Pesquisadores brasileiros, de Maceió (AL), estão produzindo respirador mecânico de baixo custo. Batizado de ‘Respiral’, o ventilador foi construído em quinze dias e tem valor estimado em R$ 3,5 mil. O preço de um respirador convencional no mercado interno é de, no mínimo, R$ 50 mil.

O projeto é coordenado pelo Exército Brasileiro e tem por objetivo suprir a demanda do equipamento nos hospitais públicos, que tende a crescer nos próximas semanas, de acordo com o Ministério da Saúde. O aparelho é fundamental para auxiliar pacientes internados com quadro de insuficiência respiratória, um dos sintomas graves da Covid-19.

O protótipo funciona a partir do ambu, uma espécie de reanimador manual que faz o aparelho gerar ventilação. O ventilador também possui sensores de fluxo de ar, de pressão e de volume. O profissional de saúde poderá configurá-lo quanto à frequência, epeep e outros parâmetros por meio de um display sensível ao toque. Essas configurações são essenciais para conferir utilidade ao aparelho, uma vez que cada caso precisa de calibragem específica do oxigênio.

De acordo com o Ministério da Defesa, a ideia partiu de um sargento do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado. Rodrigo Costa dos Santos também é matemático e desenvolve projetos nas áreas de engenharia química e mecânica. Além do militar, fazem parte da iniciativa o professor do Instituto Federal de Alagoas, Edson Camilo, três engenheiros mecatrônicos, um programador, um médico e um engenheiro eletricista, especialista em respirador mecânico.

Dados do Ministério da Saúde apontam que o Brasil tem 65 mil respiradores, dos quais, aproximadamente, 46 mil estão disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). Prevendo alta demanda por este equipamento, nos próximos meses, devido às internações de pacientes com Covid-19, o órgão anunciou a compra de mais 10,8 mil respiradores de empresas nacionais.