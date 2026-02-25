Pesquisa Atlas: Lula e Flávio Bolsonaro empatam em disputa no 2º turno

Segundo o levantamento Atlas/Bloomberg, Flávio tem 46,3% das intenções de voto contra 46,2% do petista

Pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (25/2) aponta um empate técnico entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em eventual segundo turno das eleições presidenciais.

Segundo o levantamento, Flávio tem 46,3% das intenções de voto contra 46,2% do petista no segundo turno. Na sondagem anterior, feita em janeiro, o filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro tinha 44,9%, enquanto Lula aparecia com 49,2%.

O instituto testou ainda uma possível disputa entre o atual chefe do Executivo e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Nesse cenário, Lula também surge em desvantagem, com 45,9% das intenções de voto contra 47,1% de Tarcísio.

Outros cenários de 2º turno:

Lula (PT) — 47,5% x Michelle (PL) — 44,7%

Lula (PT — 46% x Romeu Zema (Novo) — 41,7%

Lula (PT) — 45,7% x Ronaldo Caiado (PSD) — 37,6%

Lula (PT) — 45,5% x Ratinho Jr. (PSD) — 39%

Lula (PT) — 45,2% x Eduardo Leite (PSD) — 24,5%

Lula (PT) — 47,3% x 45,4% — Jair Bolsonaro (PL)

Bolsonaro está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e após condenação no Supremo Tribunal Federal (STF) na ação que apurou uma tentativa de golpe de Estado em 2022.

Metodologia

A pesquisa ouviu 4.986 brasileiros entre 19 e 24 de fevereiro. A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou menos. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi realizada com recursos do próprio instituto e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-07600/2026.

