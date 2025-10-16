Extra
Pecuarista é executado a tiros dentro de propriedade rural em Plácido de Castro
O pecuarista Paulo César Castelan Klippel, de 53 anos, conhecido como “Cesinha”, foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira (15), dentro de sua propriedade localizada na Rodovia AC-475, zona rural do município de Plácido de Castro, no interior do Acre.
De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, moradores da região ouviram disparos de arma de fogo durante a manhã, mas o corpo da vítima foi localizado apenas horas depois, caído ao lado da residência. No local, foram encontradas várias cápsulas de pistola, indicando que os tiros foram disparados a curta distância, caracterizando uma execução.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas apenas constataram o óbito. Policiais da 3ª Companhia da PM de Plácido de Castro isolaram a área até a chegada da perícia.
Peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) se deslocaram de Rio Branco para realizar os levantamentos e a remoção do corpo. Investigadores da Delegacia de Polícia Civil do município deram início às diligências para identificar os responsáveis e esclarecer a motivação do crime.
Paulo César era bastante conhecido na região pela atividade pecuária. A polícia trabalha com a hipótese de execução planejada e busca informações que possam levar aos autores do homicídio.
Homem é agredido com ripas após confusão em bar no bairro Calafate
Um homem identificado como Cláudio Soares da Silva, de 54 anos, foi agredido com golpes de ripa na noite desta quarta-feira (15), em um bar localizado no bairro Calafate, em Rio Branco.
Segundo relatos de familiares, Cláudio consumia bebidas alcoólicas em um bar da região quando um desentendimento resultou em agressões físicas. Testemunhas informaram que ele foi atacado por outros frequentadores do local, que usaram ripas de madeira para desferir os golpes.
Após as agressões, a vítima ainda conseguiu caminhar até as proximidades de uma farmácia, na Rua Bom Jesus, onde caiu ao chão. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico para o local.
Os socorristas realizaram os primeiros atendimentos e estabilizaram a vítima, que apresentava vários cortes na cabeça e sangramento ativo. Em seguida, Cláudio foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece internado em estado estável, segundo informações da equipe médica de plantão.
A Polícia Militar esteve no local, colheu informações e realizou buscas pelos agressores, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.
Assis Brasil se prepara para sediar grande Encontro de Prefeitos nesta sexta-feira
Assis Brasil será palco, nesta sexta-feira(17), de um dos eventos mais importantes para o fortalecimento do municipalismo acreano. O município receberá gestores de diversas cidades do estado para o Encontro de Prefeitos do Acre, reunindo lideranças do Alto e Baixo Acre com o objetivo de discutir pautas estratégicas para o desenvolvimento das cidades e o fortalecimento das políticas públicas regionais.
A programação contará com a presença de prefeitos e autoridades de municípios como Manuel Urbano, Sena Madureira, Bujari, Rio Branco, Plácido de Castro, Acrelândia, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia e Brasileia.
O prefeito Jerry Correia destacou que Assis Brasil está preparada para acolher os participantes com organização e hospitalidade: “É uma honra receber gestores de todo o estado em nossa cidade. Esse encontro representa a união de forças em busca de soluções conjuntas para os desafios que enfrentamos. Assis Brasil mostra mais uma vez que está pronta para sediar grandes eventos e contribuir para o desenvolvimento do Acre.”
O evento reforça o compromisso da gestão municipal com o diálogo e a cooperação entre os municípios.
Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC – Renovação Licença de Instalação – LI
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC
Renovação Licença de Instalação – LI
ILDA RABELO DE ASSIS
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC, a Renovação Licença de Instalação – LI, nº 163/2019, para Atividade EXECUÇÃO DOS PROJETOS REFERENTES A IMPLANTAÇAO DO LOTEAMENTO FRANCISCO PEIXOTO, localizado á Rodovia BR 317 Km 01, no Munícipio de Brasiléia – AC.
