Petecão anuncia quase R$ 1 milhão para fortalecer a cafeicultura em Assis Brasil
Apostando na cafeicultura como vetor de desenvolvimento sustentável e geração de renda no Acre, o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) comunicou ao prefeito Jerry Correia, nesta segunda-feira (6), haver destinado ao setor quase R$ 1 milhão, valor já disponível na conta da prefeitura de Assis Brasil. Os recursos, informou, foram viabilizados por sua articulação junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e se destinam à aquisição de insumos e mudas de café.
De acordo com o senador, o investimento permitirá a compra de aproximadamente 186 toneladas de calcário dolomítico, 40,8 toneladas de adubo (divididos entre NPK, ureia e boro), 140 mil mudas clonais de café, além de combustível diesel para o funcionamento dos maquinários necessários à execução do projeto.
Petecão destacou que a iniciativa faz parte de uma estratégia para fortalecer a agricultura familiar, ampliando oportunidades e garantindo resultados concretos aos produtores.
Tarifa de ônibus via Pix entra em vigor em Rio Branco
Os usuários do transporte coletivo de Rio Branco já podem pagar a passagem de ônibus por meio do Pix. A novidade foi informada pela Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans), que afirmou que o pagamento pode ser feito direto na plataforma dos ônibus.
A medida que viabilizou este formato de pagamento foi oficializada com a publicação da Lei Municipal nº 2.574, no Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 2 de julho, obrigando as empresas concessionárias e permissionárias a disponibilizarem o sistema instantâneo de pagamento como opção de tarifa.
A legislação, de autoria do vereador Samir Bestene (PP) e sancionada pelo prefeito Tião Bocalom (PL), tem como objetivo modernizar o sistema de bilhetagem e oferecer mais praticidade aos passageiros. A norma garante que o pagamento via Pix esteja disponível em todas as linhas do transporte urbano da capital.
Com a implementação da nova tecnologia, os validadores de ônibus já exibem a opção de pagamento via Pix, tornando o processo mais ágil e seguro para passageiros e operadores do sistema.
Procon realiza atividades educativas e fiscalizatórias na 1ª Expo Fronteira, em Assis Brasil
O governo do Acre, por meio do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon), esteve presente na 1ª Expo Fronteira, realizada em Assis Brasil, neste final de semana.
A participação do órgão marcou a programação do evento agropecuário com atividades educativas e fiscalizatórias, voltadas à defesa dos direitos dos consumidores e à orientação dos fornecedores. A atividade foi desenvolvida em parceria com Ministério Público do Estado do Acre (MPAC).
Na ocasião, os agentes percorreram os estabelecimentos comerciais instalados no evento, verificando práticas de consumo, conferindo a regularidade dos preços, a validade dos produtos e a clareza das informações oferecidas aos consumidores.
Também foram entregues notificações recomendatórias pelos fiscais do Procon e do MPAC aos comerciantes, com orientações voltadas a possíveis adequações necessárias às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
“Essas medidas não são apenas exigências legais, mas também uma forma de fortalecer a confiança do consumidor nas relações comerciais com os fornecedores locais”, afirmou a chefe da Divisão Regional do Procon no Alto Acre, Mayra Araújo.
Feiras como espaço de aproximação
As feiras agropecuárias, como a Expo Fronteira, são vistas pelo Procon como oportunidades valiosas para aproximar os órgãos de defesa do consumidor da população e, consequentemente, difundir as leis consumeristas.
Além da 1ª Expo Fronteira, realizada em Assis Brasil, os agentes do Procon também estiveram na capital, Rio Branco, participando do programa Juntos pelo Acre, na regional da Vila Acre, e na Expoquinari, em Senador Guiomard.
“Essa agenda reforça o compromisso da gestão governamental de levar educação, fiscalização e orientação para todas as regiões do estado, conforme determinou o nosso governador Gladson Camelí”, destacou a presidente do Procon, Alana Albuquerque.
MP vai apurar risco de bebidas adulteradas com metanol em Rio Branco
O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC), por meio da 1ª Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Consumidor, instaurou uma notícia de fato para apurar possíveis riscos à saúde decorrentes da comercialização de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol. A medida foi adotada após o alerta nacional emitido pelo Ministério da Saúde sobre casos de intoxicação registrados em outros estados.
O MP determinou a expedição de ofícios a supermercados, bares e restaurantes de Rio Branco, que terão o prazo de dez dias para informar suas rotinas de aquisição, recebimento e armazenamento de bebidas alcoólicas, além das ações adotadas em casos de suspeita de adulteração.
Segundo o órgão controlador, também foram comunicados o Procon/AC, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), a Polícia Civil do Acre, a Associação Acreana de Supermercados e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel/Acre). As instituições receberam cópia da Nota Técnica nº 03/2025, emitida pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), para adoção de medidas preventivas dentro de suas competências.
A atuação do MP ocorre diante do risco sanitário nacional decorrente da circulação de bebidas adulteradas com metanol. Conforme dados do Ministério da Saúde, até o dia 2 de outubro de 2025 foram notificados 59 casos suspeitos de intoxicação — 53 em São Paulo (11 confirmados e 42 em investigação), cinco em Pernambuco e um no Distrito Federal. Um óbito foi confirmado, e outros sete estão em apuração.
Embora não haja registros de casos no Acre, a Promotoria destacou a importância da adoção de medidas preventivas, tendo em vista que ainda não foram identificadas as marcas ou fornecedores das bebidas adulteradas. O órgão reforçou que fornecedores têm responsabilidade legal de prevenir riscos, prestar informações adequadas e retirar produtos impróprios do mercado, podendo responder civil, administrativa e penalmente pela comercialização de bebidas nocivas ao consumo
O MP-AC orienta que os consumidores fiquem atentos às condições das embalagens, lacres e rótulos, observando possíveis sinais de adulteração, como alterações de odor ou sabor. Em caso de suspeita, o consumo deve ser imediatamente interrompido, e a embalagem deve ser preservada para fins de denúncia, que pode ser feita pelos canais de atendimento do MP-AC, pelo telefone (68) 3212-2120 ou pelo e-mail [email protected].
