O senador Sérgio Petecão (PSD) se reuniu nesta quarta-feira (23) com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, para pedir celeridade na entrega da ponte sobre o Rio Madeira. A ponte liga o Acre a outros estados do país.

Tarcísio esclareceu que as cabeceiras da ponte precisaram de alterações e, atualmente, equipes se revezam no trabalho entre 7 da manhã às 3 da madrugada para que a entrega da ponte seja realizada em dezembro deste ano.

Petecão voltou a dizer que é essencial que a ponte seja entregue o quanto antes. “Trata-se de um acesso fundamental. Tudo que chega e sai do Acre passa pelo rio, como material de construção, mantimentos, combustível e outros. A falta da ponte encarece muito o custo de vida dos acreanos”, disse o senador.

O senador e o ministro Tarcísio estarão em Cruzeiro do Sul para tratarem de outras obras importantes para o estado, entre elas a Ponte do Juruá, no próximo dia 2 de outubro.

