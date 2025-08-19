Petecão garante novas unidades odontológicas móveis para municípios do Acre

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, nesta terça-feira (19), a entrega de Unidades Odontológicas Móveis (Uoms) para cinco municípios do Acre. Os veículos, adquiridos por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), foram garantidos após articulação direta do parlamentar junto ao Ministério da Saúde e devem ampliar o acesso aos serviços de saúde bucal em regiões afastadas e com pouca infraestrutura.

Nesta primeira fase, serão beneficiados os municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Sena Madureira e Tarauacá. A entrega oficial das unidades será realizada no próximo dia 21 de agosto, durante cerimônia em Sorocaba (SP), com a presença de autoridades do governo federal. A previsão é de que os veículos cheguem ao Acre em setembro, quando deverão começar a ser utilizados pelas prefeituras.

“Esta é mais uma vitória para os municípios acreanos. Lutamos para incluir essas unidades no PAC por conhecermos a realidade das comunidades que vivem longe dos grandes centros. São milhares de pessoas sem acesso regular a um dentista, e isso precisa mudar. A saúde deve estar onde o povo está”, afirmou Petecão.

As Unidades Odontológicas Móveis são equipadas com consultório completo, cadeira odontológica, sistema de raio-X, equipamentos de esterilização, reservatórios de água e ar comprimido, permitindo a realização de atendimentos clínicos, preventivos e procedimentos básicos de urgência.

Além das cinco unidades já garantidas, o senador anunciou que outros oito municípios deverão ser contemplados até dezembro deste ano. São eles: Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Feijó, Plácido de Castro e Santa Rosa do Purus.

“O ministro Alexandre Padilha já nos sinalizou que pretende entregar mais oito unidades até o fim do ano. É o reconhecimento da importância de se interiorizar os serviços de saúde, e um reflexo de nosso esforço em manter o Acre no radar das políticas públicas do governo federal”, completou Petecão.

As prefeituras dos municípios contemplados serão responsáveis pela operacionalização dos atendimentos, com equipes próprias de profissionais de saúde bucal. A expectativa é de que as primeiras consultas comecem a ser realizadas já nas primeiras semanas de setembro.

