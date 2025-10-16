Pecuarista é executado a tiros dentro de propriedade rural em Plácido de Castro

O pecuarista Paulo César Castelan Klippel, de 53 anos, conhecido como “Cesinha”, foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira (15), dentro de sua propriedade localizada na Rodovia AC-475, zona rural do município de Plácido de Castro, no interior do Acre.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, moradores da região ouviram disparos de arma de fogo durante a manhã, mas o corpo da vítima foi localizado apenas horas depois, caído ao lado da residência. No local, foram encontradas várias cápsulas de pistola, indicando que os tiros foram disparados a curta distância, caracterizando uma execução.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas apenas constataram o óbito. Policiais da 3ª Companhia da PM de Plácido de Castro isolaram a área até a chegada da perícia.

Peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) se deslocaram de Rio Branco para realizar os levantamentos e a remoção do corpo. Investigadores da Delegacia de Polícia Civil do município deram início às diligências para identificar os responsáveis e esclarecer a motivação do crime.

Paulo César era bastante conhecido na região pela atividade pecuária. A polícia trabalha com a hipótese de execução planejada e busca informações que possam levar aos autores do homicídio.

Relacionado

Comentários