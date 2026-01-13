Pedro chega e participa do treinamento tático do Rio Branco

O lateral direito Pedro, 24, ex-Tanabi de São Paulo, foi integrado ao elenco do Rio Branco nesta segunda, 12, no José de Melo, e é mais um reforço para a disputa do Campeonato Estadual.

“Estava trabalhando e chego em uma boa condição física. O Rio Branco é um dos maiores clubes do Norte e esse será um excelente desafio”, comentou Pedro.

Trabalho tático

O técnico Ulisses Torres comandou um treino tático no José de Melo e começou a definir os titulares para o jogo de estreia no Estadual. A partida contra o Vasco será disputada no sábado, 17, a partir das 15 horas, no Tonicão.

“Ajustar a maneira de jogar é fundamental. Vamos enfrentar uma equipe com muita qualidade e por isso precisamos chegar no melhor nível”, afirmou Ulisses Torres.

Dois períodos

O elenco do Rio Branco trabalha em dois períodos nesta terça,13, e a partir do trabalho de quarta, 14, a carga de treinos será reduzida visando o primeiro jogo do campeonato.

