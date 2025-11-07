Pesquisa aponta Gladson Cameli como favorito à vaga no Senado em 2026

Governador do Acre lidera com 30,6% na pesquisa estimulada, enquanto Bittar e Jorge Viana disputam a segunda vaga. Estudo ouviu 802 eleitores em 14 municípios

O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), é o principal favorito na disputa por uma vaga no Senado Federal em 2026, de acordo com pesquisa da Agência Delta encomendada pela TV Gazeta e divulgada nesta sexta-feira (7). Na modalidade espontânea, Cameli aparece com 14,84% das intenções de voto, liderando com folga a corrida eleitoral.

O atual senador Márcio Bittar (PL) e o ex-senador Jorge Viana (PT) aparecem tecnicamente empatados na segunda posição, dentro da margem de erro de 3,5 pontos percentuais. Quando os nomes são apresentados aos eleitores (pesquisa estimulada), a vantagem de Cameli se amplia: ele atinge 30,61%, enquanto Bittar aparece em segundo com 18,08%.

O levantamento, realizado entre 29 de outubro e 5 de novembro com 802 eleitores de 14 municípios acreanos, indica um cenário de ampla vantagem para o atual governador, que pode consolidar sua força política no estado com uma eventual vitória nas urnas em 2026.

Resultados principais

Espontâneo:

Gladson Cameli: 14,84%

Márcio Bittar e Jorge Viana: empatados na margem de erro

Estimulado:

Gladson Cameli: 30,61%

Márcio Bittar: 18,08%

Demais nomes: Sérgio Petecão, Mara Rocha, Jéssica Sales e Eduardo Velloso

Metodologia

Entrevistados: 802 eleitores

Período: 29/10 a 5/11

Abrangência: 14 municípios acreanos

Margem de erro: 3,5 pontos percentuais

O levantamento foi realizado em 14 municípios acreanos: Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Acrelândia, Brasileia, Epitaciolândia, Feijó, Mâncio Lima, Plácido de Castro, Porto Acre, Rodrigues Alves, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá e Xapuri.

A pesquisa sinaliza uma reorganização do cenário político acreano, com o governador buscando se eleger ao Senado enquanto mantém influência sobre sua sucessão no Palácio Rio Branco. A vantagem substantiva coloca Cameli em posição cômoda para os próximos passos da articulação eleitoral.

