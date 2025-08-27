PF deflagra operação contra tráfico aéreo de drogas em Rio Branco

Funcionário terceirizado de aeroporto é suspeito de facilitar embarque de passageiro preso com 13,3 kg de cocaína em Fortaleza

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (27), a Operação Área Restrita, em Rio Branco (AC), para combater o tráfico interestadual de drogas por meio do transporte aéreo. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva, expedidos pela Vara de Garantias do Tribunal de Justiça do Acre.

A investigação teve início após a prisão de um passageiro no Aeroporto Internacional de Fortaleza (CE), que desembarcou com 13,3 quilos de cocaína em voo proveniente de Rio Branco. A detenção foi resultado da troca de informações entre as superintendências da PF no Acre e no Ceará.

A partir desse caso, a PF identificou que um empregado de empresa terceirizada do Aeroporto Internacional de Rio Branco teria colaborado com o passageiro, utilizando acesso privilegiado às áreas restritas para burlar os controles de segurança e facilitar o embarque da droga.

Os suspeitos poderão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. As investigações seguem para identificar outros envolvidos no esquema criminoso.

