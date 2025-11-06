Geral
PF deflagra operação contra crimes de abuso sexual infantil em Cruzeiro do Sul
Ação cumpre mandado de busca e apreensão e investiga compartilhamento de material ilícito em grupo com mais de 600 integrantes
A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (5), em Cruzeiro do Sul, a Operação Guardiã Digital, com o objetivo de combater o armazenamento e o compartilhamento de arquivos digitais contendo material de abuso sexual infantojuvenil. Durante a ação, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão.
A investigação teve início após a identificação de indícios de que um homem estaria compartilhando e armazenando imagens e vídeos com conteúdo de abuso sexual de crianças e adolescentes em um grupo com cerca de 640 participantes, em um conhecido aplicativo de mensagens eletrônicas.
Os materiais apreendidos serão analisados para confirmar a hipótese investigativa e identificar possíveis outros envolvidos. O suspeito e demais partícipes poderão responder judicialmente por disponibilizar e armazenar arquivos relacionados à prática desse crime.
Em nota, a Polícia Federal destacou a importância de adotar uma terminologia que reflita a gravidade desses delitos. “Embora o termo ‘pornografia’ ainda seja usado no Estatuto da Criança e do Adolescente, a comunidade internacional prefere expressões como ‘abuso sexual de crianças e adolescentes’ ou ‘violência sexual’, pois elas evidenciam a dimensão da violência sofrida pelas vítimas”, informou a instituição.
A PF também fez um alerta aos pais e responsáveis sobre a necessidade de vigilância constante, tanto no ambiente virtual quanto no físico. “Conversar abertamente sobre os riscos online, ensinar o uso seguro de redes sociais, jogos e aplicativos, e observar mudanças de comportamento são medidas fundamentais. A prevenção, aliada à informação, é a forma mais eficaz de garantir a segurança e o bem-estar dos menores”, reforçou.
Polícia Civil prende suspeito de homicídio em poucas horas após o crime em Rio Branco
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Equipe de Pronto Emprego (EPE), prendeu em poucas horas o suspeito de assassinar Madson José de Sousa, de 35 anos, em um crime ocorrido no bairro Papoco, em Rio Branco.
De acordo com as investigações, o homicídio ocorreu na manhã desta quinta-feira, e a rápida ação da equipe policial resultou na localização e captura do autor ainda no mesmo dia. Com o suspeito, os agentes apreenderam uma faca com marcas de sangue, uma “buchudinha” (bebida alcoólica popularmente conhecida), e outros objetos pessoais.
Assim que a ocorrência foi registrada, os investigadores da EPE deslocaram-se até o local do crime, onde identificaram uma testemunha ocular e a esposa da vítima, que repassaram informações importantes sobre a dinâmica do homicídio e as características físicas do autor.
Munidos dessas informações, os policiais iniciaram diligências intensas nos locais onde o suspeito costumava frequentar. Após horas de busca, ele foi localizado escondido em uma antiga estação de tratamento de água abandonada, situada na Rua Lei Áurea, esquina com a Rua Gabino Besouro, no bairro Preventório. No momento da abordagem, o homem ainda estava na posse da arma branca utilizada no crime.
A equipe conseguiu adentrar o local de difícil acesso e efetuar a prisão do suspeito sem qualquer intercorrência. O homem foi conduzido à sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi submetido aos procedimentos de praxe, e em seguida encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), para as medidas legais cabíveis.
De acordo com o delegado titular da DHPP, Alcino Ferreira Júnior, a prisão demonstra o comprometimento e a eficiência das equipes envolvidas. “A ação rápida dos nossos investigadores foi fundamental para garantir a prisão do autor em poucas horas. Esse resultado reflete o empenho da Polícia Civil em dar uma resposta imediata à sociedade e assegurar que crimes graves como esse não fiquem impunes”, destacou.
Crime de extrema crueldade choca Cruzeiro do Sul: homem é esquartejado com terçado após supostos furtos
Menor confessa com frieza decapitação e decepamento de braços de Nelson Ferreira; corpo foi enterrado em local indicado pelo próprio adolescente à polícia
Um crime de brutalidade extrema foi descoberto em Cruzeiro do Sul nesta quarta-feira (5): o corpo de Nelson Ferreira de Oliveira foi encontrado com a cabeça e os braços decepados a golpes de terçado. Um menor de idade, que já possuía mandado de internação em aberto, foi apreendido e confessou à Polícia Militar, de forma “fria e detalhada”, sua participação no homicídio qualificado.
O adolescente alegou que a motivação do crime estaria relacionada a supostos furtos praticados pela vítima no município. Em seu relato, descreveu com precisão como a vítima teve os membros decepados e indicou o local onde o corpo havia sido enterrado. Após diligência policial, o cadáver foi localizado nas condições descritas pelo menor, que agora responde por ato infracional análogo aos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.
Julgado e condenado por criminosos
As investigações do brutal assassinato de Nelson Ferreira de Oliveira em Cruzeiro do Sul revelam que o crime foi na verdade um “julgamento” realizado por integrantes de uma organização criminosa. De acordo com as apurações, a vítima – usuária de drogas – foi atraída nas proximidades da Ponte da União e levada à força em uma embarcação para uma área de difícil acesso na Comunidade Olivença, às margens do Rio Juruá, onde foi executada com golpes de terçado e esquartejada.
O “julgamento” imposto pela facção acusava Nelson de envolvimento em furtos e outros crimes patrimoniais cometidos na região nos dias que antecederam o assassinato. O caso expõe a atuação de grupos criminosos que impõem sua própria justiça em comunidades ribeirinhas do Vale do Juruá, utilizando métodos de extrema violência para supostamente coibir crimes na região.
Caso Thiago Tavares: Mais três réus serão ouvidos após condenação em abril
Justiça avança em nova fase do processo da execução brutal do jovem jogador. Próxima audiência terá testemunhas de defesa e interrogatório de ‘Abacate’ e Pablo Rodrigo.
Rio Branco, AC – O caso do assassinato do jogador de futebol de base Thiago Oseas Tavares segue em andamento na Justiça do Acre, com novos desdobramentos. Enquanto três réus já foram condenados em abril e tiveram suas sentenças mantidas em agosto (Andrey Borges, Darcifran Eduíno Júnior e Kauã Cristian), outros três acusados agora enfrentam o processo.
Foram denunciados pelo crime Francivaldo Barrozo Chaves, o “Abacate”, Pablo Rodrigo Farias de Souza e Isaias da Costa, este último foragido.
Nesta semana, Francivaldo e Pablo Rodrigo acompanharam a audiência de instrução e julgamento por videoconferência, direto do presídio. As testemunhas de acusação foram ouvidas na 1ª Vara do Tribunal do Júri, mas o processo não pôde ser finalizado.
A próxima sessão, ainda sem data definida, será crucial. Nela, serão ouvidas as testemunhas de defesa e, na sequência, ocorrerá o interrogatório dos réus.
O Assassinato
Thiago Tavares foi executado com pelo menos seis tiros na madrugada de 31 de março do ano passado. Ele e outro jogador foram sequestrados após participarem de uma festa na região do Santa Inês.
Levados a uma área de mata, a execução teria sido motivada por um mal-entendido trágico: os criminosos encontraram no celular da vítima uma fotografia em que ele fazia um símbolo de vitória, o que foi erroneamente interpretado pelos assassinos como um sinal de facção rival.
A Justiça continua trabalhando para sentenciar todos os envolvidos nesse crime que chocou a capital.
