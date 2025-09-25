Pesquisa aponta aprovação de 69,1% à gestão de Gladson Cameli no Acre

_O levantamento aponta falta de médicos, improvisos estruturais e risco de contaminação em unidade da regional do Purus._

O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) apresentou relatório para autoridades apontando falhas estruturais e risco de contaminação no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira (AC), em agosto. Em nova visita técnica, no sábado, 19, os membros da entidade verificaram que as falhas não foram sanadas.

O levantamento cita consultórios improvisados, corredores estreitos que dificultam a circulação de macas e cadeiras de rodas, além da ausência de blindagem adequada na sala de radiologia, o que expõe trabalhadores e pacientes à radiação. Entre os problemas, estão a improvisação da sala de observação em um espaço reduzido e sem condições mínimas de privacidade.

A escala médica também foi apontada como crítica. Em alguns plantões, apenas um profissional permanece no hospital, enquanto outro acompanha transferências do Serviço Móvel de Urgência (Samu) até Rio Branco, em viagens de cerca de seis horas.

O relatório alerta ainda que o hospital atende pacientes que buscam medicamentos e consultas que poderiam ser realizadas em unidades básicas de saúde, ampliando a sobrecarga. A falta de medicamentos injetáveis, como omeprazol, prometazina e tramadol, também foi destacada, assim como o risco de contaminação cruzada em razão da circulação de servidores e visitantes em áreas assistenciais.

O diretor do sindicato, Osvaldo Leal, afirmou que a ampliação do hospital está paralisada e que a unidade opera acima da sua capacidade. “A escala médica é insuficiente para dar cumprimento aos serviços ofertados, agravada pelas transferências frequentes feitas pelo Samu. A incorporação imediata de pelo menos mais um médico por plantão ajudaria a minimizar o problema.”

Em reforma desde 2020, foram apontados dados do governo de que o hospital recebe investimento superior a R$ 12 milhões, com apoio de emendas parlamentares e parceria da prefeitura. A ampliação prevê melhorias em enfermarias, pronto-socorro, centro cirúrgico, climatização e acessibilidade, mas está atrasada, apesar de decisão judicial que cobra a conclusão de áreas críticas.

O hospital é a principal unidade de saúde da regional do Purus, atendendo não apenas Sena Madureira, com cerca de 41 mil habitantes, segundo dados do IBGE, mas também municípios vizinhos como Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus. Em levantamento feito pelo governo, a unidade registra atualmente cerca de 5 mil atendimentos e 40 mil exames por mês, desempenhando papel crucial no atendimento de emergências que, em alguns casos, requerem transferência para Rio Branco.

