Petecão rebate bolsonaristas e diz que discurso de impeachment de Moraes é “falácia”

Senador pelo PSD afirma que não assinará pedido e que decisão será coletiva; critica objetivo de “inflamar o país”

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) classificou como “falácia bolsonarista” o movimento pró-impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF, em entrevista ao jornalista Ray Melo, nesta terça-feira, dia 12. O parlamentar, que integra a base governista, afirmou que não assinará qualquer pedido nesse sentido e que a decisão final caberá ao partido e à bancada.

“Esse negócio de assinar foram eles (bolsonaristas) que inventaram. Eu não assino, eu voto”, disse o senador ao jornalista Ray Melo (Blog da Hora) na manhã desta terça.

Petecão acha que o objetivo bolsonarista é inflamar o país e desestabilizar os Poderes.

“Para eles, quanto pior, melhor. Os caras não estão preocupados com Alexandre de Moraes.”

Os principais pontos da declaração:

“Isso foi invenção deles (bolsonaristas)”: Petecão ironizou a campanha de assinaturas, destacando que, como senador, “não assina, vota”

Crítica à estratégia: Acusou os bolsonaristas de buscarem “inflamar o país e desestabilizar os Poderes” com a pauta

Resposta a Lula: Sobre o pedido do presidente para que aliados não apoiem o impeachment, disse que “tem simbologia”, mas a decisão será coletiva

Contexto político:

A declaração ocorre após:

Lula ter feito apelo direto durante visita ao Acre na última semana

Setores bolsonaristas acelerarem campanha contra Moraes

PSD manter posição de defesa das instituições

Petecão, conhecido por falas contundentes, reforçou o alinhamento com o governo Lula e a estabilidade democrática, mas deixou claro que a bancada do PSD decidirá em conjunto o posicionamento formal. O senador acreano ainda criticou a “politização do Judiciário” como estratégia de caos.

A fala do parlamentar é vista como um termômetro do desgaste da pauta impeachment entre governistas, mesmo com a pressão de oposicionistas. O PSD, que tem 13 senadores, deve se reunir nos próximos dias para definir posição oficial.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários