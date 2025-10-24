Geral
Pedestre sofre traumatismo craniano após ser atropelado por adolescente em alta velocidade em Rio Branco
Motociclista de 16 anos foi apreendido e veículo apresentava três anos de licenciamento atrasado
Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quinta-feira (24) na Rua Valdomiro Lopez, no bairro Conquista, em Rio Branco. A vítima, identificada como Francisco de Assis Costa da Silva, de 47 anos, foi violentamente atropelada enquanto atravessava na faixa de pedestres.
O condutor da motocicleta, um adolescente de 16 anos, levava a namorada, também de 16, na garupa. De acordo com testemunhas, o veículo trafegava em alta velocidade no momento do impacto.
Francisco sofreu traumatismo craniano encefálico (TCE) grave, possível fratura de base de crânio, fratura no joelho direito e múltiplas escoriações. Ele foi atendido por uma equipe de suporte avançado do Samu, coordenada pelo médico Gustavo Oliveira, e encaminhado em estado grave ao pronto-socorro de Rio Branco.
Os dois adolescentes foram socorridos e levados à UPA da Sobral Franco Silva, onde receberam atendimento médico. O condutor foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla).
A motocicleta, uma Honda CG 150 Fan preta, de placa NXT6J62, estava com três anos de licenciamento atrasado e foi recolhida pelo Batalhão de Trânsito.
Motorista embriagado causa acidente e deixa mototaxista e passageira feridos em Rio Branco
Condutor foi preso em flagrante após colidir com moto e atingir muro de residência na Estrada do São Francisco
Um mototaxista e sua passageira ficaram feridos após serem atingidos por um carro na tarde desta sexta-feira (24), na Estrada do São Francisco, bairro Oscar Passos, em Rio Branco. O motorista do veículo, identificado como Erimar Silva da Cunha, foi preso em flagrante após o teste do etilômetro confirmar que ele estava embriagado.
Segundo informações, o mototaxista — que ainda não teve o nome divulgado — pilotava uma Honda CG 150 Fan vermelha, de placa NAC-1336, transportando Huana Aline Alencar do Nascimento, de 54 anos. Eles seguiam no sentido Centro–bairro quando foram atingidos por um Celta prata, de placa HWK-3139, conduzido por Erimar.
Com o impacto, o mototaxista e a passageira foram arremessados ao chão, e o carro acabou colidindo contra o muro de uma residência.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas. O mototaxista foi encaminhado à UPA Franco Silva, com escoriações. Já Huana Aline sofreu fratura no tornozelo esquerdo, ferimento no supercílio e múltiplas escoriações, sendo levada ao Pronto-Socorro de Rio Branco.
O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar isolou a área para a perícia. Após a confirmação da embriaguez, Erimar recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos legais.
Jovem de 18 anos é preso após sofrer dois acidentes com moto roubada em Cruzeiro do Sul
PM abordou suspeito no bairro João Alves; vítima do primeiro acidente ajudou polícia a localizar esconderijo do acusado que usava veículo furtado
Um jovem de 18 anos que havia acabado de sofrer dois acidentes de motocicleta foi preso pela Polícia Militar nesta sexta-feira, 24, no bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul. A moto havia sido roubada na quinta-feira, 23, próximo ao Cemitério São João Batista. A identidade do suspeito não foi divulgada.
A ação começou quando um sargento a paisana avistou o homem que furtou uma motocicleta no dia anterior e saiu em acompanhamento ao cidadão, solicitando viatura de apoio no local. Quando a guarnição chegou na Rua Canamaris, encontrou um carro com o qual a moto havia colidido. O condutor da motocicleta havia fugido sendo seguido a pé pelo motorista do automóvel, que informou aos policiais onde o jovem havia se escondido.
A PM conseguiu abordar o jovem e constatar que a motocicleta havia sido roubada no dia anterior na Avenida Lauro Muller, próximo ao cemitério São João Batista. O acusado disse que teria pego emprestado a motocicleta de alguém que ele não conhece e logo após sofreu um acidente de trânsito no bairro do Remanso, estando com algumas lesões pelo corpo.
O homem que sofreu dois acidentes seguidos com a moto roubada foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil.
Polícia Penal recaptura preso foragido que tentou fugir por janela no Morro do Marrosa
Vandré Lira de Melo, de 39 anos, foi localizado pela inteligência na mesma casa onde era monitorado por tornozeleira eletrônica; detento havia fugido durante trabalho externo
A Polícia Penal do Acre recapturou na manhã desta sexta-feira (24) o detento Vandré Lira de Melo, de 39 anos, que estava foragido desde a última quarta-feira (22), quando fugiu durante trabalho externo do sistema prisional. A inteligência da instituição localizou o preso em uma residência na área de invasão do bairro Volta Seca, no Morro do Marrosa – mesmo endereço onde ele cumpria monitoramento eletrônico antes da fuga.
Duas equipes da Divisão de Monitoramento Eletrônico cercaram o imóvel por volta das 10h. Durante a ação, Vandré tentou escapar por uma janela lateral, mas foi interceptado por agentes que haviam bloqueado uma rua paralela, usada como rota de fuga através da vegetação. Após a recaptura, o preso passou pelo IML e foi reconduzido à Unidade Prisional Francisco de Oliveira Conde (FOC).
