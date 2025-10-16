Geral
PF deflagra operação contra grupo suspeito de furto aos Correios no Acre
Rio Branco/AC. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (16/10/2025), a Operação Código Postal, que investiga um grupo criminoso responsável por furto à unidade dos Correios CDD-Bosque, em Rio Branco, que causou prejuízo superior a R$ 56 mil.
Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na capital, expedidos pela Justiça Federal do Acre.
A ação teve como objetivo reunir provas sobre a participação dos investigados no crime e identificar possíveis coautores, dando continuidade às investigações até a conclusão do inquérito policial.
Geral
Polícia Civil prende foragido condenado a 12 anos por estupro de vulnerável no Juruá
Condenado desde 2016, homem tentou usar identidade falsa e fugir durante abordagem em Mâncio Lima; ele foi localizado por equipes das delegacias de Rodrigues Alves e Mâncio Lima
A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia-Geral de Rodrigues Alves, com apoio da equipe da Delegacia de Mâncio Lima, cumpriu na manhã desta quinta-feira, 16, um mandado de prisão em desfavor de um homem condenado a 12 anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável. O crime ocorreu no ano de 2016, no município de Rodrigues Alves.
De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, que coordenou a operação, o homem estava foragido da Justiça e havia se escondido na cidade de Mâncio Lima. Após um trabalho de investigação e troca de informações entre as equipes, os policiais conseguiram identificar o local onde o condenado estava abrigado.
“No momento da abordagem, o indivíduo tentou enganar os policiais fornecendo um nome falso e chegou a tentar fugir, mas foi rapidamente contido pela equipe, que deu voz de prisão”, destacou o delegado Marcílio Laurentino.
O homem foi conduzido à delegacia para os devidos procedimentos e, segundo a Polícia Civil, passará por audiência de custódia, quando a juíza responsável pelo caso avaliará a manutenção da prisão.
Geral
Criminosos que aterrorizavam comerciantes de Xapuri são presos pela Polícia Civil
Na última quarta-feira, 15, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio dos oficiais investigadores de polícia que atuam no município de Xapuri, deram cumprimento a dois mandados de prisão expedidos pelo poder Judiciário, contra dois jovens suspeitos de praticarem assaltos a estabelecimentos comerciais neste ano de 2025.
De acordo com as investigações, os acusados, de posse de arma de fogo, abordavam comerciantes e roubavam o dinheiro dos caixas. Após um minucioso trabalho investigativo, os policiais conseguiram identificar os autores dos crimes, sendo eles: R.R. da S., de 20 anos, A.L. de O., de 18 anos, e J. da S. F., de 25 anos, todos residentes em Xapuri.
Com base nas provas reunidas pelos investigadores, o delegado Luccas Vianna representou junto ao Poder Judiciário pelas prisões preventivas dos acusados, que foram deferidas pela Justiça. A primeira ordem judicial foi cumprida contra R.R. da S., nas dependências da Comarca de Xapuri, enquanto ele participava de uma audiência relacionada a um processo em que responde por crime de violência doméstica.
Em seguida, A.L. de O. foi localizado e preso em frente à sua residência. Já o terceiro acusado, J. da S. F., encontra-se recolhido no Presídio Estadual de Rio Branco, também por violência doméstica e outros crimes. A ordem judicial referente ao crime de roubo será cumprida contra ele nas próximas horas.
O delegado Luccas Vianna destacou a dedicação e o comprometimento dos investigadores na elucidação dos casos. “Esse resultado é fruto de um trabalho técnico e persistente dos nossos investigadores, que não mediram esforços para identificar e responsabilizar os autores desses crimes. A Polícia Civil permanece firme no combate à criminalidade e no compromisso de garantir a segurança da população de Xapuri”, afirmou o delegado.
Fonte: PCAC
