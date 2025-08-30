Uma perseguição policial realizada na noite de sexta-feira, 29, na Rua Gilberto Bovis, região da Vila Acre, em Rio Branco, terminou com a prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas. A ação foi conduzida por policiais da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar (2º BPM).

Durante o flagrante, os militares apreenderam com o acusado diversos papelotes de cocaína, crack e maconha do tipo skunk, além de R$ 588 em espécie. O homem foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foi autuado por tráfico de entorpecentes. Ele deve passar ainda hoje por audiência de custódia no Fórum Criminal de Rio Branco.

De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento ostensivo na região conhecida como ponto de tráfico quando avistou o suspeito. Ao perceber a presença da viatura, ele tentou fugir correndo em direção a uma área de mata fechada, mas foi alcançado pelos policiais em poucos minutos.

Com o material apreendido, a prisão em flagrante foi caracterizada. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

