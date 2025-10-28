Geral
Pela 2º Vez Detento flagrado com arma de guerra é preso pela DHPP
Câmara Criminal mantém prisão de assaltante que trocou tiros com policiais
DHPP prende homem liberado após ser flagrado com submetralhadora em Rio Branco
Rafael de Lima Araújo, de 28 anos, foi detido no bairro Cidade Nova por ordem da Vara de Execuções Penais
Adolescente é baleado enquanto caminhava no Segundo Distrito; criminosos fugiram após o ataque
Um adolescente de 16 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio a tiros na tarde desta terça-feira (28), na Rua Monte Sinai, no bairro Santa Helena, região do Segundo Distrito de Rio Branco.
De acordo com informações da Polícia Militar, o jovem caminhava pela via quando dois homens, em uma motocicleta, passaram por ele e decidiram retornar. Ao se aproximarem, um dos criminosos sacou uma arma de fogo e efetuou cerca de quatro disparos. A vítima foi atingida nos dois braços, com perfurações de entrada e saída.
Após o ataque, os suspeitos fugiram do local sem serem identificados. Familiares socorreram o adolescente e o levaram à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, onde ele recebeu os primeiros atendimentos e apresentou estado de saúde estável. Em seguida, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) o transferiu ao Pronto-Socorro de Rio Branco para avaliações mais detalhadas.
Policiais do 2º Batalhão realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. O caso está sob investigação da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e será encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que dará continuidade às apurações para identificar e capturar os autores do crime.
