PF deflagra Operação Moeda Postal em Rio Branco para combater comércio de moeda falsa

Na manhã desta terça-feira, 7, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá, realizou uma ação que resultou na prisão de três indivíduos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. A equipe de investigação realizava diligências nas proximidades do bairro Novo, na rua Elcias Cunha de Albuquerque, quando flagrou a movimentação suspeita em uma residência.

De acordo com o relatório policial, ao entrar em um trapiche na localidade, os investigadores observaram um homem que, ao avistar a equipe, anunciou em voz alta que a polícia estava “na área”. No mesmo instante, um dos agentes notou que um objeto havia sido dispensado por trás da casa. Diante da situação, os policiais adentraram o imóvel para averiguação.

No interior da residência estavam três indivíduos. Sobre a mesa, os investigadores encontraram uma balança de precisão, uma tábua e duas facas de mesa, materiais comumente utilizados para o fracionamento de drogas. Durante uma busca minuciosa, os policiais localizaram ainda um recipiente contendo substância entorpecente e 38 invólucros aparentando ser oxidado de cocaína, sendo 37 acondicionados em sacos plásticos de cor preta e um em saco branco.

Diante das evidências, foi dada voz de prisão aos suspeitos, os indivíduos foram encaminhados para exame de corpo de delito e apresentados à autoridade policial, junto com todo o material apreendido, para os procedimentos legais cabíveis.

“O trabalho da nossa equipe demonstra o comprometimento da Polícia Civil com o enfrentamento ao tráfico de drogas em Tarauacá. Essas ações são resultado de um esforço contínuo de investigação e inteligência policial”, afirmou o delegado José Ronério, titular da Delegacia-Geral de Tarauacá.

Fonte: PCAC

