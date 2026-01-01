Flash
Pesando 3,09kg e com 48 centímetros, Rebeca é a primeira criança a nascer no Acre em 2026
A primeira criança nascida em 2026, em Rio Branco, veio ao mundo no Hospital Santa Juliana, na capital acreana. A bebê se chama Rebeca Geber e nasceu na madrugada desta quinta-feira (01), às 01h23, marcando simbolicamente o início do novo ano para a família. O parto foi realizado com segurança pela equipe médica do Dr. Elielson Aguiar, marcando um momento especial para a família e para a unidade hospitalar.
Filha de Camila de Oliveira Juca Geber e Sávio de Freitas Geber, moradores do bairro Dom Giocondo, Rebeca nasceu com 48 centímetros de altura e pesando 3,09 quilos, trazendo emoção e alegria para os pais logo nas primeiras horas de 2026.
O casal contou que é natural de Rio Branco e falou sobre a emoção de viver a chegada da primeira filha justamente na virada do ano. Camila, de 22 anos, é massoterapeuta e também atua como empresária ao lado do marido. Já Sávio, de 30 anos, é formado em contabilidade e também empreendedor.
Segundo os pais, a escolha do nome da bebê tem um significado especial. “Quando a gente escolheu o nome da nossa filha, a Rebeca, a gente escolheu porque tinha um significado muito lindo, é aquela que une, né? Além de ser um nome bíblico”, explicou a mãe.
Ao falar sobre a expectativa para a chegada da bebê neste início de ano, Camila destacou a intensidade do momento. “A expectativa são as melhores. Eu acho que ela veio no momento dela, no momento que ela escolheu que era pra ela vir. Eu espero que seja da melhor maneira possível e que ela venha com muita saúde, que venha mesmo de fato pra unir a gente, trazer muito amor, trazer tudo que uma nova vida tem pra trazer”, afirmou.
Sobre o sentimento que define o começo de 2026, a mãe resumiu o momento como intenso e cheio de emoções. “Muita adrenalina, muita emoção. A gente já chorou muito, a gente tá muito emotiva, a gente tá com medo, mas a gente tá confiante que tudo vai dar certo, se Deus quiser. Deus acima de tudo, que Deus vai colocar a mão acima de tudo e que tudo vai dar certo”, destacou.
Ele ressaltou ainda que o novo ano representa uma nova fase para a família. “O sentimento que define esse começo de ano é felicidade. Ano novo, está vindo nossa filha aí. Vai ter muito trabalho para cuidar, muito amor, muita responsabilidade. Vai ser uma nova fase na nossa vida, né? Vai unir cada vez mais”, finalizou.
Prefeitura de Assis Brasil realiza tradicional Festa de Ano Novo na Praça Central
A Prefeitura de Assis Brasil promoveu, na noite do dia 31 de dezembro, a tradicional Festa de Ano Novo na Praça Central do município, reunindo centenas de moradores e visitantes para celebrar a chegada de mais um ano com muita música, alegria e confraternização.
O evento contou com apresentações de cantores e bandas locais de Assis Brasil e também de artistas da região do Alto Acre, valorizando a cultura regional e dando espaço aos talentos da terra. A programação musical animou o público durante toda a noite, criando um clima festivo e familiar.
Um dos momentos mais aguardados foi a tradicional queima de fogos, que iluminou o céu da cidade à meia-noite, marcando a virada do ano e emocionando o público presente. O espetáculo simbolizou renovação, esperança e novos começos para toda a população.
De acordo com o prefeito Jerry Correia, a realização do evento reforça o compromisso da Prefeitura em promover momentos de lazer, cultura e integração social, fortalecendo os laços da comunidade e mantendo vivas as tradições do município.
A Festa de Ano Novo na Praça Central já faz parte do calendário cultural de Assis Brasil e, mais uma vez, foi marcada pela organização, segurança e grande participação popular, encerrando o ano com celebração e iniciando o novo ciclo com muita positividade.
Dois bolões e 4 apostas simples levam a Mega da Virada de R$ 1 bilhão
Ao todo, seis apostas acertaram as dezenas da Mega da Virada e vão dividir o prêmio principal de R$ 1,09 bilhão, o maior da história
Dois bolões levaram a Mega da Virada — em Ponta Porã (MS) e Franco da Rocha (SP). Também houve um ganhador em João Pessoa (PB) e outros três que fizeram os jogos pelo canal eletrônico.
Ao todo, seis apostas acertaram as dezenas da Mega da Virada e vão dividir o prêmio principal de R$ 1,09 bilhão, o maior da história. Cada um vai levar R$ 181,8 milhões. Os números sorteados foram:
59 – 21 – 32 – 13 – 33 – 09
Das seis apostas vencedoras, três foram feitas em casas lotéricas, nas seguintes cidades:
João Pessoa (PB), aposta simples
Ponta Porã (MS), bolão (10 cotas)
Franco da Rocha (SP), bolão (18 cotas)
As outras três apostas vencedoras são simples e foram feitas pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa.
Atraso em sorteio
O sorteio foi realizado na manhã desta quinta-feira (1º/1), após ser adiado. Ele estava previsto para ocorrer às 22h dessa quarta-feira (31/12), mantendo a tradição de o prêmio ser anunciado no último dia do ano.
No entanto, o valor do prêmio gerou movimento inédito nos canais de aposta: foram 120 mil transações por segundo no canal digital e quase 4,8 mil transações por segundo nas unidades lotéricas.
Em função do alto volume de apostas, a Caixa informou que houve problemas operacionais e, por isso, optou por adiar a cerimônia para esta manhã.
Quina
Do total, 3.921 jogos acertaram a quina (cinco números), a segunda faixa de premiação. Nesse caso, cada um leva R$ 11.931,42. A quadra ou terceira faixa, que premia quem acerta quatro números, vai pagar R$ 216,76 para cada um dos 308.315 ganhadores.
A 17ª edição da Mega da Virada registrou mais de R$ 3 bilhões em arrecadação, o que representa 22,6% a mais do arrecadado em 2024.
Força Tática apreende arma furtada e material do tráfico em chácara abandonada, em Rio Branco
Uma ação da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar resultou na apreensão de uma arma de fogo furtada e de diversos materiais relacionados ao tráfico de drogas na noite desta terça-feira (30), em uma chácara abandonada localizada no bairro Belo Jardim I, na região do Ramal do Zezé, em Rio Branco.
A operação foi desencadeada após informações apontarem a possibilidade de um ataque envolvendo facções criminosas rivais no Belo Jardim II, área conhecida por disputas territoriais. Diante da denúncia, as equipes reforçaram o patrulhamento e ampliaram as buscas para a zona rural próxima.
Durante as diligências a pé em chácaras abandonadas, um morador informou que um dos imóveis estaria sendo usado como ponto de apoio por indivíduos armados. Ao se aproximarem do local indicado, os policiais avistaram suspeitos que fugiram em direção à área de mata e não foram localizados.
Na vistoria do imóvel, os militares encontraram uma pistola calibre .40 com carregador e munições, balotes para recarga, além de uma balança de precisão, sacos plásticos, facas e uma substância com características semelhantes à cocaína. Após consulta ao sistema, foi confirmado que a arma havia sido furtada em junho de 2024.
Todo o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação para identificar os envolvidos e apurar a destinação dos itens encontrados.
