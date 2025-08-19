fbpx
Acre

Pesquisa aponta aprovação de 56% para gestão de Bocalom e alta reprovação a governo Lula no Acre

Publicado

10 segundos atrás

em

Levantamento mostra que 67% dos acreanos desaprovam presidente, enquanto prefeito de Rio Branco mantém índices positivos

A administração do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), é aprovada por 56% dos eleitores acreanos, segundo pesquisa do Instituto Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira (19) pelo portal AC24Horas.

O mesmo levantamento aponta que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enfrenta forte rejeição no estado: 67% desaprovam sua gestão, enquanto apenas 28% aprovam; outros 5% não souberam ou não responderam.

A pesquisa entrevistou 800 eleitores entre os dias 16 e 17 de agosto, abrangendo Rio Branco, Vale do Juruá e Vale do Acre. O índice de confiança é de 95%, com margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Mesmo após o anúncio de R$ 1 bilhão em investimentos em Rio Branco, a reprovação ao governo Lula segue elevada entre os acreanos, enquanto Bocalom mantém respaldo expressivo junto à população local.

Acre

Vândalo invade prédio público e espalha fezes em ar-condicionado recém-higienizado em Santa Rosa do Purus

Publicado

1 hora atrás

em

19 de agosto de 2025

Por

Servidor denuncia ato criminoso; Polícia Militar investiga e autor do crime poderá responder judicialmente

Um ato de vandalismo surpreendeu servidores em Santa Rosa do Purus, no interior do Acre, nesta segunda-feira (18). Um prédio público foi invadido e teve vários aparelhos de ar-condicionado recém-higienizados sujos com fezes humanas.

Segundo relato de um funcionário, a equipe havia passado o domingo inteiro realizando a limpeza dos equipamentos, que seriam instalados no dia seguinte. Ao retornar ao local, o trabalhador encontrou os aparelhos danificados pela ação criminosa.

Indignado, o servidor registrou um vídeo denunciando o caso e chegou a oferecer uma recompensa de R$ 1 mil para quem identificar o responsável.

A Polícia Militar foi acionada e instaurou investigação para identificar o autor do vandalismo, considerado crime contra o patrimônio público. Caso seja localizado, o responsável poderá responder judicialmente e arcar com os prejuízos causados.

VEJA VÍDEO:

Acre

O SEBRAE convida você para participar do II Encontro Empresarial Move Mais Vendas 2025

Publicado

3 horas atrás

em

19 de agosto de 2025

Por

📢 CONVITE ESPECIAL

O SEBRAE convida você para participar do II Encontro Empresarial Move Mais Vendas 2025.
📅 Data: 20 de agosto (quarta-feira)
🕒 Horário: 14h30 às 17h30
📍 Local: Escritório Regional do Sebrae em Brasiléia – Av. Rui Lino, 698

Venha ampliar sua rede de contatos, gerar conexões estratégicas e fechar grandes negócios.
Traga seus clientes, parceiros e empresas interessadas!

Vamos juntos fazer deste evento mais um sucesso! 🚀

Acre

Governo de Gladson é aprovado por 64%, aponta pesquisa Real Time/TV Gazeta

Publicado

3 horas atrás

em

19 de agosto de 2025

Por

Foto: Sérgio Vale/ilustração ac24horas

A gestão do governador Gladson Cameli que completa em 2025 o seu sétimo ano, é aprovada por 64% da população e reprovado por 34%. 2% não sabem ou não responderam. A informação consta na pesquisa Real Time Big Data, contratada pela TV Gazeta/Rede Record, que divulgou nesta terça-feira, 19, a análise.

A pesquisa ouviu 800 eleitores e foi realizada entre os dias 16 e 17 de agosto em Rio Branco, Vale do Juruá e Vale do Acre por telefone. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

