PF deflagra Operação Espelho de Papel contra fraudes em empréstimos consignados em RO e SP

Esquema usava documentos falsos para liberar crédito em nome de servidores do SAAE de Cacoal; prejuízo passa de R$ 1,2 milhão

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (26), a Operação Espelho de Papel, com o objetivo de desarticular um esquema de fraudes em empréstimos consignados que atuava nos estados de Rondônia e São Paulo. Segundo as investigações, os suspeitos se passavam por servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Cacoal (RO) para obter acesso indevido a linhas de crédito.

O prejuízo estimado ultrapassa R$ 1,2 milhão, valor que corresponde aos bens sequestrados durante a ação policial. Ao todo, estão sendo cumpridos 20 mandados de busca e apreensão nas cidades de Porto Velho, Cacoal e Vilhena, em Rondônia, além de Sorocaba, no interior paulista.

As fraudes começaram a ser investigadas após o próprio SAAE identificar irregularidades em nove contratos de empréstimos firmados entre setembro e novembro de 2022. Entre os indícios encontrados estavam o uso de documentos falsificados e o registro de contratos em nome de pessoas que não integravam o quadro de servidores da autarquia.

De acordo com a Polícia Federal, os documentos adulterados permitiam aos investigados liberar margem consignável — limite para contratação de empréstimos com desconto em folha. Os financiamentos eram realizados em agências da Caixa Econômica Federal no Distrito Federal, embora os suspeitos residissem em Rondônia.

O SAAE informou que a autarquia não está diretamente envolvida no esquema, mas ressaltou que a investigação apura a possível participação de servidores comissionados que atuaram no órgão durante o período analisado.

