Peritos bolivianos investigam causas de acidente com carreta tanque em área residencial de Cobija

Acidente ocorreu na Avenida Petrolero, em Cobija (Bolívia); causas ainda são investigadas, mas hipóteses incluem falha mecânica ou pista de cimento escorregadia

Uma carreta tanque de combustível perdeu o controle e colidiu contra uma casa no bairro Petrolero, em Cobija, capital do departamento de Pando, na fronteira com às cidades de Epitaciolândia e Brasiléia. Câmeras de segurança de registraram o momento do acidente, que causou danos graves à estrutura da residência e destruiu duas motocicletas estacionadas no local.

As causas ainda não foram oficialmente divulgadas pelas autoridades. Testemunhas relataram à imprensa local que o veículo patinou na pista de cimento ou pode ter sofrido falha nos freios. A via dá acesso ao posto da Estación de Servicio Cobija – YPFB.

O médico Danny Hugo Mendoza relatou susto e preocupação após carreta descontrolada colidir contra sua casa. Sua família estava no local durante o acidente, que destruiu parte da estrutura frontal e duas motocicletas que estava na frente da casa estacionada. Ele alertou que incidentes semelhantes são frequentes na região e cobrou das autoridades de Cobija o desvio de veículos pesados para outras rotas na região que mora.

“Precisamos de medidas urgentes para evitar uma tragédia maior. Esta via é perigosa e inadequada para o tráfego de caminhões”, afirmou Mendoza. O apelo foi feito após caminhão, que subia a Avenida Petrolero – via de acesso a um posto da YPFB –, perder o controle por causas ainda investigadas.

Uma equipe de peritos foi acionada para investigar as causas do acidente envolvendo a carreta tanque de combustível que colidiu contra uma residência. O laudo técnico analisará as condições do veículo, o estado da pista de cimento da Avenida Petrolero e possíveis falhas humanas ou mecânicas que levaram ao sinistro.

Fila de caminhões na fronteira Acre-Bolívia vira risco constante

A cena de dezenas de caminhões e carretas tanque estacionados por dias na Avenida Internacional, em Epitaciolândia (AC), aguardando liberação da Receita Federal, tornou-se símbolo dos riscos e ineficiências burocráticas na fronteira Brasil-Bolívia. O problema – que envolve veículos carregados com combustível, alimentos e cimento entre outros – volta ao debate após mais uma carreta tanque descontrolada colidir contra uma casa do lado boliviano, cidade de Cobija, renovando o alerta sobre perigos na região.

Moradores das cidades gêmeas cobram agilidade fiscal e rotas alternativas para veículos pesados, enquanto autoridades avaliam medidas para reduzir o tempo de espera e os riscos. Acidentes com carretas são frequentes na fronteira,, onde o tráfego intenso e a estrutura inadequada ampliam a vulnerabilidade de populações locais.

Veja vídeo com TV Unitel e TVU Pando:

