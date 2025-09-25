Pesquisa aponta aprovação de 69,1% à gestão de Gladson Cameli no Acre

Acre
Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas mostra que mais da metade da população avalia o governo como ótimo ou bom; desaprovação chega a 28,1%
De acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (25) pelo Instituto Paraná Pesquisas, a gestão do governador Gladson Cameli é aprovada por 69,1% dos entrevistados no Acre. Já os que desaprovam somam 28,1%, enquanto 2,8% não souberam responder.
A pesquisa também avaliou a qualidade da administração estadual. Ótima foi a resposta de 19,1%, e boa, de 31,9%, totalizando 51% de avaliação positiva. Por outro lado, 18,8% consideram a gestão ruim ou péssima — sendo 7,2% ruim e 11,6% péssima. Outros 2,1% não souberam opinar.
O levantamento foi realizado entre os dias 19 e 23 de setembro de 2025, ouvindo 1.505 eleitores em 18 municípios do Acre. A pesquisa tem grau de confiança de 95% e margem de erro de aproximadamente 2,6 pontos percentuais para os resultados gerais.
Hospital em Sena Madureira apresenta falhas estruturais e risco de contaminação, aponta Sindmed-AC
_O levantamento aponta falta de médicos, improvisos estruturais e risco de contaminação em unidade da regional do Purus._
O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) apresentou relatório para autoridades apontando falhas estruturais e risco de contaminação no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira (AC), em agosto. Em nova visita técnica, no sábado, 19, os membros da entidade verificaram que as falhas não foram sanadas.
O levantamento cita consultórios improvisados, corredores estreitos que dificultam a circulação de macas e cadeiras de rodas, além da ausência de blindagem adequada na sala de radiologia, o que expõe trabalhadores e pacientes à radiação. Entre os problemas, estão a improvisação da sala de observação em um espaço reduzido e sem condições mínimas de privacidade.
A escala médica também foi apontada como crítica. Em alguns plantões, apenas um profissional permanece no hospital, enquanto outro acompanha transferências do Serviço Móvel de Urgência (Samu) até Rio Branco, em viagens de cerca de seis horas.
O relatório alerta ainda que o hospital atende pacientes que buscam medicamentos e consultas que poderiam ser realizadas em unidades básicas de saúde, ampliando a sobrecarga. A falta de medicamentos injetáveis, como omeprazol, prometazina e tramadol, também foi destacada, assim como o risco de contaminação cruzada em razão da circulação de servidores e visitantes em áreas assistenciais.
O diretor do sindicato, Osvaldo Leal, afirmou que a ampliação do hospital está paralisada e que a unidade opera acima da sua capacidade. “A escala médica é insuficiente para dar cumprimento aos serviços ofertados, agravada pelas transferências frequentes feitas pelo Samu. A incorporação imediata de pelo menos mais um médico por plantão ajudaria a minimizar o problema.”
Em reforma desde 2020, foram apontados dados do governo de que o hospital recebe investimento superior a R$ 12 milhões, com apoio de emendas parlamentares e parceria da prefeitura. A ampliação prevê melhorias em enfermarias, pronto-socorro, centro cirúrgico, climatização e acessibilidade, mas está atrasada, apesar de decisão judicial que cobra a conclusão de áreas críticas.
O hospital é a principal unidade de saúde da regional do Purus, atendendo não apenas Sena Madureira, com cerca de 41 mil habitantes, segundo dados do IBGE, mas também municípios vizinhos como Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus. Em levantamento feito pelo governo, a unidade registra atualmente cerca de 5 mil atendimentos e 40 mil exames por mês, desempenhando papel crucial no atendimento de emergências que, em alguns casos, requerem transferência para Rio Branco.
Bebê indígena de 7 meses é transferida de helicóptero para Rio Branco
Uma bebê indígena de 7 meses, da Aldeia Boa Vista, em Feijó, precisou ser transferida de forma emergencial para Rio Branco na manhã de quarta-feira (24) após apresentar quadro grave de desidratação e fraqueza. O transporte aéreo foi realizado pelo helicóptero Harpia 07, do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), em parceria com o Samu de Rio Branco.
Segundo a médica reguladora do Samu, Nadia Beatriz Destro, a criança chegou em estado crítico, com episódios de diarreia e vômitos, e precisou passar por procedimentos de estabilização, incluindo intubação, antes do deslocamento.
Durante a operação, a equipe enfrentou a fumaça de queimadas e chuvas isoladas. No trajeto, a bebê apresentou instabilidade grave, incluindo uma parada cardiorrespiratória, revertida pela equipe.
A criança permanece em estado grave, porém estável, sob cuidados intensivos no pronto-socorro da capital.
Com informações da Agência de Notícias do Acre
Sala de Situação aponta possível efeito do La Niña em chuvas intensas no Acre
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para chuvas intensas em cidades do Acre, válido até às 10h da sexta-feira, 26. O aviso prevê precipitações entre 20 e 30mm por hora, podendo chegar a 50mm por dia, acompanhadas de ventos fortes, com rajadas entre 40 e 60 km/h. Há risco baixo para cortes de energia, queda de galhos, alagamentos pontuais e descargas elétricas.
Todas as informações climáticas são acompanhadas pela sala de situação do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema). Além disso, na última semana o Acre passou a integrar o sistema Defesa Civil Alerta, que passou a funcionar no estado como ferramenta estratégica para prevenir e salvar vidas em situações de risco.
A Organização Meteorológica Mundial (OMM) previu o possível retorno do fenômeno La Niña a partir de setembro, o que pode influenciar os padrões climáticos. Espera-se que as temperaturas globais ainda permaneçam acima da média, apesar do resfriamento.
Segundo boletim do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), “as temperaturas da superfície do mar (TSM) no Pacífico Equatorial permanecem dentro da faixa de normalidade na região do Niño 3.4, e os modelos de previsão indicam a continuidade desse padrão ao longo do trimestre setembro, outubro e novembro. No Atlântico, a previsão indica que águas anomalamente aquecidas devem se concentrar no Atlântico Norte, favorecendo o posicionamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) em latitudes mais ao norte da climatologia. Além disso, espera-se uma transição entre a estação seca e a chuvosa, com ocorrência mais frequente de pancadas de chuva no sudoeste da região”.
Diante de tais condições, o prognóstico climático para o trimestre setembro, outubro e novembro de 2025 é de chuvas abaixo da média no Amapá e na faixa norte dos estados do Pará e Maranhão. Acima da média no Acre, sudoeste do Amazonas, oeste e sul de Rondônia e sudoeste do Mato Grosso, mantendo-se na normalidade nas demais áreas da Amazônia Legal.
