Uma pesquisa do projeto Covid-19 Analytics, juntamente com a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) aponta para uma desaceleração da pandemia neste mês de julho no Acre. O Estado aparece com o Rt, índice utilizado para medir a taxa de retransmissão, abaixo de 1.

Isso significa que a média de contaminados por um infectado com o vírus está abaixo de um. Em 31 de maio, no início da pesquisa, a taxa de contaminação alcançou 1,18. Mas, começou a cair e fechou junho com 0,96. Isso denota que a pandemia vem perdendo força. Apesar de junho registrar os maior números de óbitos. Somente em um dia, foram registrados 16 óbitos.

Ainda de acordo com a pesquisa, os estados que apresentam desaceleração no índice de contaminação, são: Maranhão (0,8), Ceará (0,89), Amazonas (0,95) e Acre (0,96).

“Alguns estados podem dizer que o pior já passou e apresentam taxas de contaminação consistentemente abaixo de um e uma queda forte no número de mortes por dia. São seis estados que apresentam taxa de contaminação abaixo de um, mas o destaque maior vai para esses quatro”, conta o pesquisador Gabriel Vasconcelos.

