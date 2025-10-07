PF cumpre mandado em Rio Branco para desarticular rede de dinheiro falso enviado por Correios

Operação ‘Moeda Postal’ apura comercialização de cédulas falsificadas via aplicativos de mensagem; investigação começou após funcionários dos Correios identificarem notas falsas em uma encomenda

A Polícia Federal (PF) cumpriu um mandado de busca e apreensão em Rio Branco, na manhã desta terça-feira (7), como parte da Operação Moeda Postal. A ação tem como objetivo desmantelar uma organização criminosa suspeita de comercializar dinheiro falsificado por meio de aplicativos de mensagem e distribuir as notas falsas através do sistema postal dos Correios.

As investigações foram deflagradas após o setor de segurança corporativa dos Correios identificar a presença de cédulas falsas no interior de uma encomenda. A partir dessa apreensão inicial, os policiais federais iniciaram o rastreamento da origem e dos destinatários do material ilegal.

Em nota, a PF informou que os trabalhos investigativos continuam em andamento para localizar e responsabilizar todos os envolvidos na rede. O órgão ressaltou que a aquisição, posse ou circulação de moeda falsa é um crime de gravidade considerável, com impacto direto na economia e causando prejuízos concretos à população.

