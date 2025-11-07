Pesquisa mostra que 65,7% dos eleitores do Acre desaprovam governo Lula

Pesquisa mostra governador com 30,6% das intenções de voto, enquanto Bittar aparece em segundo com 18,1% na corrida pela segunda vaga

A TV Gazeta/Acre e a Delta Agência de Pesquisa divulgaram nesta sexta-feira (7/11) mais uma rodada de pesquisa referente ao cenário para o Senado Federal, 2026. Na pesquisa estimulada, o governador Gladson Camelí (PP) ficaria com a primeira vaga. Ele aparece com 30,61% das intenções de votos.

O cenário aponta para a consolidação de Cameli como principal nome da eleição para o Senado, com potencial de arrastar outros candidatos de sua base política. Bittar, que disputa a reeleição, se beneficia desse efeito na disputa pela segunda vaga contra outros concorrentes como Jorge Viana (PT) e Sérgio Petecão (PSD).

A segunda vaga ficaria com Marcio Bittar (PL). Ele tem 18,08% dos votos. Na terceira posição aparece Jorge Viana (PT), com 10,97%. Jéssica Sales (MDB) tem 10,04%, empatada com Jorge Viana, tecnicamente.

Também aparecem tecnicamente empatados Sérgio Petecão (8,54%); Eduardo Veloso (UB) (7,35%); e Mara Rocha (Republicanos) (6,67%). Brancos e nulos somam 2,19%. Não souberam responder são 5,54%.

A Delta também consultou o eleitor sem o nome do governador Gladson Camelí. Neste cenário, ele não aparece. Marcio Bittar tem 24,19%. Ou seja, levaria a primeira vaga. Na segunda vaga, quase todos aparecem empatados, tecnicamente. Jorge Viana tem 13,34%, Petecão, 12,90%; Eduardo Veloso, 12,71%; Jéssica Sales, 12,34%. Mara Rocha aparece com 8,98%.

Brancos e nulos somam 4,86%. Não souberam, 10,41%.

Quem você não votaria de jeito nenhum para o Senado

O petista Jorge Viana tem a maior rejeição entre os pré-candidatos ao Senado apresentados pela Delta. Ele aparece com 27,56% de rejeição. Petecão tem 16,83%. É o segundo mais rejeitado.

A republicana Mara Rocha tem a terceira maior rejeição: 9,35%. Gladson Camelí, 8,85%. Marcio Bittar, 7,86%. Jéssica Sales, 6,98% e Eduardo Veloso, 3,99%. Não souberam responder, são 18,58%.

Os números reforçam o favoritismo de Cameli na corrida ao Senado e mostram Bittar consolidado na segunda posição, distanciando-se dos demais concorrentes. A pesquisa ouviu 802 eleitores entre 29 de outubro e 5 de novembro em 14 municípios acreanos, com margem de erro de 3,5 pontos percentuais.

Relacionado

Comentários