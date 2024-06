Perna humana encontrada no Rio Acre pode ser de mulher sequestrada e assassinada

Vítima foi submetida ao “tribunal do crime” e enterrada por facção criminosa. Polícia e Bombeiros realizam buscas para localizar restante do corpo.

Uma perna humana foi encontrada na noite desta quinta-feira (20) às margens do Rio Acre, na Rua do Passeio, bairro Taquari, Segundo Distrito de Rio Branco. A descoberta macabra foi feita por um pescador que imediatamente acionou a Polícia Militar.

De acordo com a Polícia Civil, a perna encontrada pode pertencer a uma mulher identificada apenas como Andressa, conhecida por ser usuária de entorpecentes e monitorada por tornozeleira eletrônica. A mulher foi sequestrada juntamente com um homem na segunda-feira (17) e ambos foram julgados e sentenciados à morte por uma facção criminosa que domina o bairro Taquari. As investigações indicam que, após o assassinato, os corpos foram enterrados em uma cova no barranco do Rio Acre.

A família de Andressa, ao saber de seu desaparecimento, iniciou uma campanha de oração para que seu corpo fosse encontrado. Comovidos, os membros da facção desenterraram o corpo em decomposição e o jogaram às margens do rio. A suspeita é que um animal, possivelmente um jacaré, tenha arrastado o corpo para a água, deixando apenas a perna no barranco.

O local foi isolado pela Polícia Militar e a perícia criminal foi acionada para recolher o membro. A Polícia Civil, juntamente com o Corpo de Bombeiros, iniciou buscas para localizar o restante do corpo de Vanessa. Além disso, os agentes estão investigando o possível local onde o corpo do homem sequestrado pode estar enterrado.

Agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) coletaram as primeiras informações e o caso será aprofundado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

As autoridades continuam investigando o duplo homicídio e trabalham para identificar e prender os responsáveis.

