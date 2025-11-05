Peruano sofre queimaduras após panela de pressão explodir no seu rosto em Assis Brasil

Homem de 28 anos foi socorrido com ferimentos no rosto e braços e transferido para hospital em Brasiléia

Um homem de nacionalidade peruana, identificado como Jeyson da Silva Gongora, de 28 anos, foi socorrido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Assis Brasil por volta das 14h30 desta quarta-feira (5), após sofrer queimaduras considerada de 2º grau provocadas pela explosão de uma panela de pressão em sua residência.

O acidente doméstico ocorreu no bairro Cascata, quando Jeyson supostamente preparava uma refeição. A explosão atingiu principalmente o rosto e os braços da vítima, que teve o rosto bastante inchado em razão da gravidade das queimaduras.

Devido à extensão dos ferimentos, o homem foi transferido para o Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia, a cerca de 115 quilômetros de distância, onde foi avaliado por uma equipe médica.

Após passar por exames, os profissionais constataram que não havia necessidade de transferência para Rio Branco, permanecendo sob cuidados médicos em Brasiléia.

Seu estado clínico foi informado que é estável sem maiores risco apesar das queimaduras no rosto.

