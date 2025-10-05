Extra
Pessoa fica pendurada em roda-gigante e causa pânico na ExpoQuinari 2025, em Senador Guiomard
Brinquedo foi desligado e vítima resgatada sem ferimentos; episódio gerou grande repercussão nas redes sociais
Um incidente ocorrido na noite deste sábado (4) provocou momentos de tensão entre os visitantes da ExpoQuinari 2025, em Senador Guiomard, no interior do Acre. Uma pessoa ficou pendurada na estrutura de uma roda-gigante, a vários metros de altura, levando à interrupção imediata do funcionamento do brinquedo.
De acordo com testemunhas, o operador percebeu rapidamente a situação e desligou o sistema para permitir o resgate. Vídeos feitos por frequentadores mostram o momento em que a roda-gigante é parada e equipes do parque, com apoio de populares, iniciam o socorro à vítima.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, felizmente, ninguém ficou ferido. A pessoa foi retirada com segurança e não precisou de atendimento médico.
Até o fechamento desta reportagem, a organização da ExpoQuinari ainda não havia se pronunciado oficialmente sobre o caso, que ganhou grande repercussão nas redes sociais.
ExpoFronteira tem abertura histórica com rodeio, show e queima de fogos em Assis Brasil
Evento movimenta turismo, valoriza economia local e celebra integração entre Brasil, Peru e Bolívia
A primeira noite da Expo Fronteira marcou oficialmente a abertura da maior programação já realizada em Assis Brasil. Moradores e visitantes lotaram o espaço para prestigiar uma noite de cultura, entretenimento e celebração.
A programação teve início com a abertura oficial do rodeio, uma das atrações mais aguardadas desta edição, que reuniu competidores e público em momentos de muita emoção. Em seguida, o cantor Gabriel Lener animou o público com um repertório variado, dando início à série de shows da feira.
Para marcar a estreia com grande impacto, uma queima de fogos iluminou o céu da cidade e celebrou a abertura da primeira edição do evento.
A Expo Fronteira segue ao longo do fim de semana com rodeio e shows nacionais. No sábado, se apresenta Vitinho Imperador, e no domingo, a atração principal será a cantora Gabi Martins.
Além de valorizar a economia local, a feira fortalece o turismo na região da tríplice fronteira e promove a integração entre Brasil, Peru e Bolívia.
Polícia Militar prende jovem de 18 anos e o pai após tentativa de homicídio em Brasiléia
Vítima de 17 anos foi atingida com disparo de arma de fogo na cabeça durante consumo de entorpecentes; adolescente permanece internado em estado estável.
Na tarde desta sexta-feira (3), a Polícia Militar do 5º Batalhão do Alto Acre prendeu em flagrante um jovem de 18 anos e seu pai, de 41 anos, após uma tentativa de homicídio contra um adolescente de 17 anos no bairro Francisco Peixoto, em Brasiléia, interior do Acre.
De acordo com o boletim policial, a guarnição foi acionada via COPOM e, ao chegar ao local, encontrou a vítima já socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que a conduziu ao Hospital Regional do município com um ferimento na cabeça provocada por disparo de arma de fogo. O quadro clínico é considerado estável.
Durante diligências, os policiais localizaram um dos envolvidos nas proximidades do local do crime. Ele confessou ter efetuado o disparo contra a vítima, utilizando um revólver calibre .38, durante um desentendimento fútil enquanto consumiam entorpecentes. Segundo o relato, a arma pertenceria a outro indivíduo que fugiu levando a arma após o crime.
Minutos depois, os policiais abordaram o pai do suspeito, que tentou fugir em uma motocicleta, sendo interceptado na BR-317, ele confessou que estava prestando apoio ao filho na tentativa de fuga.
Diante dos fatos, pai e filho receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia, onde permanecem à disposição da Justiça.
A Polícia Civil agora segue investigando o caso para localizar os demais envolvidos e a arma utilizada no crime.
Envolvidos na morte do professor Regis serão transferidos para Rio Branco
Victor Oliveira segue preso e Marejane Maffi não pagou fiança de R$ 10 mil; ambos aguardam desenrolar no sistema prisional da Capital.
Os dois acusados de envolvimento na morte do professor e representante comercial Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como “Regis”, enterrado nesta sexta-feira (3) em Epitaciolândia, deverão ser transferidos para unidades prisionais em Rio Branco a qualquer momento.
Victor Oliveira da Silva, monitorado pela Justiça, confessou o assassinato e a ocultação do corpo, tendo a prisão mantida após a audiência de custódia. Já Marejane Maffi, de 48 anos, vizinha de Victor, é apontada pela investigação como responsável por fornecer os equipamentos usados na ocultação do cadáver e por levar o carro da vítima para o lado boliviano no dia 25 de setembro.
O juiz estabeleceu fiança de R$ 20 mil, posteriormente reduzida para R$ 10 mil a pedido da defesa. O valor deveria ter sido pago nesta sexta-feira, mas não foi quitado. Com isso, Marejane também será transferida para o presídio feminino da Capital.
Por questões de segurança, não foram divulgados detalhes sobre os procedimentos de transferência. A Polícia Civil terá 30 dias para reunir provas e apresentar a acusação formal que poderá levar os envolvidos a julgamento.
