Pedrinho, ex-América Mineiro, é o primeiro reforço do São Paulo para 2023

Com personalidade e um verdadeiro show no Lusail, Portugal garantiu a vaga que restava nas quartas de final da Copa do Mundo. Nesta terça, o selecionado português, que entrou em campo sem a presença de Cristiano Ronaldo, barrado pelo treinador Fernando Santos, encarou a Suíça e, com o brilho do jovem Gonçalo Ramos, escolhido para substituir CR7, goleou com um sonoro 6 a 1.

O expressivo resultado faz os lusos saltarem mais um degrau rumo à decisão do Mundial. Nas quartas, a seleção portuguesa encara Marrocos, grande surpresa do torneio, que eliminou a poderosa Espanha, nos pênaltis.

Domínio luso

Pouca coisa acontece nos primeiros 15 minutos de partida. Na base do estudo, Portugal e Suíça pouco se arriscaram e a partida se arrastou em ritmo morno. Até que aos 17, uma jogada isolada de Gonçalo Ramos (escolhido para substituir o barrado CR7) mudou o destino do jogo.

Após boa combinação pela esquerda, Gonçalo recebeu na área, girou com facilidade para cima da marcação e, com uma bomba de perna esquerda, estufou as redes do Lusail, sem chances para Sommer.

Com a vantagem no placar, o selecionado português teve ainda mais tranquilidade para impor seu jogo e não demorou para ampliar o marcador. Após bola levantada da direita, Pepe, no auge de seus 39 anos, foi no terceiro andar e testou firme para se tornar o segundo jogador mais velho a marcar em Mundiais.

Surpreendida, a Suíça não conseguiu digerir os golpes sofridos e, quando conseguiu criar algum problema para defesa lusitana, sofreu com a falta de eficiência nas finalizações.

Substituto de CR7 faz a diferença

Na volta do intervalo, Portugal acelerou o ritmo outra vez e, com certa tranquilidade, deu início a um verdadeiro passeio no Lusail. Aos cinco, Dalot fez bela jogada individual pela direita e deixou na boa para Gonçalo Ramos, de novo ele. O atacante do Benfica desviou por baixo de Sommer e fez mais um: 3 a 0.

Apenas seis minutos depois, a boa vantagem virou goleada. Em um contra-ataque de manual, o Raphael Guerreiro recebeu com liberdade, não titubeou na cara do gol e mandou mais uma bola para a rede.

De forma tardia, a Suíça ainda conseguiu o gol de honra com Akanji, após aproveitar falha da defesa portuguesa, mas parou por aí. O domínio de Portugal continuou e o massacre foi ainda maior.

Aos 22, João Félix recebeu na intermediária e, de forma inteligente, enfiou linda bola para (adivinhem?)Gonçalo Ramos, que invadiu a área, deu um toquinho por cima de Sommer e anotou o primeiro hat-trick desta edição do Mundial.

Com a vitória encaminhada, Fernando Santos ainda promoveu a entrada do “barrado” Cristiano Ronaldo (que chegou a marcar um gol que acabou anulado), mas quem fechou a conta foi Rafael Leão, que fez grande jogada pela esquerda e colocou no cantinho: 6 a 1.

