Pedro Pascoal destaca regionalização do atendimento, contratação de especialistas e início do projeto da UPA em Epitaciolândia
Em Brasileia, o governo do Acre assinou nesta segunda-feira a ordem de serviço para a construção do Centro Especializado em Reabilitação, o CER 2. A unidade vai atender pessoas com deficiência na própria região, sem a necessidade de deslocamento até Rio Branco.
O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, destacou também que o Hospital Regional de Brasileia deve receber reforço de especialistas, novos leitos de UTI e cirurgiões de plantão para garantir atendimento completo à população.
Outro anúncio importante foi o início da construção da UPA de Epitaciolândia, que vai oferecer atendimento de urgência e emergência, funcionando como retaguarda para o hospital regional.
Com esses investimentos, o governo pretende fortalecer a regionalização da saúde no Alto Acre e garantir mais acesso e qualidade no atendimento médico.
Veja vídeo reportagem com Marcus José e Keliton Diogo.
Vídeo: Governo do Acre autoriza construção de nova delegacia em Brasileia
Obra irá marcar avanço na segurança pública no Alto Acre; município também receberá investimentos em habitação e educação.
Na manhã desta segunda-feira (22), o governador Gladson Cameli assinou a ordem de serviço para a construção de uma nova delegacia de polícia em Brasileia, no Alto Acre. A unidade, segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Henrique Maciel, terá padrão estadual e oferecerá melhores condições de trabalho aos servidores e de atendimento à população.
“Esse é um marco importante. O governador veio, assinou a ordem de serviço e garantiu a construção de uma delegacia moderna, que vai dar dignidade aos nossos policiais e oferecer um espaço acolhedor para quem procura a segurança pública”, afirmou Maciel.
O delegado ressaltou que a obra atende a um antigo sonho da categoria e destacou que investimentos recentes já resultaram na instalação de um núcleo de perícia criminal e médico-legal na região. “Estamos avançando muito e quem ganha é a população do Alto Acre”, completou.
O evento também contou com a presença do prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, que celebrou a parceria entre município, Estado e União. “Estamos transformando nossa cidade em um canteiro de obras, pavimentando ruas e investindo em várias áreas. Isso só é possível graças às parcerias com o governo do Estado, deputados federais e senadores da nossa bancada”, declarou.
Além da nova delegacia, foram anunciadas a assinatura da ordem de serviço para o Centro Regional de Habitação (CER2), que contará com terreno doado pela prefeitura, e a futura construção da Escola Estadual Graça Rocha, também em área cedida pelo município.
“Esses investimentos mostram o olhar especial do governador para o Alto Acre. Estamos muito felizes em poder atender os sonhos da nossa população”, finalizou o prefeito.
Veja vídeo reportagem com Marcus José e Keliton Diogo abaixo:
Governador assina ordem de serviço para CER II e nova delegacia em Brasiléia, e anuncia surpresa: primeira UPA para Epitaciolândia
Cerimônia em Brasiléia também entregou mais de 100 títulos de terra urbanos; unidade de saúde e um sonho antigo da população do município vizinho
Em cerimônia realizada na Escola Rural Valéria Bispo Sabala, zona rural, km 26, município de Brasiléia nesta segunda-feira (22), o governador Gladson Cameli (PP) assinou as ordens de serviço para a construção do Centro Especializado em Reabilitação (CER II) e da nova Delegacia de Polícia Civil do município. Mas a grande surpresa do evento foi o anúncio da primeira Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de grande porte para Epitaciolândia, projeto que já está em fase final de elaboração.
O anúncio pegou de surpresa o vereador Rosimar do Robicom (Republicanos), que representava o prefeito Sérgio Lopes (PL) na solenidade. A unidade hospitalar era um sonho antigo dos moradores da região.
Além das obras de infraestrutura em saúde e segurança, o governo entregou mais de 100 títulos definitivos urbanos para famílias, instituições religiosas e associações de moradores, por meio dos programas Minha Terra de Papel Passado e Igreja Legal, coordenados pelo Iteracre.
O CER II atenderá pessoas com deficiências física e intelectual, enquanto a nova delegacia reforçará a segurança pública na região do Alto Acre. As obras representam investimentos significativos para o desenvolvimento da fronteira acreana.
Veja vídeo com vereador Rosimar do Rubicon:
Nos Estados Unidos, Acre lança plataforma inédita de monitoramento de enchentes
Imagine saber, com antecedência, se sua casa corre risco de alagamento, se sua lavoura será afetada por uma cheia ou se o seu bairro precisa ser evacuado.
Essa é a proposta da plataforma Acre Climate, uma das mais inovadoras ferramentas de monitoramento ambiental da Amazônia, lançado pelo governo do Acre nesta segunda-feira, 22, durante a 17ª Semana do Clima em Nova York.
O sistema, inédito entre os estados brasileiros, oferece simulações espaciais sobre os impactos das enchentes. A vice-governadora Mailza Assis, que lidera a comitiva acreana em Nova York, ressaltou a importância de o Acre estar presente nos debates com resultados concretos e soluções baseadas na ciência e na inovação.
“O Acre viveu nos últimos anos grandes enchentes, e isso reforça a urgência de nos adaptarmos à crise climática. Por isso, lançamos a plataforma Acre Climate: uma ferramenta tecnológica que ajuda a proteger vidas, prever impactos e planejar melhor as ações de resposta. É inovação a serviço da prevenção e da justiça social.”
A vice-governadora destacou ainda que estar na Semana do Clima em Nova York é a oportunidade de mostrar ao mundo que o Acre tem trabalhado com seriedade para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas.
“Com 85% da nossa floresta preservada, o Acre mostra que é possível conservar e produzir com responsabilidade. Temos resultados concretos na redução do desmatamento e seguimos investindo em quem mantém a floresta em pé. Nosso recado ao mundo, rumo à COP30, é claro: preservar a Amazônia é um compromisso coletivo — e estamos prontos para liderar com cooperação, seriedade e esperança”.
Tecnologia para salvar vidas
O secretário de estado de Meio Ambiente, Leonardo Carvalho, destacou que a nova plataforma representa um marco na capacidade de resposta do estado aos desastres naturais.
“O projeto do Acre foi o único [entre todos os estados brasileiros] selecionado pelo Future Fund, uma iniciativa global coordenada pelo The Climate Group. A plataforma vai permitir um monitoramento mais preciso dos eventos extremos, como as enchentes que infelizmente têm se tornado cada vez mais frequentes no nosso estado. Com essa ferramenta, poderemos tomar decisões mais rápidas e efetivas, protegendo vidas e fortalecendo nossa capacidade de resposta”, garantiu o gestor.
