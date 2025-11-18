PF deflagra operação contra crimes financeiros no Alto Acre

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém para a noite desta segunda-feira (17/11) uma série de alertas de tempestades em diferentes regiões do país. Os avisos incluem áreas sob perigo potencial (alertas amarelo) e perigo (alertas laranja), indicando risco de chuva intensa, ventos fortes e transtornos, como alagamentos e queda de árvores.

Segundo o Instituto, boa parte das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste está coberta por avisos amarelos, enquanto áreas do Sudeste e Sul aparecem sob alerta laranja, com maior risco de danos.

Alertas amarelos

Os avisos amarelos incluem três tipos: chuvas intensas, tempestade e baixa umidade.

O alerta por chuvas intensas abrange áreas de Tocantins, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Bahia, além de uma faixa contínua na Amazônia – incluindo Vale do Acre, centro, norte e sudoeste do Amazonas, Vale do Juruá e leste de Rondônia. O alerta vale até as 10h desta terça-feira (18/11).

O Inmet prevê chuva entre 20 e 30 mm/h, com acumulados de até 50 mm/dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h. O risco é considerado baixo, mas há possibilidade de queda de galhos, interrupção de energia, descargas elétricas e alagamentos pontuais.

Também até 10h desta terça, o Inmet mantém o aviso de perigo potencial de tempestade para áreas de Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, Rondônia, Bahia e Distrito Federal. A previsão repete volumes de até 50 mm/dia, ventos de 40 a 60 km/h e chance de granizo.

O alerta amarelo por baixa umidade atinge, até a noite desta segunda, áreas do Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Sudeste, incluindo Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Tocantins, Goiás e Minas Gerais. O aviso prevê umidade entre 20% e 30%, o que aumenta o risco de problemas respiratórios e incêndios florestais.

Alertas laranja

O alerta laranja de perigo para tempestade permanece até as 10h desta terça e cobre uma faixa extensa do país, passando por locais das regiões Centro-Oeste, Sudeste, Sul, Norte e parte do Nordeste. O risco é elevado para alagamentos, danos estruturais, queda de árvores e interrupção no fornecimento de energia.

As chuvas podem variar entre 30 e 60 mm/h, com acumulados de 50 a 100 mm/dia. Os ventos chegam de 60 a 100 km/h e há possibilidade de granizo. A previsão inclui risco alto para estragos em plantações, rolamento de pedras e queda de estruturas frágeis.

O alerta cobre regiões como centro e norte de Goiás, Triângulo Mineiro, Zona da Mata, Grande BH, noroeste e norte do Espírito Santo, Vale do Rio Doce, Litoral Norte capixaba, interior da Bahia, além de áreas de Mato Grosso, Rondônia, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Também inclui polos urbanos importantes, como Ribeirão Preto, Campinas, Presidente Prudente, Grande Florianópolis, Vale do Paraíba e sul fluminense.

As orientações incluem: evitar abrigo sob árvores, não estacionar veículos próximos a torres ou placas metálicas, desligar aparelhos elétricos e, se possível, o quadro geral de energia durante a tempestade.