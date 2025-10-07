Cotidiano
PF cumpre mandado em Rio Branco para desarticular rede de dinheiro falso enviado por Correios
Operação ‘Moeda Postal’ apura comercialização de cédulas falsificadas via aplicativos de mensagem; investigação começou após funcionários dos Correios identificarem notas falsas em uma encomenda
A Polícia Federal (PF) cumpriu um mandado de busca e apreensão em Rio Branco, na manhã desta terça-feira (7), como parte da Operação Moeda Postal. A ação tem como objetivo desmantelar uma organização criminosa suspeita de comercializar dinheiro falsificado por meio de aplicativos de mensagem e distribuir as notas falsas através do sistema postal dos Correios.
As investigações foram deflagradas após o setor de segurança corporativa dos Correios identificar a presença de cédulas falsas no interior de uma encomenda. A partir dessa apreensão inicial, os policiais federais iniciaram o rastreamento da origem e dos destinatários do material ilegal.
Em nota, a PF informou que os trabalhos investigativos continuam em andamento para localizar e responsabilizar todos os envolvidos na rede. O órgão ressaltou que a aquisição, posse ou circulação de moeda falsa é um crime de gravidade considerável, com impacto direto na economia e causando prejuízos concretos à população.
Detran/AC anuncia nova edição do CNH Social com 5 mil vagas para 2026
Programa de gratuidade na carteira de motorista terá edital lançado entre fevereiro e março; iniciativa já beneficiou milhares de pessoas de baixa renda no estado
O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) confirmou a previsão de lançamento do edital da próxima edição do Programa CNH Social para entre fevereiro e março de 2026. O anúncio foi feito pela presidente do órgão, Taynara Martins, durante a cerimônia de aula inaugural do curso de formação de novos servidores, na segunda-feira (14).
De acordo com a gestora, o Detran já concluiu todas as etapas da edição de 2025, incluindo as modalidades urbana, estudantil e rural. Agora, a autarquia se prepara para ofertar mais 5 mil vagas no próximo ano. “O CNH Social já lançou a edição 2025, com todas as três modalidades chamadas e encerradas, inclusive a rural na semana passada. Para o próximo ano, teremos mais 5 mil vagas, com lançamento do edital previsto para fevereiro ou março”, afirmou Taynara.
Criado em 2022, o CNH Social é considerado o maior programa de inclusão da história do Detran/AC e garante gratuidade total no processo de retirada da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para pessoas de baixa renda. A expectativa do governo é que, até 2026, mais de 22 mil pessoas em todo o estado tenham sido beneficiadas pela iniciativa.
São Francisco terá o elenco completo na decisão de sábado
O São Francisco terá o elenco completo na segunda partida das finais do Campeonato Estadual da 2ª Divisão no sábado, 11, às 17 horas, na Arena da Floresta. Os Católicos perderam o primeiro jogo por 1 a 0 e precisam vencer por dois gols de diferença para conquistar o título.
“Essa será uma semana de muitos ajustes na equipe. A derrota no primeiro jogo acabou sendo injusta pelo futebol apresentado pelo São Francisco, mas não adianta ficar lamentando. Precisamos trabalhar para reverter a situação”, disse o técnico Erick Rodrigues.
Pode mudar
Segundo Erick Rodrigues, o São Francisco pode ter mudanças no segundo jogo das finais.
“Precisamos jogar da mesma maneira durante os 90 minutos. Não podemos cometer erros em jogos decisivos”, declarou o treinador.
Carioca e Leozinho
O lateral Carioca e o meia Leozinho são as duas principais opções para mudanças no São Francisco. Contudo, o treinador deve divulgar os titulares somente na Arena da Floresta.
Campeonato Estadual inicia no dia 18 com três partidas no Colégio Acreano
O Campeonato Estadual de Basquete Adulto, no feminino e no masculino, começa no próximo dia 18, a partir das 14 horas, no ginásio do Colégio Acreano. Floresta Acreano e Resenha se enfrentam pelo grupo A do torneio masculino e na sequência AAB e ABMAC fazem um duelo pela chave única do feminino. No último confronto da programação, na chave B do masculino, o AAB joga contra o Old School.
Fórmula de disputa
As 12 equipes do torneio masculino foram divididas em duas chaves com seis. Os times jogarão entre si e os dois primeiros classificados de cada grupo avançam para as semifinais e um cruzamento olímpico. O vencedor de Rio Branco vai enfrentar quem triunfar no playoff entre Tarauacá e Feijó para decidir o título.
No feminino, as equipes jogam entre si e as duas primeiras classificadas disputam o título.
1ª rodada do Estadual
Floresta Acreano x Resenha (masculino)
AAB x ABMAC (feminino)
AAB x Old School (masculino)
No sábado, 18, a partir das 14 horas, no Colégio Acreano
