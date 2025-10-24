Brasil
PF apreende carga de cocaína e prende cinco pessoas em pista clandestina no Tocantins
Ação da Operação Sol da Justiça interceptou aeronave em fazenda de Arraias; grupo tentava fugir para a mata, mas foi capturado.
Brasil
Abel dispara sobre possível “pacto” do Palmeiras para reverter derrota
Alviverde foi derrotado por 3 a 0 pela LDU, na Copa Libertadores
Resta ao Palmeiras acreditar numa virada e marcar, ao menos, 4 gols para superar a LDU e avançar para a final da Libertadores. Para isso, poderia haver um pacto? Abel Ferreira respondeu sobre uma possível ajuda sobrenatural.
Para ele, não há além do trabalho. “Pacto? Isso é para quem não trabalha, para quem é preguiçoso, é para quem acredita na sorte”, afirmou.
Nesta quinta-feira, em Quito, o Palmeiras foi derrotado por 3 a 0 contra os donos da casa. A partida de volta acontecerá no Allianz Parque, na quinta-feira (30).
Há nas redes sociais brincadeiras associando o Palmeiras de Abel a um “pacto místico” que favorece ao time. Um exemplo foi a virada histórica de 4 a 3 sobre o Botafogo, em 2023, que culminou também com a retomada e conquista do Brasileirão daquele ano.
Sobre o tema, ele disparou. “Eu vivo do trabalho só e das boas energias, que é acreditar naquilo que faço. Eu sei reconhecer, como é o caso de hoje que o adversário é melhor, dar parabéns ao adversário que foi melhor que o Palmeiras. Ponto. E 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. Nosso adversário fez três gols na casa deles. Não é pacto. Eu acredito que é possível. É possível fazer o mesmo número de gols ou mais. É nisso que eu acredito. Eu não tenho pacto com ninguém. Eu tenho pacto com meu trabalho e com aquilo que eu acredito. Não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar até o último segundo. Infelizmente essa foi a primeira derrota que temos na competição. Foi uma derrota dura, pesada. Pacto? Isso é para quem não trabalha, para quem é preguiçoso, é para quem acredita na sorte, é pra quem acredita que se fizer essas ‘mesinhas’. Não é isso que eu acredito. Eu venho de muito baixo e sei o que me custou até chegar aqui”.
O jogo
Com um primeiro tempo digno de pesadelo para o torcedor, o Palmeiras perdeu por 3 a 0 para a LDU, nesta quinta-feira (23), pela ida da semifinal da Libertadores, e se complicou no torneio.
Os gols no Casa Blanca, em Quito, foram marcados por Villamíl (duas vezes) e Alzugaray (de pênalti), todos na primeira etapa. Foi a primeira vez em 25 anos que o time paulista se viu perdendo por 3 a 0 numa partida de Libertadores.
Para chegar à final do torneio, o Palmeiras agora terá que vencer os equatorianos por quatro ou mais gols de diferença — ou três, o que levaria a semifinal para a disputa de pênaltis.,
A partida de volta será na próxima quinta-feira (30), no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília).
Brasil
Olímpiada: provas da Obmep reúnem 900 mil estudantes neste sábado
As provas são da segunda fase da 20ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep)
Mais de 900 mil estudantes farão as provas da segunda fase da 20ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep), neste sábado (25/10). Os testes estão marcados para começar às 14h30, horário oficial de Brasília, em todo o país.
Todos os que participam dessa etapa foram classificados na primeira fase e estão aptos a participar da prova e concorrer às premiações da competição científica, realizada desde 2005 pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa). Os locais de prova podem ser consultados no site da Obmep.
“A segunda fase é o momento mais aguardado pelos participantes. É quando muitos estudantes veem a chance de transformar o esforço em conquistas concretas — inclusive em oportunidades acadêmicas”, afirmou Marcelo Viana, diretor-geral do Impa.
Estudantes
A Obmep mobiliza anualmente estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio de escolas públicas e privadas. Nesta edição, a competição científica reuniu na primeira fase, realizada em 3 de junho, mais de 18,6 milhões de alunos de todas as regiões do país.
A iniciativa alcançou 5.556 municípios – o que corresponde a 99,93% das cidades brasileiras e mais de 57,2 mil escolas participantes.
A prova da 2ª fase é composta por seis questões discursivas, com duração de três horas. Os alunos devem chegar ao local de aplicação com pelo menos 30 minutos de antecedência, portando documento de identificação. É permitido o uso de lápis e caneta esferográfica azul ou preta.
O resultado final, com a relação dos medalhistas e premiados, será divulgado em 22 de dezembro.
Oportunidades
Entre as oportunidades oferecidas pela competição científica está o Programa de Iniciação Científica Júnior, que oferece aulas avançadas de matemática para medalhistas nacionais da Obmep.
Alunos de escolas públicas que integram o programa recebem uma bolsa mensal de R$ 300, concedida pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ).
Outra possibilidade para os estudantes premiados é o ingresso no IMPA Tech — o programa de graduação do IMPA que oferece o bacharelado em Matemática da Tecnologia e Inovação. O processo seletivo leva em conta o desempenho em cinco olimpíadas científicas, como a OBMEP. As inscrições para a turma de 2026 começam em 3 de novembro e vão até 23 de dezembro.
Brasil
Novo bombardeio dos EUA no Mar do Caribe deixa seis mortos
Pete Hegseth, secretário de Defesa americano, afirma que barco atingido pertencia a gangue Tren de Aragua; ao todo, dez embarcações já foram alvo de ações, duas delas no Oceano Pacífico
Um ataque dos Estados Unidos contra um suposto navio de drogas matou seis supostos narcoterroristas no Caribe, disse o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, nesta sexta-feira (24), a mais recente operação da campanha antidrogas do presidente Donald Trump na região.
Em uma publicação na rede social X, Hegseth afirmou que este foi o primeiro ataque realizado à noite como parte da campanha iniciada em setembro. Segundo ele, o navio era operado pela gangue Tren de Aragua.
“A embarcação, segundo nossa inteligência, estava envolvida no contrabando ilícito de narcóticos, transitava por uma rota conhecida de narcotráfico e transportava narcóticos. Seis narcoterroristas homens estavam a bordo da embarcação durante o ataque, que foi realizado em águas internacionais — e foi o primeiro ataque à noite. Todos os seis terroristas foram mortos e nenhuma força americana foi ferida neste ataque”, escreveu Hegseth na publicação.
