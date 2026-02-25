Acre
Pesquisa Atlas: Lula e Flávio Bolsonaro empatam em disputa no 2º turno
Segundo o levantamento Atlas/Bloomberg, Flávio tem 46,3% das intenções de voto contra 46,2% do petista
Pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (25/2) aponta um empate técnico entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em eventual segundo turno das eleições presidenciais.
Segundo o levantamento, Flávio tem 46,3% das intenções de voto contra 46,2% do petista no segundo turno. Na sondagem anterior, feita em janeiro, o filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro tinha 44,9%, enquanto Lula aparecia com 49,2%.
O instituto testou ainda uma possível disputa entre o atual chefe do Executivo e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Nesse cenário, Lula também surge em desvantagem, com 45,9% das intenções de voto contra 47,1% de Tarcísio.
Outros cenários de 2º turno:
Lula (PT) — 47,5% x Michelle (PL) — 44,7%
Lula (PT — 46% x Romeu Zema (Novo) — 41,7%
Lula (PT) — 45,7% x Ronaldo Caiado (PSD) — 37,6%
Lula (PT) — 45,5% x Ratinho Jr. (PSD) — 39%
Lula (PT) — 45,2% x Eduardo Leite (PSD) — 24,5%
Lula (PT) — 47,3% x 45,4% — Jair Bolsonaro (PL)
Bolsonaro está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e após condenação no Supremo Tribunal Federal (STF) na ação que apurou uma tentativa de golpe de Estado em 2022.
Metodologia
A pesquisa ouviu 4.986 brasileiros entre 19 e 24 de fevereiro. A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou menos. O nível de confiança é de 95%.
A pesquisa foi realizada com recursos do próprio instituto e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-07600/2026.
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
Assis Brasil escreve novo capítulo na educação ao iniciar aulas primeiro no campo
Na manhã desta quarta-feira(25), o prefeito Jerry Correia, acompanhado da secretária municipal de Educação, Vanderleia Teixeira, esteve na Escola São Sebastião para marcar um momento histórico para o município: pela primeira vez, o ano letivo começa primeiro na zona rural antes da zona urbana.
Um marco que simboliza prioridade, compromisso e respeito com as comunidades do campo.
A unidade, que havia sido fechada por falta de alunos, agora foi totalmente revitalizada e reaberta para atender estudantes do Km 13, da região Sol a Sol, às margens do Rio Acre.
Hoje, a realidade é outra:
✅ Escola reformada e estruturada
✅ Banheiros femininos e masculinos novos
✅ Espaço adequado para refeitório com mesas e cadeiras
✅ Salas organizadas e equipadas
✅ Cozinha estruturada com fogão e utensílios guardados com segurança
✅ Merenda escolar garantida
✅ Professores concursados
✅ Acesso pelo ramal, garantindo a chegada dos alunos
Mais do que uma reforma física, a escola representa a reconstrução da esperança para as famílias da região.
A atual gestão encontrou as escolas rurais em situação precária. Desde então, o trabalho tem sido intenso para mudar essa realidade.
🔹 16 escolas iniciaram o ano letivo na zona rural
🔹 5 escolas já foram construídas
🔹 1 está em fase de conclusão
🔹 Recursos assegurados para a construção de mais 17 escolas por meio de convênio com o Governo do Estado
O avanço é concreto e visível. Embora ainda existam unidades que precisam alcançar o novo padrão, o trabalho segue de forma gradual, com planejamento e apoio da comunidade.
Começar o ano letivo pela zona rural não é apenas uma decisão administrativa é um posicionamento claro de prioridade.
A gestão municipal reafirma que investir na educação é investir no futuro, garantindo dignidade, estrutura e oportunidades para as crianças de Assis Brasil, tanto da cidade quanto do campo.
Inmet emite alerta de chuvas intensas com ventos de até 100 km/h
Aviso meteorológico é válido até a noite de 26 de fevereiro e prevê volumes elevados de precipitação
Governo do Acre homologa resultado final de seletivo para professores indígenas
Edital confirma classificação por município e etnia e autoriza convocação dos aprovados
