Peruanos são presos no aeroporto de Rio Branco tentando embarcar com cocaína para SP

No dia seguinte, terça-feira (15), um peruano de 55 anos foi preso na BR-317, em Assis Brasil, no interior do Acre, com mais de dois quilos de cocaína, em uma barreira da Polícia Militar (PM-AC). A prisão do suspeito e apreensão da droga ocorreu durante ações da Operação Narco Brasil de combate ao tráfico de drogas na região.