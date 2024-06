PF cumpre mandados de prisão contra ex-diretores da empresa Americanas

Clayton Camargos Saúde e nutrição com Clayton Camargos: quanto você pode emagrecer em 30 dias?

É melhor tentar emagrecer de 1 a 2 kgs por semana. É mais provável que esta seja uma redução sustentável, especialmente se você conseguir isso por meio de uma dieta balanceada combinada aos exercícios físicos .

Em nossa sociedade tecnológica, ficamos ainda mais acostumados a obter resultados rapidamente. Exigir gratificação instantânea é bom quando se trata de um smartphone, mas não é a melhor política quando se trata de emagrecimento.

Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Dietas da moda que prometem grandes perdas de peso deixam você com fome, na melhor das hipóteses, e no pior dos mundos, instalam hábitos pouco saudáveis e com retorno de reganho ponderal.

Então, qual é o número “mágico” para emagrecer e manter-se magro? De acordo com a ABESO, Associação Brasileira para Estudos da Obesidade e Síndrome Metabólica, é de 1 a 2 quilos por semana. Isso significa, em média, que almejar um emagrecimento de 4 a 8 quilos por mês é uma meta saudável.

Só porque é possível emagrecer muito mais, pelo menos nos primeiros meses de dieta, não significa que seja saudável ou que o peso permanecerá baixo no longo prazo.

Emagrecer pode ser incrivelmente simples e desafiador ao mesmo tempo. A matemática nos diz que se ingerirmos menos calorias do que gastamos, acabaremos gastando a gordura armazenada como combustível. Meio quilo equivale a 3.500 calorias.

Se você quiser emagrecer meio quilo por semana, precisará ingerir cerca de 500 a 1.000 calorias a menos. Mas a vida não é tão simples. Existem eventos sociais, feriados e celebrações que envolvem a comida.

Ao tentar emagrecer, um plano alimentar sólido e de exercícios com o objetivo de ficar mais saudável – não apenas vestir uma roupa nova ou ficar bem em um evento – ajudará você a reduzir peso e mantê-lo. É importante se concentrar em melhorar seus hábitos alimentares e em praticar mais atividade física.

O treinamento de força, como levantar pesos ou fazer exercícios com peso corporal, juntamente com algum treinamento intervalado de alta intensidade, pode dar ao seu metabolismo o impulso necessário para emagrecer quilos extras. Os exercícios aeróbios em estado estacionário também pode ajudar a gastar algumas calorias.

O exercício aumenta sua taxa metabólica e constrói mais massa muscular, o que permite que você continue a gastar calorias após a sessão de exercícios. A boa notícia é que você não precisa emagrecer muito peso antes de começar a ver mudanças positivas na sua saúde. De acordo com a ABESO, se você for portador de excesso ponderal, reduzir apenas 5 a 10% do peso corporal pode melhorar a pressão arterial, o colesterol e reduzir o risco de diabetes.

Há uma razão pela qual a montanha russa do emagrecimento seja conhecida como “ dieta io-iô” ou “efeito sanfona”; privar-se radicalmente não será sustentável e acabará por levar ao retorno dos padrões alimentares pregresso.

Existe também alguma ciência por trás do motivo pelo qual ganhamos peso novamente após programas de perda rápida de peso: o corpo reage rapidamente quando você emagrece peso tão rápido e fica com fome. Se você emagrecer 1 a 2 quilos por semana, o corpo se ajustará e começará a sentir que este é o peso que deveria ter e então você não sentirá muita fome por causa de uma rápida perda de peso.

A exceção à recomendação de 1 a 2 quilos é quando as pessoas passam por uma cirurgia para emagrecimento ponderal. Por exemplo, pacientes de cirurgia bariátrica que estão 45 quilos acima do peso podem emagrecer 9 quilos por mês logo após a cirurgia, depois cerca de 4,5 quilos por mês e, a seguir, 2,5 quilos por mês. A cirurgia os obriga a comer devagar e a ingerir menos alimentos.

Para emagrecer e manter-se magro, você precisará de um plano alimentar que seja exequível.

Se você está apenas começando sua jornada para emagrecer ou já teve dificuldades no passado para encontrar um plano para se vincular, é uma boa ideia procurar ajuda especializada. Tenha um nutricionista que possa trabalhar com você para prescrever um tratamento nutricional seguro às suas necessidades e objetivos de longo prazo.

Um nutricionista pode lhe ensinar hábitos saudáveis, maneiras de garantir que você esteja controlando o tamanho das porções, evitando o excesso de açúcar, sal e gordura saturada, que contribuem para problemas de saúde como doenças cardíacas e diabetes.

Para ser verdadeiramente bem-sucedido, concentre-se em criar um estilo de vida mais saudável para você. Uma alimentação saudável e exercícios físicos não devem ser um meio temporário para atingir um fim – devem ser hábitos permanentes.

Quanto tempo leva para alguém atingir seu objetivo depende de quantos quilos essa pessoa precisa emagrecer. O peso não surgiu da noite para o dia e também não vai desaparecer do dia para a noite.

Informação é prevenção.

