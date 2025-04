Pecuaristas têm até junho para imunizar rebanho contra brucelose no Acre

A primeira etapa da vacinação contra a brucelose em bovinos e bubalinos começa nesta terça-feira, 1º, no Acre. A campanha segue até 30 de junho e tem como foco a imunização de fêmeas com idade entre 3 e 8 meses. O objetivo é controlar a doença e evitar prejuízos econômicos ao setor agropecuário.

A imunização é uma exigência sanitária e deve ser realizada por um médico veterinário ou vacinador credenciado pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf). Após a aplicação, o pecuarista precisa providenciar o atestado de vacinação para regularizar o rebanho no sistema de controle do órgão.

A brucelose é uma zoonose que pode ser transmitida ao ser humano pelo contato com animais infectados ou pelo consumo de produtos contaminados. Além de provocar queda na produção de carne e leite, a doença impacta a reprodução do gado, aumentando o intervalo entre partos e reduzindo a taxa de natalidade.

No ano passado, 79,34% do rebanho do estado foi vacinado contra a brucelose, segundo dados do Idaf. A região do Alto Acre teve destaque nos índices de imunização, com Brasileia atingindo 89% de cobertura e Xapuri, 88%.

Vacinação é obrigatória e interfere na comercialização do rebanho

A comprovação da vacina também influencia no acesso do produtor a mercados que exigem padrões sanitários rigorosos. Quem não imunizar o rebanho dentro do prazo poderá ter restrições na movimentação dos animais, o que impacta a comercialização.

Para garantir a imunização, o primeiro passo do pecuarista é procurar um médico veterinário para emitir a receita da vacina. Após a aplicação, o atestado de vacinação deve ser registrado no site do Idaf, pelo link sisdaf.ac.gov.br.

Com informações da Agência de Notícias do Acre

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários