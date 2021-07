Petecão entrega praça em Cruzeiro do Sul e anuncia mais investimentos em Mâncio Lima e Rodrigues Alves

O senador Petecão cumpriu extensa agenda na região do Juruá, nesta última semana do mês de julho. Logo na chegada, almoçou no mercado da farinha, em Cruzeiro do Sul, e conversou com trabalhadores da localidade. Em Mâncio Lima, reuniu-se com lideranças do município para ouvir as reivindicações. Na oportunidade, anunciou mais investimentos, via emenda parlamentar, para aquisição de máquinas pesadas, de um total de R$ 48,6 milhões, que serão entregues aos 22 municípios do Acre.

O parlamentar concedeu entrevista a rádios da região, apresentou as ações do mandato em todo o estado e prestou contas dos recursos encaminhados, neste primeiro semestre de 2021. Além disso, confirmou sua pré-candidatura ao Governo do Acre e comentou sua visão sobre administração pública e responsabilidade com os recursos da população.

Em Cruzeiro do Sul, o senador visitou a Instituição Missão Família – Obra Irmã Demétria, uma instituição beneficente que atua na garantia de direitos de crianças, adolescentes e suas famílias. Na ocasião, conheceu as oficinas de teclado, informática, violão, lúdico pedagógico, esporte e lazer, oferecidos pelo centro social. Petecão reafirmou seu apoio e garantiu trabalhar em busca dos recursos necessários para auxiliar na manutenção da instituição.

Ainda em Cruzeiro do Sul, acompanhado do prefeito Zequinha e da deputada federal, Jéssica Sales, o senador participou da solenidade de inauguração da praça Rosmilda Pereira, fruto de sua emenda parlamentar. “Momento de realização ao ver a felicidade no rosto das crianças e dos moradores do bairro Cruzeirinho ao receber esta obra, sentimento de dever cumprido”, declarou o senador.

No município de Rodrigues Alves, Petecão participou da entrega de benefícios à população. Foram mais de 10 milhões destinados para compra de máquinas e equipamentos, que serão utilizadas nas melhorias de ramais e pavimentação de ruas, além de construção de quadras de esportes, praças e calçadas na comunidade rural foz do paraná. O senador parabenizou o prefeito da cidade, Jailson Amorim, pelo trabalho que vem realizando, e participou da festa em comemoração aos 29 anos de emancipação política da cidade de Rodrigues Alves.