PF coleta amostras de moradores ribeirinhos em ação contra contaminação por mercúrio no AM

A Polícia Federal realizou, no dia 18 de setembro, uma ação na comunidade de Democracia, em frente ao município de Manicoré (AM), como parte da Operação Boiuna. A iniciativa contou com apoio de equipes de Rondônia, Amazonas e do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia.

Durante a operação, peritos da PF coletaram amostras de cabelo de moradores ribeirinhos para exames que irão avaliar possíveis níveis de contaminação por mercúrio, substância frequentemente associada à atividade de garimpo ilegal na região. As análises serão realizadas na Superintendência da PF em Manaus.

Em paralelo, equipes do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho fizeram entrevistas e atendimentos, registrando 15 ocorrências formais. O material reunido servirá para embasar medidas de proteção social e de saúde pública voltadas às comunidades afetadas.

A ação reforça a integração entre órgãos federais na defesa das populações amazônicas diante dos impactos socioambientais do garimpo.