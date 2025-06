Petecão diz não ser contra estrada para Pucallpa, mas “BR-364 é prioridade”

Durante a saída da segunda edição da caravana pela BR-364, o senador Sérgio Petecão (PSD) concedeu entrevista ao programa Boa Conversa – Edição Aleac, reforçando nesta quinta-feira, 05, seu apoio à mobilização pela recuperação da rodovia e destacando que, embora não lidere formalmente a iniciativa, está junto ao movimento em defesa de uma solução definitiva para a estrada. A BR-364 liga Rio Branco ao Vale do Juruá e é considerada vital para o desenvolvimento e a integração do Acre.

Petecão iniciou sua fala parabenizando a Assembleia Legislativa do Acre e destacou que toda iniciativa, mesmo que simbólica, é importante no atual momento. “Olha, primeiramente eu quero parabenizar a Assembleia Legislativa, na pessoa do deputado Nicolau. Eu vi aqui vários deputados, estou vendo aqui o deputado Edivaldo e vários deputados. Eu acho que qualquer iniciativa que for feita nesse momento ajuda. Não pode ficar só no discurso, você vai ali, anda 1, 2 quilômetros, pega um pedaço de asfalto, quebra, faz crítica. Eu acho que iniciativas como essa são importantes”, ressaltou.

O senador mencionou que esteve recentemente no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) tratando do tema com o diretor, Ricardo Araújo, e reforçou que a BR-364 é a obra mais importante do estado atualmente.

“Recursos, eu tive semana passada lá no Dnit, junto com o diretor do Dnit aqui do nosso estado, Ricardo, exatamente para tratar sobre esse assunto. Nós sabemos que, para mim, nós não temos obras mais importantes desse Estado que essa reconstrução da BR-364. O governo está na estrada, como você falou, eles estão fazendo alguns trechos que estão implementando esse macadame hidráulico. Eu não sou engenheiro, mas nós vamos ver agora, melhorou muito, mas ainda tem muita coisa a ser feita. Eu acho que o apoio da bancada federal, dos 8 deputados federais e dos três senadores é de fundamental importância. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou fazendo a minha parte. Estou aqui, o deputado Nicolau me convidou, eu acho que eu estou fazendo aquilo. Por favor, é minha obrigação para ver de que forma eu posso ajudar muito mais”, observou.

Sobre a “Carta da BR-364”, documento que deve ser elaborado em Cruzeiro do Sul como forma de pressionar o governo federal, Petecão afirmou que não importa sua posição no movimento, mas sim seu comprometimento. “Olha, eu não sei se encabeçar, ou no meio, ou no rabo. Eu sei que eu estou junto. O que eu puder fazer com o meu mandato, com o mandato que o povo do Acre me deu para ajudar nesse nosso projeto da BR, pode ter certeza que eu estou junto. Sabemos que nós estamos diante, o nosso engenheiro chegou. Quem é o nosso engenheiro? É o verão. Se nós não aproveitarmos o verão agora, no inverno fica muito mais difícil. Então, irmão, eu penso que, como eu já disse, iniciativa como essa é de fundamental importância. E depois que nós fizermos esse ato político, aí, sim, ou carta, ou se tiver que ir à bancada federal, ou deputados estaduais, a verdade é que é preciso fazer alguma coisa pela BR-364”, observou.

Por fim, o senador criticou discursos vazios e reforçou que a prioridade no momento deve ser a reconstrução da BR-364, e não outras obras que desviem o foco da principal ligação entre a capital e o interior. “Agora, o que não pode mais é fazer aquele discurso político. Por exemplo, eu vi colegas preocupados com a BR que liga Cruzeiro do Sul a Pucallpa. Eu não conheço ninguém que seja contra essa estrada. Mas a nossa prioridade é a BR-364, que é a BR que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul e que vai ligar aos outros municípios do Alto Juruá. É o que eu acho. Nesse momento, é o que eu vou defender”, finalizou.