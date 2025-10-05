Pessoa fica pendurada em roda-gigante e causa pânico na ExpoQuinari 2025, em Senador Guiomard

Brinquedo foi desligado e vítima resgatada sem ferimentos; episódio gerou grande repercussão nas redes sociais

Um incidente ocorrido na noite deste sábado (4) provocou momentos de tensão entre os visitantes da ExpoQuinari 2025, em Senador Guiomard, no interior do Acre. Uma pessoa ficou pendurada na estrutura de uma roda-gigante, a vários metros de altura, levando à interrupção imediata do funcionamento do brinquedo.

De acordo com testemunhas, o operador percebeu rapidamente a situação e desligou o sistema para permitir o resgate. Vídeos feitos por frequentadores mostram o momento em que a roda-gigante é parada e equipes do parque, com apoio de populares, iniciam o socorro à vítima.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, felizmente, ninguém ficou ferido. A pessoa foi retirada com segurança e não precisou de atendimento médico.

Até o fechamento desta reportagem, a organização da ExpoQuinari ainda não havia se pronunciado oficialmente sobre o caso, que ganhou grande repercussão nas redes sociais.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários