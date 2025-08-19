Acre
Petecão garante novas unidades odontológicas móveis para municípios do Acre
O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, nesta terça-feira (19), a entrega de Unidades Odontológicas Móveis (Uoms) para cinco municípios do Acre. Os veículos, adquiridos por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), foram garantidos após articulação direta do parlamentar junto ao Ministério da Saúde e devem ampliar o acesso aos serviços de saúde bucal em regiões afastadas e com pouca infraestrutura.
Nesta primeira fase, serão beneficiados os municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Sena Madureira e Tarauacá. A entrega oficial das unidades será realizada no próximo dia 21 de agosto, durante cerimônia em Sorocaba (SP), com a presença de autoridades do governo federal. A previsão é de que os veículos cheguem ao Acre em setembro, quando deverão começar a ser utilizados pelas prefeituras.
“Esta é mais uma vitória para os municípios acreanos. Lutamos para incluir essas unidades no PAC por conhecermos a realidade das comunidades que vivem longe dos grandes centros. São milhares de pessoas sem acesso regular a um dentista, e isso precisa mudar. A saúde deve estar onde o povo está”, afirmou Petecão.
As Unidades Odontológicas Móveis são equipadas com consultório completo, cadeira odontológica, sistema de raio-X, equipamentos de esterilização, reservatórios de água e ar comprimido, permitindo a realização de atendimentos clínicos, preventivos e procedimentos básicos de urgência.
Além das cinco unidades já garantidas, o senador anunciou que outros oito municípios deverão ser contemplados até dezembro deste ano. São eles: Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Feijó, Plácido de Castro e Santa Rosa do Purus.
“O ministro Alexandre Padilha já nos sinalizou que pretende entregar mais oito unidades até o fim do ano. É o reconhecimento da importância de se interiorizar os serviços de saúde, e um reflexo de nosso esforço em manter o Acre no radar das políticas públicas do governo federal”, completou Petecão.
As prefeituras dos municípios contemplados serão responsáveis pela operacionalização dos atendimentos, com equipes próprias de profissionais de saúde bucal. A expectativa é de que as primeiras consultas comecem a ser realizadas já nas primeiras semanas de setembro.
Pesquisa aponta aprovação de 56% para gestão de Bocalom e alta reprovação a governo Lula no Acre
Levantamento mostra que 67% dos acreanos desaprovam presidente, enquanto prefeito de Rio Branco mantém índices positivos
A administração do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), é aprovada por 56% dos eleitores acreanos, segundo pesquisa do Instituto Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira (19) pelo portal AC24Horas.
O mesmo levantamento aponta que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enfrenta forte rejeição no estado: 67% desaprovam sua gestão, enquanto apenas 28% aprovam; outros 5% não souberam ou não responderam.
A pesquisa entrevistou 800 eleitores entre os dias 16 e 17 de agosto, abrangendo Rio Branco, Vale do Juruá e Vale do Acre. O índice de confiança é de 95%, com margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.
Mesmo após o anúncio de R$ 1 bilhão em investimentos em Rio Branco, a reprovação ao governo Lula segue elevada entre os acreanos, enquanto Bocalom mantém respaldo expressivo junto à população local.
Vândalo invade prédio público e espalha fezes em ar-condicionado recém-higienizado em Santa Rosa do Purus
Servidor denuncia ato criminoso; Polícia Militar investiga e autor do crime poderá responder judicialmente
Um ato de vandalismo surpreendeu servidores em Santa Rosa do Purus, no interior do Acre, nesta segunda-feira (18). Um prédio público foi invadido e teve vários aparelhos de ar-condicionado recém-higienizados sujos com fezes humanas.
Segundo relato de um funcionário, a equipe havia passado o domingo inteiro realizando a limpeza dos equipamentos, que seriam instalados no dia seguinte. Ao retornar ao local, o trabalhador encontrou os aparelhos danificados pela ação criminosa.
Indignado, o servidor registrou um vídeo denunciando o caso e chegou a oferecer uma recompensa de R$ 1 mil para quem identificar o responsável.
A Polícia Militar foi acionada e instaurou investigação para identificar o autor do vandalismo, considerado crime contra o patrimônio público. Caso seja localizado, o responsável poderá responder judicialmente e arcar com os prejuízos causados.
VEJA VÍDEO:
O SEBRAE convida você para participar do II Encontro Empresarial Move Mais Vendas 2025
📢 CONVITE ESPECIAL
O SEBRAE convida você para participar do II Encontro Empresarial Move Mais Vendas 2025.
📅 Data: 20 de agosto (quarta-feira)
🕒 Horário: 14h30 às 17h30
📍 Local: Escritório Regional do Sebrae em Brasiléia – Av. Rui Lino, 698
Venha ampliar sua rede de contatos, gerar conexões estratégicas e fechar grandes negócios.
Traga seus clientes, parceiros e empresas interessadas!
Vamos juntos fazer deste evento mais um sucesso! 🚀
