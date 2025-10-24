Pedestre sofre traumatismo craniano após ser atropelado por adolescente em alta velocidade em Rio Branco

Motociclista de 16 anos foi apreendido e veículo apresentava três anos de licenciamento atrasado

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quinta-feira (24) na Rua Valdomiro Lopez, no bairro Conquista, em Rio Branco. A vítima, identificada como Francisco de Assis Costa da Silva, de 47 anos, foi violentamente atropelada enquanto atravessava na faixa de pedestres.

O condutor da motocicleta, um adolescente de 16 anos, levava a namorada, também de 16, na garupa. De acordo com testemunhas, o veículo trafegava em alta velocidade no momento do impacto.

Francisco sofreu traumatismo craniano encefálico (TCE) grave, possível fratura de base de crânio, fratura no joelho direito e múltiplas escoriações. Ele foi atendido por uma equipe de suporte avançado do Samu, coordenada pelo médico Gustavo Oliveira, e encaminhado em estado grave ao pronto-socorro de Rio Branco.

Os dois adolescentes foram socorridos e levados à UPA da Sobral Franco Silva, onde receberam atendimento médico. O condutor foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla).

A motocicleta, uma Honda CG 150 Fan preta, de placa NXT6J62, estava com três anos de licenciamento atrasado e foi recolhida pelo Batalhão de Trânsito.

Relacionado

Comentários