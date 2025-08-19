Pesquisa aponta aprovação de 56% para gestão de Bocalom e alta reprovação a governo Lula no Acre

Levantamento mostra que 67% dos acreanos desaprovam presidente, enquanto prefeito de Rio Branco mantém índices positivos

A administração do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), é aprovada por 56% dos eleitores acreanos, segundo pesquisa do Instituto Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira (19) pelo portal AC24Horas.

O mesmo levantamento aponta que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enfrenta forte rejeição no estado: 67% desaprovam sua gestão, enquanto apenas 28% aprovam; outros 5% não souberam ou não responderam.

A pesquisa entrevistou 800 eleitores entre os dias 16 e 17 de agosto, abrangendo Rio Branco, Vale do Juruá e Vale do Acre. O índice de confiança é de 95%, com margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Mesmo após o anúncio de R$ 1 bilhão em investimentos em Rio Branco, a reprovação ao governo Lula segue elevada entre os acreanos, enquanto Bocalom mantém respaldo expressivo junto à população local.

