Pesquisa eleitoral no Acre coloca Alan Rick na liderança para governo em 2026, aponta Data Control

Ofício enviado ao Ministro da Pesca solicita liberação prioritária de verba para comunidades ribeirinhas; estado já decreta situação de emergência em todos os 22 municípios

O superintendente federal da Pesca e Aquicultura do Acre, Paulo Ximenes, com apoio do senador Sérgio Petecão (PSD), foi encaminhado um ofício ao ministro da Pesca, André de Paula, solicitando prioridade na liberação do auxílio emergencial destinado às famílias de pescadores e ribeirinhos afetados pela estiagem no Acre, impactados pela seca extrema no Acre.

O pedido foi feito a partir de demanda do superintendente federal da Pesca no estado, Paulo Ximenes, e reforça a necessidade de ações imediatas diante da pior estiagem dos últimos anos na região.

O governo federal já reconheceu a situação de emergência em todos os 22 municípios acreanos, o que facilita a mobilização de recursos e medidas excepcionais. A pesca artesanal, principal atividade econômica de milhares de famílias, foi severamente comprometida com a redução drástica dos níveis de rios, igarapés e lagos.

Justificativa do pedido

No documento, Petecão destacou que a pesca artesanal é a principal fonte de subsistência de milhares de acreanos, mas foi severamente comprometida com a redução drástica dos níveis de rios, igarapés e lagos. O senador lembrou que o governo federal já reconheceu situação de emergência em todos os 22 municípios do estado, o que agiliza a adoção de medidas de apoio.

“Tal medida é essencial para mitigar os impactos da seca e garantir dignidade às comunidades atingidas”, afirmou o parlamentar, ressaltando que auxílios semelhantes foram decisivos em crises anteriores. Paulo Ximenes, superintendente da Pesca no Acre, agradeceu o empenho do senador e reforçou a urgência do apoio federal para evitar o colapso social e econômico das famílias que dependem dos recursos pesqueiros.

A expectativa é que o Ministério da Pesca e Aquicultura analise o pedido com prioridade e libere os recursos via sistema de proteção federal a desastres naturais. Medidas complementares, como logística de distribuição de água e alimentos, também são esperadas.

O Acre enfrenta níveis históricos de seca, com rios atingindo mínimas recordes. Sem auxílio, comunidades tradicionais podem enfrentar escassez de água, comida e renda.

