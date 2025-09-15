Geral
PF deflagra operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
A Polícia Federal, em ação com a Receita Federal, deflagrou na manhã desta segunda-feira (15/9) a Operação Inceptio para desarticular uma organização criminosa envolvida com o tráfico interestadual de drogas e a lavagem de dinheiro.
Foram cumpridos nove mandados de prisão preventiva e 22 de busca e apreensão em seis estados nas cidades de Rio Branco/AC, Porto Velho/RO, Ubá/MG, Camaçari/BA, Ilhéus/BA, Salvador/BA, Cabedelo/PB e São Paulo/SP. Todas as ordens judiciais foram expedidas pela Vara Estadual do Juízo das Garantias da Comarca de Rio Branco/AC.
A Justiça também determinou o bloqueio de mais de R$ 130 milhões em contas e o sequestro de bens avaliados em R$ 10 milhões, além da suspensão da atividade comercial de um estabelecimento usado pelo grupo.
A investigação identificou que a organização, com atuação em seis estados brasileiros, enviava grandes quantidades de droga do Acre para o Nordeste e Sudeste. O esquema utilizava o sistema financeiro e criptoativos para movimentar os valores por meio de pessoas e empresas interpostas.
Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Servidores do Judiciário terão direito a licença por alcance de resultados
O Governo do Acre publicou nesta segunda-feira, 15, a Lei Complementar nº 499/2025, que modifica o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos servidores do Poder Judiciário do Acre, instituído pela Lei Complementar nº 258/2013. A proposta foi encaminhada à Assembleia Legislativa pelo Tribunal de Justiça do Estado e aprovada pelos parlamentares. A medida foi sancionada pelo governador Gladson Cameli (Progressistas).
Entre as principais mudanças, está a criação da Licença Compensatória por Alcance de Resultados (LAR), benefício que poderá ser concedido a servidores efetivos, comissionados, cargos em extinção e até mesmo a profissionais cedidos ou à disposição do Judiciário acreano.
Segundo o texto, a LAR tem como objetivo estimular o engajamento dos servidores no cumprimento das metas estratégicas estabelecidas pelo Tribunal e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O direito ao benefício dependerá do desempenho individual, da unidade administrativa e do alcance das metas institucionais.
A licença poderá ser usufruída integralmente ou dividida em até três períodos, mediante requerimento do servidor e de acordo com a necessidade do serviço. Também haverá a possibilidade de conversão da LAR em pecúnia, caso haja disponibilidade orçamentária, com consulta aos servidores no início de cada ano.
O decreto estabelece ainda regras para cálculo da indenização da LAR, que variam conforme o cargo e a função ocupada. Em todos os casos, a compensação terá caráter indenizatório e não servirá de base para outros benefícios. Os policiais militares cedidos ao Judiciário, por exemplo, só terão direito à licença em condições específicas, já previstas na legislação.
Outra alteração prevista é a regulamentação do bônus vinculado ao Prêmio CNJ de Qualidade, cuja concessão ficará condicionada à disponibilidade financeira do Tribunal.
Com a sanção da lei, foram revogados artigos da legislação anterior que tratavam de dispositivos agora substituídos pelas novas regras. As mudanças já têm efeito para o exercício de 2025 e as despesas serão custeadas com recursos próprios do orçamento do Judiciário acreano.
PRF apreende motocicleta adulterada em oficina às margens da BR-317
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma motocicleta com sinais de identificação veicular adulterados no município de Senador Guiomard (AC). O episódio ocorreu durante a última sexta-feira (12).
A ocorrência foi registrada durante patrulhamento na BR-317, quando os policiais fiscalizavam veículos em um pátio de oficina localizado às margens da rodovia. No local, a equipe encontrou uma motocicleta com a numeração do motor suprimida, situação que configura crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311 do Código Penal.
Segundo informações da PRF, o responsável pela oficina declarou que o veículo havia sido deixado por um cliente, mas não soube repassar detalhes sobre a origem da motocicleta.
O veículo foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard, que dará continuidade às investigações.
Polícia Militar apreende drogas e prende homem por tráfico em Rio Branco
A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio da Força Tática do 1º Batalhão, prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas na noite de sábado, 13, em uma ação realizada no bairro Floresta, em Rio Branco.
Durante patrulhamento a pé, motivado por denúncias de comércio ilícito na área, os policiais visualizaram o momento em que o suspeito entregava uma porção de entorpecente a um usuário e recebia dinheiro em troca. Ao notar a presença da guarnição, ele tentou fugir, mas foi abordado pelos militares.
Na residência, foram encontradas porções de drogas e materiais utilizados na traficância, sendo apreendidos aproximadamente 1,7 kg de cocaína, 466 g de maconha, duas pedras de crack, duas balanças de precisão, embalagens plásticas, papel filme e cinco celulares.
O autor, que já possui passagens pela polícia pelo mesmo crime, assumiu a propriedade do material ilícito. Diante dos fatos, recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde ficou à disposição da Justiça.
