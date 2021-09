Pelé comemora recuperação e agradece por carinho recebido

Rei do Futebol usou as redes sociais para mostrar evolução em seu quadro médico; Pelé agradeceu a equipe médica que o acompanha

Do R7

Pelé usou as redes sociais neste domingo (19) para celebrar a evolução no seu quadro médico, o ex-jogador disse estar “dando socos no ar em comemoração a cada dia melhor”, o Rei do Futebol aproveitou a oportunidade para agradecer a equipe do Hospital Albert Einsten, onde está sendo tratado.

“Como podem ver, estou dando socos no ar em comemoração a cada dia melhor. O bom humor é o melhor remédio e isso eu tenho de sobra. Não poderia ser diferente. É tanto carinho que tenho recebido, que estou com o coração cheio de gratidão. Obrigado a toda equipe incrível do Hospital Albert Einstein!”, escreveu Pelé em seu Instagram.

Internado desde 31 de agosto, Pelé foi transferido novamente para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na última sexta-feira (17), o motivo da internação do Rei do Futebol é o descobrimento de um tumor no intenstino, encontrado após realixar exames de rotina.

Após encontrar o pai, filha mais velha de Pelé tranquilizou os fãs, em uma postagem no Instagram, Kely Nascimento disse que Edson está “dentro do quadro normal”.