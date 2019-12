O coordenador da bancada federal do Acre, senador Sérgio Petecão (PSD), se reuniu com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, para solicitar celeridade no empenho de R$ 20 milhões para garantir apoio às forças policiais do Estado. A reunião aconteceu na manhã desta quarta-feira (18), no Palácio da Justiça, em Brasília.

Sérgio Moro acenou favoravelmente ao pedido da bancada acreana, e informou que, nos próximos dias, o recurso que servirá para a compra de novos equipamentos de comunicação, veículos e embarcações militares, serão empenhados para o Estado com base nas propostas cadastradas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Acre.