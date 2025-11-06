PF deflagra operação contra crimes de abuso sexual infantil em Cruzeiro do Sul

Ação cumpre mandado de busca e apreensão e investiga compartilhamento de material ilícito em grupo com mais de 600 integrantes

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (5), em Cruzeiro do Sul, a Operação Guardiã Digital, com o objetivo de combater o armazenamento e o compartilhamento de arquivos digitais contendo material de abuso sexual infantojuvenil. Durante a ação, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão.

A investigação teve início após a identificação de indícios de que um homem estaria compartilhando e armazenando imagens e vídeos com conteúdo de abuso sexual de crianças e adolescentes em um grupo com cerca de 640 participantes, em um conhecido aplicativo de mensagens eletrônicas.

Os materiais apreendidos serão analisados para confirmar a hipótese investigativa e identificar possíveis outros envolvidos. O suspeito e demais partícipes poderão responder judicialmente por disponibilizar e armazenar arquivos relacionados à prática desse crime.

Em nota, a Polícia Federal destacou a importância de adotar uma terminologia que reflita a gravidade desses delitos. “Embora o termo ‘pornografia’ ainda seja usado no Estatuto da Criança e do Adolescente, a comunidade internacional prefere expressões como ‘abuso sexual de crianças e adolescentes’ ou ‘violência sexual’, pois elas evidenciam a dimensão da violência sofrida pelas vítimas”, informou a instituição.

A PF também fez um alerta aos pais e responsáveis sobre a necessidade de vigilância constante, tanto no ambiente virtual quanto no físico. “Conversar abertamente sobre os riscos online, ensinar o uso seguro de redes sociais, jogos e aplicativos, e observar mudanças de comportamento são medidas fundamentais. A prevenção, aliada à informação, é a forma mais eficaz de garantir a segurança e o bem-estar dos menores”, reforçou.

