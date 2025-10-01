Perícia apura se corpo encontrado na Bolívia é de professor desaparecido

Um corpo foi encontrado na manhã desta quarta-feira, 1º de outubro, próximo ao local onde estava o carro do professor de dança Reginaldo Silva Correia, conhecido como professor Régis, desaparecido desde a última quinta-feira (25). O veículo havia sido localizado na região de Porvenir, na Bolívia, a aproximadamente 17 quilômetros de Cobija.

De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Almir Andrade, o corpo estava próximo ao local onde o automóvel foi achado. As informações, repassadas pela Polícia Civil de Epitaciolândia, indicam, ainda, que a vítima apresentava uma marca de corte na região do pescoço.

O Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco foi acionado e uma equipe foi enviada para realizar os procedimentos necessários, a fim de confirmar oficialmente se o é corpo do professor.

O caso tem causado forte comoção em Brasiléia e Epitaciolândia, onde Régis atuava em projetos sociais, aulas de dança e ações culturais desenvolvidas pelas prefeituras locais.

Enquanto aguardam a perícia, familiares e amigos vivem a angústia da espera, acompanhados pela solidariedade da comunidade, que segue atenta aos desdobramentos do caso.

Com informações do Diário Brasilieense

