a imparcialidade do processo”, pontuou o senador.

Para Alan, quando o Direito deixa de analisar a conduta e passa a mirar o “inimigo”, abre-se um precedente que ameaça qualquer cidadão. “O Estado de Direito exige equilíbrio, proporcionalidade e respeito às regras. Toda solidariedade ao ex-presidente e sua família”, finalizou.

