Pesquisa mostra variação de 100% nos preços dos mesmos produtos
Produtos em supermercados e atacarejos da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) apresentam variações de preços superiores a 100%. Pesquisa feita entre os dias 18 a 20 de fevereiro de 2026 pelo site MercadoMineiro e o aplicativo comOferta em nove supermercados e atacarejos avaliou a variação de preços de produtos básicos, mostrando grandes diferenças entre as marcas e estabelecimentos.
O consumidor que pesquisa antes de realizar a compra pode encontrar diferenças que ultrapassam os 100% no mesmo produto, dependendo do local de compra e consegue economizar de maneira significativa.
Destacam-se as seguintes variações:
Fubá Yoki 1kg foi o grande campeão de variação, com diferença de 159,9%. O produto foi encontrado entre R$5,19 e R$ 13,49.
O pente de ovos vermelhos com 20 unidades mostrou uma variação de até 113,77%, com preços entre R$15,90 e R$ 33,99. Já o pente de ovos brancos com 20 unidades também chamou atenção, com variação de 92,38% , de R$ 12,99 a R$ 24,99.
No setor de laticínios, o Requeijão Cremoso Itambé 220g variou 107,80%, sendo vendido de R$ 5,77 a R$ 11,99.
O Molho de Tomate Salsaretti 300g teve diferença de 100,50%, sendo encontrado entre R$ 1,99 e R$ 3,99.
Outros produtos com diferenças expressivas foram:
Molho de Tomate Predilecta 300g (77,52%), Sabonete Lux 85g (59,36%), Manteiga Itambé 500g (58,61%), Sal Refinado Globo 500g (58,20%), Azeite Português Borges Extra Virgem 500ml (54,09%), Arroz Camil 5Kg (53,79%), Leite Integral Italac 1L (51,37%), Queijo Minas Padrão (50,51%) e Farinha de Trigo Dona Benta 1Kg (50,13%).
Alta nos últimos dois meses
A pesquisa também analisou a evolução dos preços médios nos últimos dois meses e apontou aumento em diversos itens da cesta básica, com destaque para o feijão.
O Feijão Carioca Xap 1Kg subiu 31,63%, passando de R$ 5,28 para R$ 6,95. O Feijão Carioca Tarumã 1Kg aumentou 25,02%, passou de R$ 5,53 para R$ 6,91 e o Feijão Carioca Galante 1Kg teve alta de 23,56%, indo de R$ 9,07 para R$ 11,21.
Também registraram aumento o Feijão Carioca Melhor 1Kg (21,51%), o Molho de Tomate Salsaretti 300g (19,88%), o Pinho Sol 500 ml (19,13%), o Feijão Carioca Tryumpho 1Kg (18,06%), o Feijão Carioca Pachá 1Kg (18,02%), o Óleo de Soja Soya 900ml (15,30%) e o pente de ovos brancos com 20 unidades (14,91%).
Produtos que registraram queda nos preços
Alguns itens apresentaram redução de preços, aliviando o orçamento do consumidor. O Leite Integral Cemil 1L recuou 23,68% (de R$ 5,49 para R$ 4,19) e o Açúcar Cristal Delta 5Kg ficou 20,20% mais barato, caindo de R$ 18,79 para R$ 14,99.
Também tiveram redução o Óleo de Soja Vitaliv 900ml (16,52%), o Molho de Tomate Fugini 300g (16,50%), o Açúcar Cristal União 5Kg (15,51%), o Macarrão com Ovos Dona Benta 500g (12,94%), o Óleo de Soja ABC 900ml (10,36%), o Molho de Tomate Pomarola 320g (10,27%) e o Leite Integral Ninho 1L (9,40%)
Comissão do Senado marca votação da "OAB da Medicina"
A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado marcou, para essa quarta-feira (25/02), a votação do projeto de lei (PL) 2.294//2022, que cria o Exame Nacional de Proficiência em Medicina (Profimed), que ficou conhecido como “OAB da Medicina”, em referência à prova feita por bacharéis em Direito, obrigatória para a obtenção do registro de advogado no Brasil.
Como mostrado pelo Metrópoles, a proposta ganhou tração após a esultados desanimadores da primeira edição do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed). Ao todo, 30% dos mais de 300 cursos avaliados pelo Ministério da Educação (MEC) foram reprovados. A maioria deles serão alvos de penalidades por terem notas “1” e “2” em uma escala até 5.
O Profimed busca avaliar as competências profissionais e éticas de egressos de medicina de forma semestral.A sua realização será obrigatória para o exercício da medicina no Brasil. A prova será coordenada, regulamentada e aplicada pelo CFM- competência que enfrenta resistência de alguns parlamentares, que defendem que seja o MEC quem aplique a prova.
A iniciativa tramita na comissão em caráter terminativo, ou seja, não precisa passar pelo plenário e pode ir direto para a Câmara. Relatada pelo senador e médico Hiran Gonçalves (PP-RR), a proposta chegou a ser aprovada em uma primeira rodada de votação em 2025, mas por ser terminativa, pende de uma votação suplementar.
Em entrevista ao Metrópoles no último mês, Hiran justifica a competência do CFM sobre a prova por ser uma “entidade com atribuição legal de zelar pelo exercício” profissional e deverá seguir a “linha com o modelo adotado por outros conselhos profissionais que realizam seus próprios exames de certificação”, como a OAB.
Em contrapartida, será criada uma comissão de apoio, composta pelo MEC e pelo Ministério da Saúde, para tratar da prova, que será estabelecida em ato pelo CFM. O projeto ainda cria regras para a ampliação de novas vagas na residência médica para garantir que médicos recém-formados se especializem.
O MEC e o Ministério da Saúde deverão apresentar um plano conjunto para atingir a proporção mínima de 0,75 vaga por egresso até 2035.
Ossada de casal é encontrada na rodovia MG-238, próximo a Sete Lagoas
Um homem que estava colhendo pequi encontrou as ossadas de dois seres humanos em uma mata localizada na rodovia MG-238, na região de Sete Lagoas (MG), local conhecido como Fazendinha da Vovó Cleia.
Segundo a Polícia Militar, trata-se de uma jovem de 18 anos, desaparecida desde o dia 31 de janeiro, e do namorado dela, de 20 anos. A moça foi reconhecida pela mãe dela, com base nas imagens dos pertences que estavam próximos à ossada: chinelo, piercing, anel e roupas.
Os corpos, que já estavam em estado avançado de decomposição, foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), na tarde desse domingo (22/2).
De acordo com a perícia, havia perfurações nos crânios, provavelmente decorrente por disparo de arma de fogo. Ao lado do corpo do homem havia um pedaço de corda.
Sob investigação
A mãe da moça disse aos militares que a filha vinha sofrendo ameaças de um ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento e nem o envolvimento da vítima com outro homem. Militares tomaram conhecimento dos áudios com ameaças: “Vou pegar ele e você” e “se eu trombar com você, vou arrancar sua cabeça fora”.
O suspeito frequentava a casa da jovem diariamente, pois eles tinham uma filha em comum e depois do desaparecimento, não foi visto no local. Ele tem passagens pela polícia por porte ilegal de armas entre outros registros policiais, além de registros de ameaças à vítima.
O suspeito chegou a ser localizado pelos militares, mas negou o envolvimento e não foi conduzido.
Caso segue sob investigação da Polícia Civil de Minas Gerais, que aguarda a conclusão dos laudos periciais
Bacabal: polícia trabalha com hipótese de crianças terem caído em rio
Após um mês e 19 dias do desaparecimento de , a Polícia Civil do Maranhão (PCMA) segue com a investigação do caso. Com ausência de vestígios e pistas, o delegado Edson Martins afirmou ao Metrópoles nesta segunda-feira (23/2) que a principal hipótese sobre o sumiço é de que as crianças caíram no Rio Mearim.
“Cada informação que tem chegado a gente tem checado, mas a linha de investigação mais forte mesmo é de terem se perdido na mata e caído na água“, explicou Edson.
O delegado à frente do caso enfatiza que o inquérito policial ainda não foi finalizado e que esta pode não ser a única tese do relatório, no entanto, é a hipótese mais provável.
A área central das buscas foi definida com base no relato de Anderson Kauan, primo de Ágatha e Allan que sumiu junto com os parentes e foi a única criança encontrada até o momento.
O relato de Anderson guiou as forças de segurança até uma “casa caída”, que fica próxima ao Rio Mearim, onde os primos passaram uma das noites. As equipes de resgate fizeram uma varredura na mata e não encontraram pistas, com isso, as buscas no meio fluvial foram intensificadas.
O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA), em trabalho conjunto com a Marinha, fez buscas minuciosas com auxílio de um side scan sonar na água durante cinco dias, de forma ininterrupta, mas nenhum vestígio das crianças foi identificado.
O delegado explicou que as buscas podem ter sido prejudicadas pelo atraso em encontrar pistas no matagal.
Cronologia do desaparecimento
- 4 de janeiro: Anderson Kauan (8), Isabelle (6) e Michael (4) saem de casa para brincar, em busca de um pé de maracujá, e desaparecem. Familiares iniciam buscas.
- 5 de janeiro: Operação é montada com apoio das polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros. Moradores se voluntariam.
- 6 de janeiro: Buscas são reforçadas com helicópteros, drones e cães farejadores.
- 7 de janeiro: Anderson é encontrado com vida por um carroceiro. A criança estava sem roupas, em um matagal a 4 km de casa.
- 8 de janeiro: Short e chinelo de Anderson são encontrados na mata, próximo ao local do resgate.
- 9 de janeiro: Prefeitura anuncia recompensa de R$ 20 mil por informações.
- 10 de janeiro: Exército Brasileiro e Batalhão Ambiental reforçam a operação; cerca de 340 pessoas participam das buscas.
- 11 de janeiro: Novas peças de roupas infantis são encontradas por voluntários envolvidos nas buscas.
- 12 de janeiro: Secretaria de Estado da Segurança Pública do Maranhão descarta que os itens pertençam aos irmãos desaparecidos.
- 15 de janeiro: Varredura no Lago Limpo, localizado nos arredores da região em que as crianças sumiram. Polícia identificasse o local conhecido como “casa caída”, as crianças teriam passado ao menos uma noite.
- 17 de janeiro: Buscas por crianças desaparecidas em Bacabal ganham reforço da Marinha.
- 19 de janeiro: Bombeiros percorrem 180 quilômetros pelo Rio Mearim em busca de pistas sobre o paradeiro dos irmãos.
- 22 de janeiro: Buscas aquáticas no Rio Mearim são encerradas.
- 25 de janeiro: Polícia Civil de São Paulo investiga denúncia de que irmãos teriam sido vistos em um hotel no centro da capital. Hipótese foi descartada.
- 26 de janeiro: Delegado Ederson Martins, responsável pela investigação em Bacabal, desmente informações que circulavam nas redes sociais indicando que a mãe e o padrasto teriam vendido as crianças.
- 3 de fevereiro: Polícia Civil prioriza linha investigativa de que as crianças possam ter se perdido na mata, sem descartar outras hipóteses, inclusive eventual participação de terceiros.