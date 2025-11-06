Conecte-se conosco

PF deflagra operação contra fiscais suspeitos de liberar obras irregularmente em Roraima

2 horas atrás

Investigação apura esquema de venda de selos de fiscalização em troca de propina; ação contou com apoio do Crea-RR

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (5) uma operação para combater fraudes cometidas por fiscais suspeitos de liberar obras de forma irregular em Roraima. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão contra os investigados.

Segundo a PF, os fiscais integravam um esquema de concessão indevida de selos de fiscalização, recebendo dinheiro para autorizar construções sem que as exigências técnicas fossem atendidas.

As investigações identificaram indícios de crimes como falsificação de selo ou sinal público, falsidade ideológica, corrupção passiva, advocacia administrativa e corrupção ativa.

A operação contou com o apoio técnico do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima (Crea-RR), que auxiliou na análise dos documentos e das irregularidades encontradas.

Brasil

Governo regulamenta Sistema Estadual de Avaliação da Aprendizagem Escolar

2 horas atrás

6 de novembro de 2025

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), publicou nesta quinta-feira, 06, a Portaria nº 2.618, que estabelece as diretrizes e regulamenta o Sistema Estadual de Avaliação da Aprendizagem Escolar – Avalia Acre, voltado às redes estadual e municipais de ensino.

A iniciativa, que será realizada em regime de colaboração entre o Estado, as prefeituras e a União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime/Acre), tem como objetivo monitorar o desempenho dos alunos do 2º e 5º anos do Ensino Fundamental em Língua Portuguesa e Matemática. A aplicação das provas ocorrerá entre os dias 24 e 28 de novembro de 2025, em todas as escolas públicas urbanas e rurais que possuam, no mínimo, dez estudantes matriculados nas turmas avaliadas

O sistema tem como principais objetivos gerar indicadores educacionais para o Estado e os municípios, apoiar a formação continuada de professores, orientar o planejamento pedagógico, e subsidiar políticas públicas baseadas em evidências. Os resultados também servirão de base para o cálculo do Índice de Qualidade da Educação Municipal (IQEM), utilizado na determinação da participação dos municípios no repasse do ICMS Educação.

As avaliações seguirão as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), do Currículo de Referência Único do Acre (CRUA) e das matrículas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Serão aplicados testes censitários de proficiência e questionários contextuais aos alunos, professores e diretores escolares, de modo a compreender fatores que influenciam o desempenho estudantil.

Os estudantes da educação especial também participarão da avaliação, com direito a atendimento especializado, como tempo adicional, salas adaptadas e instrumentos específicos para alunos com baixa visão.

Os resultados do Avalia Acre 2025 serão divulgados por aluno, turma, escola, regional e município, por meio eletrônico a ser disponibilizado pela empresa contratada.

Brasil

Transporte aéreo na Região Norte bate recorde e registra maior movimento de passageiros da década

2 horas atrás

6 de novembro de 2025

Cinco aeroportos — incluindo Manaus, Rio Branco e Parauapebas — alcançam marcas históricas; Porto Velho lidera em crescimento percentual

Entre janeiro e setembro deste ano, o transporte aéreo na Região Norte atingiu números inéditos, consolidando o melhor desempenho da última década. De acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), cinco dos dez principais aeroportos — Manaus (AM), Palmas (TO), Marabá (PA), Rio Branco (AC) e Parauapebas (PA) — somaram 3,6 milhões de embarques e desembarques no período.

O Aeroporto Internacional de Manaus lidera o ranking regional, superando pela primeira vez em dez anos a marca de 2,35 milhões de passageiros, ultrapassando o recorde pré-pandemia de 2019. Em segundo lugar, o Aeroporto de Palmas registrou 553 mil passageiros, superando o recorde anterior de 2024. Já Rio Branco alcançou 269 mil embarques e desembarques, seu melhor desempenho desde 2018.

No comparativo anual, o Aeroporto de Porto Velho (RO) apresentou o maior crescimento percentual da região, com alta de 43,5% em relação a 2024.

No Pará, os terminais de Marabá e Parauapebas também registraram recordes: 284 mil e 158 mil passageiros, respectivamente. Parauapebas foi o destaque estadual, com crescimento acumulado de 35,4% desde 2016 — o maior avanço da década entre os aeroportos paraenses.

Apesar de uma leve queda em relação a 2024, o Aeroporto Internacional de Belém segue como o mais movimentado da Região Norte, com 2,83 milhões de passageiros. O número representa o segundo melhor resultado da década para o terminal no período de janeiro a setembro.

Brasil

Presidente da Comissão Europeia chega a Belém para a COP30 e anuncia novas metas climáticas da União Europeia

2 horas atrás

6 de novembro de 2025

Ursula von der Leyen destaca redução de 72% nas emissões até 2035; delegações da China e da Espanha também desembarcam na capital paraense

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou nesta quarta-feira (5) sua chegada a Belém (PA) para participar da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30). Em uma publicação nas redes sociais, Ursula compartilhou uma foto do Rio Guamá e ressaltou o compromisso da União Europeia com novas metas de redução de emissões.

Segundo a dirigente, o bloco europeu pretende adotar novas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) que visam cortar as emissões de gases de efeito estufa em até 72% até 2035, tomando como referência os níveis de 1990.

Também nesta manhã, uma delegação chinesa com mais de 300 integrantes desembarcou em Belém. O grupo está hospedado em um hotel no bairro de Nazaré, onde também se encontram representantes da Espanha que participarão das discussões da conferência climática.

