Conecte-se conosco

Geral

Pela 2º Vez Detento flagrado com arma de guerra é preso pela DHPP

Publicado

2 horas atrás

em

O detento monitorado por tornozeleira eletrônica Rafael de Araújo Lima de 28 anos, foi preso na tarde desta terça-feira, 28, por investigadores da Delegacia de Homicídios. A ação ocorreu, na Rua Baixa Verde, na Cidade Nova região do 2º Distrito da Cidade. Esta é a segunda vez, em apenas 20 dias, que Rafael de Araújo é preso por investigadores da Delegacia de Homicídios.
Ele, que era monitorado por tornozeleira eletrônica por tráfico, foi flagrado no último dia 8, com uma metralhadora. A arma, segundo a polícia, foi feita em impressora 3D. Mas no dia seguinte ao crime, Rafael de Araújo, que cumpria pena por tráfico de drogas, ganhou a liberdade provisória, durante a audiência de custódia.
 Na semana passada, o juiz da vara de execuções penais, regrediu o regime de cumprimento da pena por tráfico de drogas do semiaberto para fechado.
Com a decisão o mandado de prisão preventiva foi expedido. Quando foi preso pela primeira vez, Rafael de Araújo, fazia a segurança de Douglas Costa de Carvalho, apontado como a principal liderança do Bonde dos 13, aqui no estado.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Geral

Câmara Criminal mantém prisão de assaltante que trocou tiros com policiais

Publicado

2 horas atrás

em

28 de outubro de 2025

Por

O assaltante Elenildo de Oliveira Dantas, conhecido como “De Menor”, de 18 anos, teve o pedido de liberdade provisória negado pela Justiça do Acre. A decisão foi da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, em sessão virtual, que indeferiu o habeas corpus impetrado pela defesa do acusado.
No recurso a defesa de Elenildo de Oliveira, alegou que o decreto de prisão foi ilegal, mas o argumento não convenceu os desembargadores. “De menor” foi preso em 24 de agosto deste ano, após um assalto frustrado, em uma empresa, localizada no Ramal da Judia, no Belo Jardim.
Elenildo e um adolescente de 16 anos, foram surpreendidos por policiais militares antes da fuga. A dupla reagiu e aconteceu uma intensa troca de tiros. O adolescente morreu e Elenildo foi baleado e preso.
No dia seguinte, a Justiça do Acre, manteve a prisão preventiva do assaltante em audiência de custódia.

Comentários

Continue lendo

Geral

DHPP prende homem liberado após ser flagrado com submetralhadora em Rio Branco

Publicado

2 horas atrás

em

28 de outubro de 2025

Por

Rafael de Lima Araújo, de 28 anos, foi detido no bairro Cidade Nova por ordem da Vara de Execuções Penais

Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriram, na tarde desta terça-feira (28), um mandado de prisão contra Rafael de Lima Araújo, de 28 anos, no bairro Cidade Nova, região do Segundo Distrito de Rio Branco. A ordem judicial foi expedida pela Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca da capital acreana.

Segundo informações da Polícia Civil, Rafael já era conhecido das autoridades por envolvimento com o tráfico de drogas. No dia 7 de outubro, ele foi detido durante uma operação que tinha como objetivo cumprir um mandado de prisão contra Douglas Costa de Carvalho, no bairro 15.

Durante a ação, os agentes encontraram uma arma de fogo semelhante a uma submetralhadora modelo kit Rony, possivelmente produzida em impressora 3D, calibre 9mm, além de várias munições intactas. Rafael assumiu a posse do armamento, de uso restrito das forças de segurança.

Apesar da gravidade do caso, o acusado foi liberado em audiência de custódia no dia seguinte, ficando sob monitoramento eletrônico. No entanto, a Justiça determinou a regressão de regime, impondo o cumprimento da pena em regime fechado, com base nos crimes de tráfico de drogas e roubo, previstos nos artigos 33 e 157 do Código Penal.

Após a prisão desta terça-feira, Rafael de Lima Araújo foi encaminhado à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), onde permanece à disposição da Justiça.

Comentários

Continue lendo

Geral

Adolescente é baleado enquanto caminhava no Segundo Distrito; criminosos fugiram após o ataque

Publicado

2 horas atrás

em

28 de outubro de 2025

Por

Um adolescente de 16 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio a tiros na tarde desta terça-feira (28), na Rua Monte Sinai, no bairro Santa Helena, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia Militar, o jovem caminhava pela via quando dois homens, em uma motocicleta, passaram por ele e decidiram retornar. Ao se aproximarem, um dos criminosos sacou uma arma de fogo e efetuou cerca de quatro disparos. A vítima foi atingida nos dois braços, com perfurações de entrada e saída.

Após o ataque, os suspeitos fugiram do local sem serem identificados. Familiares socorreram o adolescente e o levaram à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, onde ele recebeu os primeiros atendimentos e apresentou estado de saúde estável. Em seguida, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) o transferiu ao Pronto-Socorro de Rio Branco para avaliações mais detalhadas.

Policiais do 2º Batalhão realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. O caso está sob investigação da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e será encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que dará continuidade às apurações para identificar e capturar os autores do crime.

Comentários

Continue lendo