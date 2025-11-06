Brasil
PF deflagra operação contra fiscais suspeitos de liberar obras irregularmente em Roraima
Investigação apura esquema de venda de selos de fiscalização em troca de propina; ação contou com apoio do Crea-RR
Governo regulamenta Sistema Estadual de Avaliação da Aprendizagem Escolar
O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), publicou nesta quinta-feira, 06, a Portaria nº 2.618, que estabelece as diretrizes e regulamenta o Sistema Estadual de Avaliação da Aprendizagem Escolar – Avalia Acre, voltado às redes estadual e municipais de ensino.
A iniciativa, que será realizada em regime de colaboração entre o Estado, as prefeituras e a União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime/Acre), tem como objetivo monitorar o desempenho dos alunos do 2º e 5º anos do Ensino Fundamental em Língua Portuguesa e Matemática. A aplicação das provas ocorrerá entre os dias 24 e 28 de novembro de 2025, em todas as escolas públicas urbanas e rurais que possuam, no mínimo, dez estudantes matriculados nas turmas avaliadas
O sistema tem como principais objetivos gerar indicadores educacionais para o Estado e os municípios, apoiar a formação continuada de professores, orientar o planejamento pedagógico, e subsidiar políticas públicas baseadas em evidências. Os resultados também servirão de base para o cálculo do Índice de Qualidade da Educação Municipal (IQEM), utilizado na determinação da participação dos municípios no repasse do ICMS Educação.
As avaliações seguirão as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), do Currículo de Referência Único do Acre (CRUA) e das matrículas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Serão aplicados testes censitários de proficiência e questionários contextuais aos alunos, professores e diretores escolares, de modo a compreender fatores que influenciam o desempenho estudantil.
Os estudantes da educação especial também participarão da avaliação, com direito a atendimento especializado, como tempo adicional, salas adaptadas e instrumentos específicos para alunos com baixa visão.
Os resultados do Avalia Acre 2025 serão divulgados por aluno, turma, escola, regional e município, por meio eletrônico a ser disponibilizado pela empresa contratada.
Transporte aéreo na Região Norte bate recorde e registra maior movimento de passageiros da década
Cinco aeroportos — incluindo Manaus, Rio Branco e Parauapebas — alcançam marcas históricas; Porto Velho lidera em crescimento percentual
Presidente da Comissão Europeia chega a Belém para a COP30 e anuncia novas metas climáticas da União Europeia
Ursula von der Leyen destaca redução de 72% nas emissões até 2035; delegações da China e da Espanha também desembarcam na capital paraense
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou nesta quarta-feira (5) sua chegada a Belém (PA) para participar da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30). Em uma publicação nas redes sociais, Ursula compartilhou uma foto do Rio Guamá e ressaltou o compromisso da União Europeia com novas metas de redução de emissões.
Segundo a dirigente, o bloco europeu pretende adotar novas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) que visam cortar as emissões de gases de efeito estufa em até 72% até 2035, tomando como referência os níveis de 1990.
Também nesta manhã, uma delegação chinesa com mais de 300 integrantes desembarcou em Belém. O grupo está hospedado em um hotel no bairro de Nazaré, onde também se encontram representantes da Espanha que participarão das discussões da conferência climática.
