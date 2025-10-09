Brasil
Perito criminal aposentado do Acre desaparece em Manaus e vira caso de mistério para a polícia
Frank Apríngio de Figueiredo, 63 anos, foi visto pela última vez no dia 6 de outubro; Polícia Civil do Amazonas pede informações sobre seu paradeiro
O desaparecimento do perito criminal aposentado Frank Apríngio de Figueiredo, de 63 anos, natural do Acre, tornou-se um mistério para a Polícia Civil do Amazonas. Ele está desaparecido desde o dia 6 de outubro, quando foi visto pela última vez em Manaus, após sair de casa por volta das 7h34 no bairro Nossa Senhora Aparecida, zona sul da capital.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia Especializada em Ordem Pública e Social (DEOPS), Frank era ex-servidor da Polícia Técnico-Científica do Acre e está aposentado há cerca de oito anos. Familiares não tiveram mais nenhum contato com ele desde a manhã do dia do desaparecimento.
A Polícia Civil do Amazonas continua com as investigações e solicita que qualquer informação sobre o paradeiro do perito aposentado seja repassada imediatamente às autoridades. O caso mobiliza esforços para localizar o profissional que dedicou anos de sua vida ao serviço pericial criminal.
Bittar condiciona apoio a Mailza a definição de Gladson Cameli sobre candidatura em 2026
Senador afirma que aguarda posicionamento do governador, que se diz disposto a abrir mão de nova candidatura para manter unidade do grupo; cúpula do PP e PL se reúne na próxima semana
Em meio às articulações para as eleições de 2026, o senador Márcio Bittar (PL) declarou durante evento no DERACRE nesta quinta-feira (9) que ainda não oficializou apoio à pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis ao governo do Acre porque aguarda uma definição do governador Gladson Cameli (PP).
A declaração do parlamentar ocorreu no mesmo evento em que o chefe do Executivo estadual surpreendeu ao afirmar que está disposto a abrir mão de uma nova candidatura para preservar a unidade de seu grupo político.
O evento, que teria como pauta principal a assinatura de ordem de serviço para construção de pontes, foi dominado pelo clima de especulação eleitoral. A fala de Bittar revela a complexidade das negociações em andamento no campo governista, onde a definição de Cameli sobre seu próprio futuro político é peça fundamental para o alinhamento das demais lideranças. A cúpula do PP e PL deve se reunir na próxima semana para discutir o encaminhamento da aliança no estado.
“Isso está na mão do governador”, diz Bittar
Questionado sobre o motivo de ainda não ter declarado apoio à correligionária Mailza Assis, o senador Márcio Bittar disse que espera que Gladson diga a “hora certa”. “Isso está na mão do governador Gladson Cameli. Ele sabe a hora certa. Ele sabe como ninguém, tem a sensibilidade de alguém que foi deputado federal duas vezes, senador, governador eleito e reeleito praticamente sozinho no segundo mandato dele. Praticamente nenhum de nós que estávamos com ele em 2018, estávamos em 2022. Mesmo assim, ele se reelegeu no primeiro turno. Então alguém com esse currículo está preparado, com a habilidade suficiente, para fazer a aliança necessária. Eu estou bem tranquilo com o Gladson, está tudo bem”, afirmou.
Ao ser questionado se apoiaria quem o governador definisse, o próprio Gladson interrompeu e surpreendeu ao dizer que está disposto a abrir mão de uma possível candidatura, inclusive à reeleição ou ao senado, caso isso seja necessário para manter o grupo político unido.
“O que importa é o seguinte: a questão do senado já está pacificada. Eu e o Márcio Bittar estamos alinhadíssimos e, como ele mesmo disse, temos uma palavra que compartilho com ele, que é gratidão. Eu sou muito grato ao Márcio. E assim, eu penso num projeto amplo para o Acre. Se eu tiver que não ser candidato e ficar no governo, até isso eu sou capaz de fazer por uma composição ampla, pra que a gente possa sair unidos, porque é um governo de continuidade”, explicou.
A fala de Gladson foi interpretada nos bastidores como um alerta ou até uma “ameaça velada” a aliados que desejam precipitar definições sobre o futuro político do grupo. Ao dizer que poderia desistir de disputar qualquer cargo, Cameli parece querer reforçar que ainda é o maior fiador da unidade e do sucesso eleitoral do seu campo político.
Mailza sinaliza que MDB pode indicar vice em 2026 e comenta relação com Bittar e Bocalom
Vice-governadora mantém diálogo com Márcio Bittar, mas reconhece que senador ainda não definiu apoio à sua candidatura ao governo do Acre em 2026
Em meio às articulações para as eleições de 2026, a vice-governadora Mailza Assis comentou nesta quinta-feira (9) sobre a escolha de seu candidato a vice, afirmando que a definição será tomada de forma conjunta com os partidos aliados. “É uma vaga que a gente precisa discutir com a compreensão de todo o grupo, de todos os partidos, das regionais. Claro que sim, a vice precisa vir com cor com expressão, e o MDB é um partido que pode fazer isso”, declarou.
Questionada sobre sua relação com o senador Márcio Bittar (PL), Mailza foi enfática ao afirmar que mantêm boa convivência: “Sempre fomos do mesmo grupo e lutamos juntos em várias campanhas”. No entanto, reconheceu que o apoio do parlamentar à sua candidatura ainda não está definido: “Eu esperava muito que ele apoiasse a minha candidatura, mas ele ainda não tomou essa decisão. Ele e o prefeito têm essa liberdade. Da minha parte, já conversei, já pedi apoio, e fiz o que cabia a mim”.
As declarações ocorrem no contexto de formação de alianças para a sucessão estadual, onde Mailza emerge como principal nome do campo governista. A vice-governadora sinaliza que a composição de sua chapa seguirá o modelo de ampla negociação política, com especial atenção ao MDB como potencial fornecedor do candidato vice-governador.
Polícia Civil prende homem que ameaçou funcionários da Energisa e efetuou disparos em via pública em Plácido de Castro
O suspeito foi encaminhado à delegacia e, após audiência de custódia, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, permanecendo à disposição do Poder Judiciário
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Plácido de Castro, prendeu em flagrante, na última terça-feira, 7, um homem de 32 anos, identificado pelas iniciais J.V.S., após ele ameaçar funcionários da concessionária de energia elétrica e efetuar diversos disparos de arma de fogo em via pública.
De acordo com o delegado Leandro Lucas Barreto de Lima, titular da unidade policial, a equipe da Polícia Civil foi acionada por volta das 9h, quando dois funcionários da Energisa compareceram à delegacia relatando terem sido ameaçados por duas pessoas enquanto realizavam um corte de energia por inadimplência.
“As vítimas informaram que, ao chegarem ao endereço para proceder à suspensão do fornecimento de energia elétrica, o investigado e um comparsa sacaram pistolas e realizaram vários disparos próximos aos funcionários, ameaçando e intimidando os profissionais que estavam apenas cumprindo suas funções”, explicou o delegado.
Após o registro do boletim de ocorrência e o reconhecimento fotográfico de um dos autores pelas vítimas, a equipe da Polícia Civil iniciou diligências e conseguiu localizar e prender J.V.S. em flagrante, por volta das 11h40, no mesmo dia.
O suspeito foi encaminhado à delegacia e, após audiência de custódia, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, permanecendo à disposição do Poder Judiciário. Ele responderá pelos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e disparo de arma de fogo em via pública (art. 15 da Lei nº 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento).
A Polícia Civil segue com as investigações para identificar e localizar o comparsa envolvido no crime, bem como apreender as armas de fogo utilizadas na ação.
“Estamos trabalhando para garantir que ambos os envolvidos sejam responsabilizados e que situações como essa, que colocam em risco a vida de trabalhadores e da população, não fiquem impunes”, destacou o delegado Leandro Lucas.
