PF deflagra operação contra grupo suspeito de furto aos Correios no Acre

Publicado

56 minutos atrás

em

Rio Branco/AC. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (16/10/2025), a Operação Código Postal, que investiga um grupo criminoso responsável por furto à unidade dos Correios CDD-Bosque, em Rio Branco, que causou prejuízo superior a R$ 56 mil.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na capital, expedidos pela Justiça Federal do Acre.

A ação teve como objetivo reunir provas sobre a participação dos investigados no crime e identificar possíveis coautores, dando continuidade às investigações até a conclusão do inquérito policial.

Fonte: Agencia GOV

Geral

Polícia Civil prende foragido condenado a 12 anos por estupro de vulnerável no Juruá

Publicado

5 minutos atrás

em

16 de outubro de 2025

Por

Condenado desde 2016, homem tentou usar identidade falsa e fugir durante abordagem em Mâncio Lima; ele foi localizado por equipes das delegacias de Rodrigues Alves e Mâncio Lima

Após um trabalho de investigação e troca de informações entre as equipes, os policiais conseguiram identificar o local onde o condenado estava abrigado. Foto: captada 

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia-Geral de Rodrigues Alves, com apoio da equipe da Delegacia de Mâncio Lima, cumpriu na manhã desta quinta-feira, 16, um mandado de prisão em desfavor de um homem condenado a 12 anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável. O crime ocorreu no ano de 2016, no município de Rodrigues Alves.

De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, que coordenou a operação, o homem estava foragido da Justiça e havia se escondido na cidade de Mâncio Lima. Após um trabalho de investigação e troca de informações entre as equipes, os policiais conseguiram identificar o local onde o condenado estava abrigado.

“No momento da abordagem, o indivíduo tentou enganar os policiais fornecendo um nome falso e chegou a tentar fugir, mas foi rapidamente contido pela equipe, que deu voz de prisão”, destacou o delegado Marcílio Laurentino.

O homem foi conduzido à delegacia para os devidos procedimentos e, segundo a Polícia Civil, passará por audiência de custódia, quando a juíza responsável pelo caso avaliará a manutenção da prisão.

Geral

Polícia Federal deflagra operação para investigar furto de R$ 56 mil aos Correios em Rio Branco

Publicado

16 minutos atrás

em

16 de outubro de 2025

Por

Operação Código Postal cumpre mandados de busca e apreensão na capital para apurar grupo criminoso responsável pelo prejuízo à unidade CDD-Bosque

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na capital, expedidos pela Justiça Federal do Acre. Foto: captada 

A Polícia Federal (PF) iniciou, nesta quinta-feira (16), a Operação Código Postal para investigar um grupo criminoso acusado de um furto à unidade dos Correios CDD-Bosque, em Rio Branco, que resultou em prejuízo superior a R$ 56 mil. A ação cumpriu dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal do Acre.

O objetivo da operação é coletar evidências sobre a participação dos investigados no crime e identificar outros possíveis envolvidos. As investigações seguem em andamento até a conclusão do inquérito policial, que apura as circunstâncias e a autoria do furto à empresa pública.

Geral

Criminosos que aterrorizavam comerciantes de Xapuri são presos pela Polícia Civil

Publicado

33 minutos atrás

em

16 de outubro de 2025

Por

Polícia Civil do Acre cumpre mandados de prisão contra suspeitos de roubos em Xapuri. Foto: cedida

Na última quarta-feira, 15, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio dos oficiais investigadores de polícia que atuam no município de Xapuri, deram cumprimento a dois mandados de prisão expedidos pelo poder Judiciário, contra dois jovens suspeitos de praticarem assaltos a estabelecimentos comerciais neste ano de 2025.

De acordo com as investigações, os acusados, de posse de arma de fogo, abordavam comerciantes e roubavam o dinheiro dos caixas. Após um minucioso trabalho investigativo, os policiais conseguiram identificar os autores dos crimes, sendo eles: R.R. da S., de 20 anos, A.L. de O., de 18 anos, e J. da S. F., de 25 anos, todos residentes em Xapuri.

Com base nas provas reunidas pelos investigadores, o delegado Luccas Vianna representou junto ao Poder Judiciário pelas prisões preventivas dos acusados, que foram deferidas pela Justiça. A primeira ordem judicial foi cumprida contra R.R. da S., nas dependências da Comarca de Xapuri, enquanto ele participava de uma audiência relacionada a um processo em que responde por crime de violência doméstica.

Minucioso trabalho da equipe policial levou à identificação dos autores dos crimes. Foto: cedida

Em seguida, A.L. de O. foi localizado e preso em frente à sua residência. Já o terceiro acusado, J. da S. F., encontra-se recolhido no Presídio Estadual de Rio Branco, também por violência doméstica e outros crimes. A ordem judicial referente ao crime de roubo será cumprida contra ele nas próximas horas.

O delegado Luccas Vianna destacou a dedicação e o comprometimento dos investigadores na elucidação dos casos. “Esse resultado é fruto de um trabalho técnico e persistente dos nossos investigadores, que não mediram esforços para identificar e responsabilizar os autores desses crimes. A Polícia Civil permanece firme no combate à criminalidade e no compromisso de garantir a segurança da população de Xapuri”, afirmou o delegado.

 

Fonte: PCAC

