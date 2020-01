AREQUIPA – O acidente com ônibus da empresa Cruz del Sur, ocorrido no início da madrugada desta segunda-feira (6), com um ônibus modelo Paradiso New G7 1800DD Mercedes-Benz 0-500 RSD, e outros veículos no no distrito de Yauca, em Caravelí, Arequipa, deixou dois brasileiros e dois americanos mortos, como informou o jornal La República.

O nome dos brasileiros ainda não foram informados pelo Itamarati. O acidente aconteceu de madrugada, quando o ônibus saiu da sua pista e se chocou de frente com oito veículos que estavam estacionados na região de Arequipa. Há ao menos 40 feridos, que foram levados às cidades de Nazca e Arequipa (essa última era o destino final; o ônibus tinha saído de Lima). Os acidentes em estradas peruanas são frequentes por causa das chuvas, do estado ruim de conservação de estradas, da falta de sinalização e do pouco controle de autoridades. Em 2019, morreram 1.123 pessoas em acidentes de trânsito no país, de acordo com o Ministério do Interior. De acordo com a polícia, o ônibus teria saído de Lima às 14h do domingo e deveria chegar às 6h desta segunda-feira (6), na cidade de Arequipa. A empresa Cruz del Sur, acabou enviando um novo ônibus para o local do acidente e segue dando assistência aos seus clientes. A Superintendência de Transporte Terrestre de Pessoas, Cargas e Mercadorias (Sutran) informou que está à disposição para dar apoio aos familiares das vítimas. Um inquérito policial foi aberto para investigar as causas do acidente Os feridos foram encaminhados para os hospitais Nazca e Ica. De acordo com o América Notícias, amigos e familiares seguem na sede na empresa de ônibus Cruz del Sur, na Avenida Javier Prado, em busca de informações sobre o acidente. O coronel Erlyn Silva, chefe da Direção Nacional de Proteção de Rodovias da Polícia, informou que 12 pessoas morreram no local do acidente, enquanto outras duas morreram no hospital Nazca.

