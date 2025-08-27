PF deflagra operação contra tráfico aéreo de drogas em Rio Branco

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 27, a Operação Área Restrita para combater o tráfico interestadual de drogas realizado por meio do transporte aéreo em Rio Branco (AC).

Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva, expedidos pela Vara de Garantias do Tribunal de Justiça do Acre.

A investigação teve início após a prisão de um passageiro no Aeroporto Internacional de Fortaleza (CE), que desembarcou com 13,3 kg de cocaína em um voo proveniente de Rio Branco. A captura foi resultado de troca de informações entre as Superintendências da PF no Acre e no Ceará.

A partir do caso, a PF no Acre identificou a participação de um funcionário de empresa terceirizada que presta serviços no Aeroporto Internacional de Rio Branco. Segundo as investigações, ele teria auxiliado o passageiro preso em Fortaleza a embarcar com a mala contendo a droga.

A suspeita é de que o empregado tenha utilizado seu acesso privilegiado às áreas restritas do aeroporto para burlar os controles de segurança e facilitar o transporte da cocaína. Os investigados poderão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Veja o vídeo:

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários