Pesquisa mostra variação de 100% nos preços dos mesmos produtos

Produtos em supermercados e atacarejos da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) apresentam variações de preços superiores a 100%. Pesquisa feita entre os dias 18 a 20 de fevereiro de 2026 pelo site MercadoMineiro e o aplicativo comOferta em nove supermercados e atacarejos avaliou a variação de preços de produtos básicos, mostrando grandes diferenças entre as marcas e estabelecimentos.

O consumidor que pesquisa antes de realizar a compra pode encontrar diferenças que ultrapassam os 100% no mesmo produto, dependendo do local de compra e consegue economizar de maneira significativa.

Destacam-se as seguintes variações:

Fubá Yoki 1kg foi o grande campeão de variação, com diferença de 159,9%. O produto foi encontrado entre R$5,19 e R$ 13,49.

O pente de ovos vermelhos com 20 unidades mostrou uma variação de até 113,77%, com preços entre R$15,90 e R$ 33,99. Já o pente de ovos brancos com 20 unidades também chamou atenção, com variação de 92,38% , de R$ 12,99 a R$ 24,99.

No setor de laticínios, o Requeijão Cremoso Itambé 220g variou 107,80%, sendo vendido de R$ 5,77 a R$ 11,99.

O Molho de Tomate Salsaretti 300g teve diferença de 100,50%, sendo encontrado entre R$ 1,99 e R$ 3,99.

Outros produtos com diferenças expressivas foram:

Molho de Tomate Predilecta 300g (77,52%), Sabonete Lux 85g (59,36%), Manteiga Itambé 500g (58,61%), Sal Refinado Globo 500g (58,20%), Azeite Português Borges Extra Virgem 500ml (54,09%), Arroz Camil 5Kg (53,79%), Leite Integral Italac 1L (51,37%), Queijo Minas Padrão (50,51%) e Farinha de Trigo Dona Benta 1Kg (50,13%).

Alta nos últimos dois meses

A pesquisa também analisou a evolução dos preços médios nos últimos dois meses e apontou aumento em diversos itens da cesta básica, com destaque para o feijão.

O Feijão Carioca Xap 1Kg subiu 31,63%, passando de R$ 5,28 para R$ 6,95. O Feijão Carioca Tarumã 1Kg aumentou 25,02%, passou de R$ 5,53 para R$ 6,91 e o Feijão Carioca Galante 1Kg teve alta de 23,56%, indo de R$ 9,07 para R$ 11,21.

Também registraram aumento o Feijão Carioca Melhor 1Kg (21,51%), o Molho de Tomate Salsaretti 300g (19,88%), o Pinho Sol 500 ml (19,13%), o Feijão Carioca Tryumpho 1Kg (18,06%), o Feijão Carioca Pachá 1Kg (18,02%), o Óleo de Soja Soya 900ml (15,30%) e o pente de ovos brancos com 20 unidades (14,91%).

Produtos que registraram queda nos preços

Alguns itens apresentaram redução de preços, aliviando o orçamento do consumidor. O Leite Integral Cemil 1L recuou 23,68% (de R$ 5,49 para R$ 4,19) e o Açúcar Cristal Delta 5Kg ficou 20,20% mais barato, caindo de R$ 18,79 para R$ 14,99.

Também tiveram redução o Óleo de Soja Vitaliv 900ml (16,52%), o Molho de Tomate Fugini 300g (16,50%), o Açúcar Cristal União 5Kg (15,51%), o Macarrão com Ovos Dona Benta 500g (12,94%), o Óleo de Soja ABC 900ml (10,36%), o Molho de Tomate Pomarola 320g (10,27%) e o Leite Integral Ninho 1L (9,40%)