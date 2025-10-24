Conecte-se conosco

Pedestre sofre traumatismo craniano após ser atropelado por adolescente em alta velocidade em Rio Branco

Publicado

57 minutos atrás

em

Motociclista de 16 anos foi apreendido e veículo apresentava três anos de licenciamento atrasado

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quinta-feira (24) na Rua Valdomiro Lopez, no bairro Conquista, em Rio Branco. A vítima, identificada como Francisco de Assis Costa da Silva, de 47 anos, foi violentamente atropelada enquanto atravessava na faixa de pedestres.

O condutor da motocicleta, um adolescente de 16 anos, levava a namorada, também de 16, na garupa. De acordo com testemunhas, o veículo trafegava em alta velocidade no momento do impacto.

Francisco sofreu traumatismo craniano encefálico (TCE) grave, possível fratura de base de crânio, fratura no joelho direito e múltiplas escoriações. Ele foi atendido por uma equipe de suporte avançado do Samu, coordenada pelo médico Gustavo Oliveira, e encaminhado em estado grave ao pronto-socorro de Rio Branco.

Os dois adolescentes foram socorridos e levados à UPA da Sobral Franco Silva, onde receberam atendimento médico. O condutor foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla).

A motocicleta, uma Honda CG 150 Fan preta, de placa NXT6J62, estava com três anos de licenciamento atrasado e foi recolhida pelo Batalhão de Trânsito.

 

 

Geral

Motorista embriagado causa acidente e deixa mototaxista e passageira feridos em Rio Branco

Publicado

28 minutos atrás

em

24 de outubro de 2025

Por

Condutor foi preso em flagrante após colidir com moto e atingir muro de residência na Estrada do São Francisco

Um mototaxista e sua passageira ficaram feridos após serem atingidos por um carro na tarde desta sexta-feira (24), na Estrada do São Francisco, bairro Oscar Passos, em Rio Branco. O motorista do veículo, identificado como Erimar Silva da Cunha, foi preso em flagrante após o teste do etilômetro confirmar que ele estava embriagado.

Segundo informações, o mototaxista — que ainda não teve o nome divulgado — pilotava uma Honda CG 150 Fan vermelha, de placa NAC-1336, transportando Huana Aline Alencar do Nascimento, de 54 anos. Eles seguiam no sentido Centro–bairro quando foram atingidos por um Celta prata, de placa HWK-3139, conduzido por Erimar.

Com o impacto, o mototaxista e a passageira foram arremessados ao chão, e o carro acabou colidindo contra o muro de uma residência.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas. O mototaxista foi encaminhado à UPA Franco Silva, com escoriações. Já Huana Aline sofreu fratura no tornozelo esquerdo, ferimento no supercílio e múltiplas escoriações, sendo levada ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar isolou a área para a perícia. Após a confirmação da embriaguez, Erimar recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos legais.

 

 

 

Geral

Jovem de 18 anos é preso após sofrer dois acidentes com moto roubada em Cruzeiro do Sul

Publicado

3 horas atrás

em

24 de outubro de 2025

Por

PM abordou suspeito no bairro João Alves; vítima do primeiro acidente ajudou polícia a localizar esconderijo do acusado que usava veículo furtado

A ação começou quando um sargento a paisana avistou o homem que furtou uma motocicleta no dia anterior e saiu em acompanhamento ao cidadão, solicitando viatura de apoio no local. Foto: captada 

Um jovem de 18 anos que havia acabado de sofrer dois acidentes de motocicleta foi preso pela Polícia Militar nesta sexta-feira, 24, no bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul. A moto havia sido roubada na quinta-feira, 23, próximo ao Cemitério São João Batista. A identidade do suspeito não foi divulgada.

A ação começou quando um sargento a paisana avistou o homem que furtou uma motocicleta no dia anterior e saiu em acompanhamento ao cidadão, solicitando viatura de apoio no local. Quando a guarnição chegou na Rua Canamaris, encontrou um carro com o qual a moto havia colidido. O condutor da motocicleta havia fugido sendo seguido a pé pelo motorista do automóvel, que informou aos policiais onde o jovem havia se escondido.

 

A PM conseguiu abordar o jovem e constatar que a motocicleta havia sido roubada no dia anterior na Avenida Lauro Muller, próximo ao cemitério São João Batista. O acusado disse que teria pego emprestado a motocicleta de alguém que ele não conhece e logo após sofreu um acidente de trânsito no bairro do Remanso, estando com algumas lesões pelo corpo.

O homem que sofreu dois acidentes seguidos com a moto roubada foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil.

A moto havia sido roubada na quinta-feira, 23, próximo ao Cemitério São João Batista. A identidade do suspeito não foi divulgada. Foto: captada 

Geral

Polícia Penal recaptura preso foragido que tentou fugir por janela no Morro do Marrosa

Publicado

4 horas atrás

em

24 de outubro de 2025

Por

Vandré Lira de Melo, de 39 anos, foi localizado pela inteligência na mesma casa onde era monitorado por tornozeleira eletrônica; detento havia fugido durante trabalho externo

Polícia Penal recapturou, na manhã desta sexta-feira, o detento Vandré Lira de Melo, que havia fugido do sistema prisional durante o trabalho externo na última quarta-feira (22). Foto: captada 

A Polícia Penal do Acre recapturou na manhã desta sexta-feira (24) o detento Vandré Lira de Melo, de 39 anos, que estava foragido desde a última quarta-feira (22), quando fugiu durante trabalho externo do sistema prisional. A inteligência da instituição localizou o preso em uma residência na área de invasão do bairro Volta Seca, no Morro do Marrosa – mesmo endereço onde ele cumpria monitoramento eletrônico antes da fuga.

Duas equipes da Divisão de Monitoramento Eletrônico cercaram o imóvel por volta das 10h. Durante a ação, Vandré tentou escapar por uma janela lateral, mas foi interceptado por agentes que haviam bloqueado uma rua paralela, usada como rota de fuga através da vegetação. Após a recaptura, o preso passou pelo IML e foi reconduzido à Unidade Prisional Francisco de Oliveira Conde (FOC).

