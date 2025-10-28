Pela 2º Vez Detento flagrado com arma de guerra é preso pela DHPP

Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriram, na tarde desta terça-feira (28), um mandado de prisão contra Rafael de Lima Araújo, de 28 anos, no bairro Cidade Nova, região do Segundo Distrito de Rio Branco. A ordem judicial foi expedida pela Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca da capital acreana.

Segundo informações da Polícia Civil, Rafael já era conhecido das autoridades por envolvimento com o tráfico de drogas. No dia 7 de outubro, ele foi detido durante uma operação que tinha como objetivo cumprir um mandado de prisão contra Douglas Costa de Carvalho, no bairro 15.

Durante a ação, os agentes encontraram uma arma de fogo semelhante a uma submetralhadora modelo kit Rony, possivelmente produzida em impressora 3D, calibre 9mm, além de várias munições intactas. Rafael assumiu a posse do armamento, de uso restrito das forças de segurança.

Apesar da gravidade do caso, o acusado foi liberado em audiência de custódia no dia seguinte, ficando sob monitoramento eletrônico. No entanto, a Justiça determinou a regressão de regime, impondo o cumprimento da pena em regime fechado, com base nos crimes de tráfico de drogas e roubo, previstos nos artigos 33 e 157 do Código Penal.

Após a prisão desta terça-feira, Rafael de Lima Araújo foi encaminhado à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), onde permanece à disposição da Justiça.