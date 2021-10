Petecão admite possibilidade de aliança com Jorge Viana para as eleições de 2022

O senador da República, Sérgio Petecão (PSD) declarou ao site ac24horas neste domingo, 24, que existe uma possibilidade de haver uma aliança com o ex-vereador Jorge Viana (PT) visando as eleições do ano que vem.

No entanto, apesar de admitir a união, Petecão deixou claro que Jorge precisa decidir qual cargo eletivo irá escolher. “Se eu disser que nunca falei com o Jorge, eu estaria mentindo, eu já falei com ele várias vezes. Mais Jorge tá dizendo que é candidato a governador, se ele for, vai ter que me enfrentar. Já se ele for candidato ao senado, existe a possibilidade da gente conversar, mas primeiro ele tem que decidir o que quer”, ressaltou.

Petecão frisou que sua candidatura não está atrelada a outros partidos, mas somente da direção nacional do PSD. “Nós estamos trabalhando muito. Ontem conversei com a direção do partido e eles estão dispostos a nos prestigiar, estou animado”, comentou.